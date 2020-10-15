Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях: в среднем по стране заняты 59,7%, - Минздрав
По состоянию на 14 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
В трех областях Украины загрузка коек составляет более 70%.
Загруженность коек в целом по Украине составляет 59,7%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом, требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ліжка не заповнені на 100 відсотків,то це не епідемія,а фігня!?
Правда ?