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Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев, и это его право

Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что опрос в день выборов, 25 октября, позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для украинцев.

"Очень хорошо, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского об общенациональном опросе вызвала такой резонанс в обществе. Однако уже сейчас некоторые пытаются разрушить даже саму идею такого опроса. Кто-то хочет подчеркнуть свои политические амбиции, кто-то - просто напомнить о себе, бросая в сеть "инсайды из тайных источников", а у кого-то такая инициатива вызвала что-то вроде истерики", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Врио министра призвал граждан дождаться обнародования всех вопросов, не строить вокруг них "тайные заговоры", а просто 25 октября дать тот ответ, который они считают правильным.

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"Глава государства хочет узнать мнение украинцев о ключевых аспектах жизни - и это его право. Опрос позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для всех нас. И самое главное - мы будем знать позицию общества не через призму ангажированных "экспертов" или политиков, а непосредственно от граждан", - подчеркнул Шкарлет.

Ранее в СМИ появилась информация, что одной из пяти тем обсуждения может стать вопрос о возвращении к десятилетнему обучению в школах.

Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на опросе Зеленского: Глава государства хочет узнать мнение украинцев, и это его право 01

Автор: 

Зеленский (20210) опрос (2820) школа (3012) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+22
Особисто я буду ігнорувати цю протизаконну акцію. На худий кінець на опроснику від Зе напишу якусь непристойність.
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15.10.2020 11:21
+10
При таком преЗЕденте можно и к 4х летнему вернутся
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15.10.2020 11:22
+9
Вот же уроды. Во всех цивилизованных странах 12 летнее обучение, что бы снять нагрузку на детей. Даже в Израиле А потом мы удивляемся, что наши дипломы нигде не котируются
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15.10.2020 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Особисто я буду ігнорувати цю протизаконну акцію. На худий кінець на опроснику від Зе напишу якусь непристойність.
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15.10.2020 11:21 Ответить
Бумажку порвать, и кинуть в рожу тому кто дал.
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15.10.2020 11:32 Ответить
ЗАЧЕМ РАБОВ И ГОЕВ ВООБЩЕ ОБУЧАТЬ? ДА ВОЛЬКА?! САМ ТО ТЫ НЕУЧ ТУПОЕ ЕЩЕ ТУПЕЕ ПОЛЕНО ПОЛЕНОМ ДАЖЕ БУРРАТИНО НЕ СТАВШИ НО ИМЕЯ КОШЕРНЫЙ ВЫРАЖЕНИЕ ИДИОТА СТАЛ САМЫМ ГАЛВНЫМ ПОЛЕНОМ СРЕДИ СОСЕНОК...
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15.10.2020 11:39 Ответить
А я на цьому папірці напишу "Імпічмент Зеленському", якщо взагалі піду на вибори. А якщо ці питання будуть безпосередньо на бюлетені, то на вибори однозначно не піду щоб не брати участь у єврейському балагані.
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15.10.2020 11:37 Ответить
На вибори треба іти, обов"язково і голосувати за проукраїнських кандидатів.
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15.10.2020 11:41 Ответить
"Помните, тишина - иногда самый лучший ответ на вопросы." Далай-лама XIV
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15.10.2020 11:46 Ответить
владу в Україні захопила банда злих Клоунів.

тільки тепер я зрозуміла чому Бетмен так затято бився проти Джокера
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15.10.2020 12:53 Ответить
А скільки українців опитають ?
Невже всі 100 %
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15.10.2020 11:21 Ответить
Готують 5 млн "бюлетнів".
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15.10.2020 11:23 Ответить
При таком преЗЕденте можно и к 4х летнему вернутся
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15.10.2020 11:22 Ответить
Да, думаю галочку бы поставили.
Но дело даже не в этом. Клоун даже не удосужился узнать почему перешли к 12летке, а перешли потому, что Украина подписала соглашение, об приведении в соответствие системы образования, к западному образцу и в рамках данного соглашения будут признаваться наши дипломы!!!!
Если Клоун не хочет, чтобы наши дипломы признавали, то да, можно пойти на поводу у толпы!
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15.10.2020 12:07 Ответить
своё же право на лево он уже реализовал )
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15.10.2020 11:22 Ответить
Вот же уроды. Во всех цивилизованных странах 12 летнее обучение, что бы снять нагрузку на детей. Даже в Израиле А потом мы удивляемся, что наши дипломы нигде не котируются
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15.10.2020 11:23 Ответить
Как по мне, в старших классах можно уже определить потребности и возможности ученика и снять с него нагрузку в виде бесполезных для него предметов. К примеру, гуманитарию не нужно глубокое изучение точных предметов, и наоборот. 12 лет штаны протирать за партой, на мой взгляд, лишнее. По себе знаю и помню, что крайние 2 года в школе (учился ещё во время 10-летней системы), реально были уже ни к чему - ходили только дурака валять. Любишь учиться? Поступай в универ!
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15.10.2020 11:39 Ответить
А я в школі вчився 10 років, потім 5 років університет і 3 роки аспірантури. І все це не за сало, як зараз, а власним розумом. І в мій час якість навчання була набагато вища, ніж зараз. Якийсь час тому зайшов на свою університетську кафедру. Я був шокований. Пусто. Навіть після того, як місто у 1944 році відбили у німців, мабуть на кафедрі навчальних приладів залишалося більше, ніж тепер. Вже не кажучи про часи коли вчилися ми. Висновок такий. Не в роках справа, а у коштах вкладених у науку і навчальний процес.
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15.10.2020 11:49 Ответить
Вы еще образование при царе вспомните, там качество еще лучше было.
Только вот беда, набор предметов был несколько иной (как в прочем и при СССР)
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15.10.2020 12:10 Ответить
То збільшують, то зменшують. Єссєсна шо всі будуть за те щоб менше ходити в школу. Голосуйте за Секту Недоумків і буде вам щастя.
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15.10.2020 11:25 Ответить
5.Чи хочеш ти послати Зеленського в сраку? Два варіанти відповіді - Так і Обов"язково до виконання.
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15.10.2020 11:25 Ответить
шкарлет! Нахер ты нужен, если у тебя нет убеждения на этот счёт?! У кого спросить? У 73-х% дебилов?
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15.10.2020 11:26 Ответить
Люба прокацапська худоба першим ділом хоче знищити перспективи українських дітей на освіту за кордоном. Тому атакує ЗНО і намагається повернути десятирічку. Бо з таким атестатом тільки на Росію...
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15.10.2020 11:26 Ответить
11 лет учёбы это нормально.
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15.10.2020 11:28 Ответить
излишне!

посмотрел сериал "Слуга народа" и можешь стать главным Уродом Украины -
там все расписано как по нотам
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15.10.2020 13:01 Ответить
А шо дєлать? Більшість країни розумніщі за Президента, це біда! Потрібно виправляти!
Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев и это его право - Цензор.НЕТ 4245
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15.10.2020 11:28 Ответить
А люди хіба експерти в цьому питанні ?
Що за брєд..
Ви ще спитайте чим лікувати коронавірус.
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15.10.2020 11:29 Ответить
И вам таки подробно расскажут.

"Наши люди считают, что они отлично разбираются в двух вопросах - в политике и медицине" (С)
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15.10.2020 11:39 Ответить
вони розкажуть, а самі лікуватись до лікарів побіжать
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15.10.2020 11:42 Ответить
Цікаво, запитає про зміну назви на Малоросію і повернення прапора УРСР?
Не сци Вован, ми же знаємо, що бажаєш це запитати, то валяй!
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15.10.2020 11:29 Ответить
Негідник та плагіатор Шкарлет, який вважає себе заслуженим ЗЕ-міністром, сподівається, що до його сумнівних порад будіть прислухатись? Решті б мати такий оптимізм!
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15.10.2020 11:29 Ответить
Лохорат проголосует за!
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15.10.2020 11:29 Ответить
Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев и это его право - Цензор.НЕТ 7898
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15.10.2020 11:31 Ответить
Українці, а яке би ви задали питання президенту, як би могли?
Я би задав це https://www.youtube.com/watch?v=g9fXMu82p9A
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15.10.2020 11:31 Ответить
где то такое я уже виделШкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев и это его право - Цензор.НЕТ 9405
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15.10.2020 11:34 Ответить
Еще один идиот. Умный и порядочный врач не будет спрашивать больного, что ему делать. Умный и порядочный врач будет лечить больного так, как нужно. Врач-муд@к или врач-идиот оставит лечение больного на усмотрение самого больного. В результате больной загнется. Вопрос в том, хватит ли у больного разума не загнуться?
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15.10.2020 11:35 Ответить
Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев и это его право - Цензор.НЕТ 8139
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15.10.2020 11:37 Ответить
Та нахрена то образование вообще? Ускоренные курсы как включить "Сватов" по телевизеру и хватит. Для 73% этого достаточно.
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15.10.2020 11:38 Ответить
Шкарлет про можливість запитання щодо 10-річного навчання в школі на "опитуванні Зеленського": Глава держави хоче дізнатися думку українців і це його право - Цензор.НЕТ 1839
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15.10.2020 11:41 Ответить
Чушь собачья. Интернет, собственно страничка- и задавай свои вопросы. И жди ответов. Кому нужны эти видимости активных действий? Буратина может творить всякую чушь. Может трындеть что хочет, назаподлячить кому нибудь... Одна фигня- он не в состоянии содержать никого, помочь кому то... Даже в сказке для счастливого конца понадобился золотой ключик и к нему театр. А что найдет зеленая марионетка? Гемор разве что. Ну и толку от его вопросов, на которые даже нет ответов?
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15.10.2020 11:42 Ответить
У главы этого государства нет мозгов, поэтому он и спрашивает о всяких бесполезных глупостях.
Шкарлет про можливість запитання щодо 10-річного навчання в школі на "опитуванні Зеленського": Глава держави хоче дізнатися думку українців і це його право - Цензор.НЕТ 3677
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15.10.2020 11:42 Ответить
"Это я задаю https://citaty.info/topic/voprosy вопросы . Я выяснил, что задавая вопросы, выглядишь умнее, чем тупо не отвечая на них." из к/ф "доктор Хаус"
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15.10.2020 11:44 Ответить
Плагіатор готовий любу бредову ідею Шмарклі обгрунтувати...Лизоблюдів час.
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15.10.2020 11:47 Ответить
Програмы обсуждать надо а не устраивать примитивные диспуты типа 1 или 2. Но если правительство не знает как програму написать то шо с них взять рехворматоров.
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15.10.2020 11:47 Ответить
Да просто у главы государства,ни планов, ни стратегии, ни социальной ответственности,а
"каша в голове". Да и его команда, все свои ляпы списывает на предшественников, а свою ответственность размазывают на местные советы - это накрутили предшественники,так решили мэры..Теперь ,согласно опроса, этого захотели люди, а мы всего лишь исполнители.
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15.10.2020 11:49 Ответить
4-е питання: чи потрібно платити податки?

5-е питання: якими конкретно ліками лікувати ту чи іншу хворобу?

Дебіли.
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15.10.2020 11:49 Ответить
Шкарлєт лизнув зелену дупу.
І справді, "Хтось хоче підкреслити свої політичні амбіції " .Тільки за чий рахунок,і хто буде розслідувати цей злочин ?
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15.10.2020 11:53 Ответить
а кто такой шкарлет? че за баран? чем знаменит и чего достиг? то что этот имбецил любитель жопы зебарана я уже понял.
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15.10.2020 12:25 Ответить
праальна: плєбсу нє нада образованія, єму хватіт і обучєнія (тобто - соціальної дресури)
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15.10.2020 12:03 Ответить
І де це "право" прописано?
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15.10.2020 12:06 Ответить
прикольно, зебаран об образовании озаботился. бубочка недоумок, ты это, колеса подкачай и цепь смажь. до ростова далеко пилить . рожденны быть клоуном, им и протянет ноги
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15.10.2020 12:21 Ответить
І що мішає виставити питання на сайті президента,для широкого загалу з обговоренням пинань?Для чого порушувати закон,лізти у вибори?Але ж для кловуна закони не писані.Юрист хрінов,крім сценаріїв більш нічого не читав.Вже його в відкриту матюкають,і це тільки півтора роки пройшло.
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15.10.2020 12:22 Ответить
Вова лох к толпе пришел
И спросила Вова
Кокс - конечно хорошо?
А учиться - плохо.
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15.10.2020 12:28 Ответить
Опорос Зеленскава.
Прим: ОПОРОС - роды, появление на свет детёнышей у свиньи
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15.10.2020 12:32 Ответить
По-перше, наскільки я розумію, опитування буде проводитися на виході з дільниць, а не на самих дільницях. По-друге, там будуть питання відповіді на які дуже цікавлять прихильників ОРДЛО і ерефії. Тому, вони будуть приймати в цих опитуваннях дуже активну участь аби створити видимість народної підримки. Тому, голосувати не просто потрібно, а потрібно голосувати активно аби не дати їм шансу.
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15.10.2020 12:36 Ответить
Пропоную наступне запитання для натовпу: чи потрібні взагалі вумні? В Китаї були хунвейбіни, а у нас можна запровадити загони хуцпанзе, які повинні розібратися із вчителями та учителицями.
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15.10.2020 12:38 Ответить
Ви мабуть погано знайомі з процесами, які відбулися під час культурної революції, а без них не могло бути ********* Китаю. Там студенти розбиралися з корумпованими та прорадянськими викладачами вузів. Вчителі шкіл майже не постраждали.
В результаті діяльності хунвейбінів було ліквідоване промосковське угрупування китайської компартії. Нам би така акція не завадила.
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15.10.2020 12:49 Ответить
Питання освіти мало б стосуватися не кількості років, а змісту, який буде викладатися протягом цих років. Та нажаль це, не має стосуватися широкого загалу.
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15.10.2020 12:41 Ответить
КВН закінчив, навчився ржати як коняка і впєрьод - путьовка в жизнь
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15.10.2020 12:55 Ответить
Вопрос о пользе кокса будет?
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15.10.2020 13:05 Ответить
а что мнение овец обязательно, что бы перейти на 10-ти летку?
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15.10.2020 13:06 Ответить
Вперед, в СССР 2.0!!!
-----------------
В. Зеленский.
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15.10.2020 13:10 Ответить
Всё правильно совкодрочер зелепупа делает:быдло в массе своей должно быть необразованным, нищим и зашуганным непрекращающимися подлянками клятого папередника.
А ПАЧИМУ?! ПАТАМУ ША на фабриках/заводах/шахтах Бени/Ахмета/Пинчера и прочих (да-да и Порошенко тоже) - некому за одну похлёбку уже работать...
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15.10.2020 13:28 Ответить
У бенифециарных выгодополучателей рост доходов падает...
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15.10.2020 13:29 Ответить
Вот через уста рыгоанального шкарлета и поступил, так сказать, "государственный заказ" шуту гороховому...
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15.10.2020 13:30 Ответить
От куда там люди знают как лучше будет, это должны решать профессионалы.
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15.10.2020 13:50 Ответить
Люди не компетентны в таких вопросах.
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15.10.2020 13:51 Ответить
З досвіду:8 років за партою, + 2 роки КВК = середня освіта, + 5 КВК ще, тоді ти"юрист". А там десь і преЗедент.
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15.10.2020 14:08 Ответить
Нащо нам освіта, якщо повний довбень може стати президентом, а плагіатор - міністром освіти?
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15.10.2020 14:19 Ответить
Про те, які питання важливі для виборця - має вирішувати сам виборець; і порядок важливості питань визначає не ЗЕ, а саме виборець. І це все висзначається опитуваннями соціологічних слуг, а не голосуванням на виборчих дільницях на запропоновані питання.
Серед цих питань загальновідомо, нема проблеми 10-тирчної, чи 12-тирічної шкільної освіти.
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15.10.2020 14:36 Ответить
 
 