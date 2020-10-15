Среди основных причин роста количества больных COVID-19 - специфика вируса, сезонность, последствия карантина и несоблюдение правил, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал четыре причины роста количества больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

"Первое - это возбудитель сам по себе, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе - это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье - это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания в карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. И четвертое - это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования", - объяснил Ляшко.

По словам главного санврача, динамика заболевших среди детей в возрасте от 0 до 19 лет после месяца учебного процесса по-прежнему составляет 8%.

"Когда стали заболевать дети, то мы увидели, что они чаще заболевают и приносят вирус в школу или из семьи, или от учителя. Четко прослеживается тенденция участия в массовых мероприятиях, празднованиях, концертах, свадьбах. Особенно в последних, где более 100-150-200 человек, - если там был один больной, то потом наблюдалась вспышка", - добавил Ляшко.

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