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Новости Коронавирус и карантин
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Среди основных причин роста количества больных COVID-19 - специфика вируса, сезонность, последствия карантина и несоблюдение правил, - Ляшко

Среди основных причин роста количества больных COVID-19 - специфика вируса, сезонность, последствия карантина и несоблюдение правил, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал четыре причины роста количества больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

"Первое - это возбудитель сам по себе, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе - это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье - это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания в карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. И четвертое - это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования", - объяснил Ляшко.

По словам главного санврача, динамика заболевших среди детей в возрасте от 0 до 19 лет после месяца учебного процесса по-прежнему составляет 8%.

"Когда стали заболевать дети, то мы увидели, что они чаще заболевают и приносят вирус в школу или из семьи, или от учителя. Четко прослеживается тенденция участия в массовых мероприятиях, празднованиях, концертах, свадьбах. Особенно в последних, где более 100-150-200 человек, - если там был один больной, то потом наблюдалась вспышка", - добавил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Карантин? Не, неслышал! (с) - среднистатистический зебил
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15.10.2020 10:47 Ответить
А почему в списке причин нет главной, что сам Ляшко некомпетентный дурак?
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15.10.2020 10:51 Ответить
Дада, дети только от родителей или учителей, друг от друга и домой - нинини.
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15.10.2020 10:55 Ответить
Третье - это последствия первого карантина. - И кто же в этом виноват то? То запрещали ходить в парки, что бы напугать людей... То "велюры" работали, а других штрафовали... Маски "мыши вывозили"... Конечно вам мало кто будет верить, после всей той хрени что вы творили.
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15.10.2020 11:25 Ответить
Навезли вирусоносителей с разными мутациями со всего мира сотнями тысяч весной, вирусы меж собой переженились благополучно, и теперь добивают украинцев вычурными мутациями и симптоматикой, которая ни в какие ворота. А Ляшко весной бегал как идиот за верующими, потому то гладиолус. И подчеркивал, что церкви именно...являются причиной всех бед, а не разворовывание медицины чиновниками, и нецелевое расходование средств из короновирусного фонда на дороги и ментов.
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15.10.2020 11:32 Ответить
спочатку зеленорилі ідіоти кладуть всю економіку, потім забирають кошти звідусіль, потім за ці кошти "будують" дорожезні дороги, які розпливаються за тиждень, не купляють жодного апарату ШВЛ (ефективність яких сумнівна), урізають фінансування армії, не платять як належить лікарям, дають гроші собакову, кричать "винен Порошенко"- а тепер з інфантильним виразом дебільної морди задаються питанням, чому їх ніхто не сприймає всерйоз.
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15.10.2020 18:08 Ответить
 
 