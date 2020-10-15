За двое суток в системе МВД выявили 333 случая COVID-19, от осложнений умерли два сотрудника

Сегодня, 15 октября, лабораторно подтверждено 333 случая коронавирусной болезни среди правоохранителей за двое суток, от осложнений умерли двое сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Ривненской области (19), в Житомирской области (+18) и г. Киеве (32).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 8502 работников МВД, выздоровели - 7900, умерли - 22.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

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Всего развернуто 2715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций- инфаркты, инсульты и другие болезни.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.