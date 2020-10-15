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Новости Коронавирус и карантин
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Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать вакцину от коронавируса до 2022 года, - ВОЗ

Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать вакцину от коронавируса до 2022 года, - ВОЗ

Первые вакцины от коронавируса будут в ограниченном количестве и для тех, кто подвергается наибольшему риску.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее словам, несмотря на проведенные многочисленные испытания вакцины, массовая вакцинация в ближайшее время маловероятна, поскольку все еще ведется работа по определению того, кто первым получит доступ в случае обнаружения безопасной вакцины.

"Будет выпущено много рекомендаций, но я думаю, что здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - отметила Сваминатан.

Ученая надеется, что к 2021 году будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".

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Топ комментарии
+5
Мою можеш забрати собі,вколиш зразу дві.Одну в голову а іншу в задницю.
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15.10.2020 11:09
+2
до 22 года вакцина станет неактуальной поскольку все переболеют
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15.10.2020 11:07
+1
Зеля молодой не лох, ему 42, так что пусть подождет
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15.10.2020 11:07
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Зеля молодой не лох, ему 42, так что пусть подождет
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15.10.2020 11:07 Ответить
до 22 года вакцина станет неактуальной поскольку все переболеют
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15.10.2020 11:07 Ответить
А потім підуть по другому колу.
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15.10.2020 11:10 Ответить
Иммунитет от короновируса, держится 3-4 месяца, так что:
1. То что все переболеют - до задницы
2. Отложив прививки молодом до 2022 года и прививая стариков, МОЗ с удивлением обнаружит, что в 2022 стариков уже нужно прививать по второму кругу и отложить молодых до 2023 и так далее
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15.10.2020 12:17 Ответить
Учитывая сколько держится иммунитет, прививочная компания должна быть проведена по всему миру одновременно и в течении 4 месяцев, должны быть привиты ВСЕ. Иначе все до задницы!!!!
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15.10.2020 12:19 Ответить
Мою можеш забрати собі,вколиш зразу дві.Одну в голову а іншу в задницю.
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15.10.2020 11:09 Ответить
а когда здоровым молодым людям 2022 года исполнится, то вакцину к тому времени и для стариков таких как они изобретут?
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15.10.2020 11:11 Ответить
ВОЗ, а вам не кажется .....что вакцинироваться придется непрерывно???
Нук вы понимаете, вирус все время изменяется, программируется, т.е. единственный выход это недорогой спрей блокирующий его шипы. И пшикаться придется часто в периоды ..локдауна.......фсьем!!
Напомните, о какой вакцине вообще идет речь???
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15.10.2020 11:14 Ответить
тем, кто доживет...
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15.10.2020 11:16 Ответить
У пенсионеров будет выбор сдохнуть в тепле , сдохнуть с голода ,или сдохнуть от Ковида, а теперь вопрос к залу - на что из этих трех проблем он потратит пенсию ?
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15.10.2020 11:16 Ответить
 
 