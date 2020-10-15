Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать вакцину от коронавируса до 2022 года, - ВОЗ
Первые вакцины от коронавируса будут в ограниченном количестве и для тех, кто подвергается наибольшему риску.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
По ее словам, несмотря на проведенные многочисленные испытания вакцины, массовая вакцинация в ближайшее время маловероятна, поскольку все еще ведется работа по определению того, кто первым получит доступ в случае обнаружения безопасной вакцины.
"Будет выпущено много рекомендаций, но я думаю, что здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - отметила Сваминатан.
Ученая надеется, что к 2021 году будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".
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1. То что все переболеют - до задницы
2. Отложив прививки молодом до 2022 года и прививая стариков, МОЗ с удивлением обнаружит, что в 2022 стариков уже нужно прививать по второму кругу и отложить молодых до 2023 и так далее
Нук вы понимаете, вирус все время изменяется, программируется, т.е. единственный выход это недорогой спрей блокирующий его шипы. И пшикаться придется часто в периоды ..локдауна.......фсьем!!
Напомните, о какой вакцине вообще идет речь???