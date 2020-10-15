За сутки в ВСУ выявили 70 случаев COVID-19, болеют 911 человек, - командование Медсил
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 911 человек.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Всего за время пандемии выздоровели – 3 074 человека, летальных случаев - 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 564 человека", - сказано в сообщении.
Так, из 70 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Новоград-Волынский городская больница - 1 работник ВСУ, Инфекционная клиническая больница города Одессы - 1 работник ВСУ).
Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 61 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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