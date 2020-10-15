Шкарлет о возможности вопроса по 10-летнему обучению в школе на "опросе Зеленского": Глава государства хочет узнать мнение украинцев, и это его право
Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что опрос в день выборов, 25 октября, позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для украинцев.
"Очень хорошо, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского об общенациональном опросе вызвала такой резонанс в обществе. Однако уже сейчас некоторые пытаются разрушить даже саму идею такого опроса. Кто-то хочет подчеркнуть свои политические амбиции, кто-то - просто напомнить о себе, бросая в сеть "инсайды из тайных источников", а у кого-то такая инициатива вызвала что-то вроде истерики", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Врио министра призвал граждан дождаться обнародования всех вопросов, не строить вокруг них "тайные заговоры", а просто 25 октября дать тот ответ, который они считают правильным.
"Глава государства хочет узнать мнение украинцев о ключевых аспектах жизни - и это его право. Опрос позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для всех нас. И самое главное - мы будем знать позицию общества не через призму ангажированных "экспертов" или политиков, а непосредственно от граждан", - подчеркнул Шкарлет.
Ранее в СМИ появилась информация, что одной из пяти тем обсуждения может стать вопрос о возвращении к десятилетнему обучению в школах.
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тільки тепер я зрозуміла чому Бетмен так затято бився проти Джокера
Невже всі 100 %
Но дело даже не в этом. Клоун даже не удосужился узнать почему перешли к 12летке, а перешли потому, что Украина подписала соглашение, об приведении в соответствие системы образования, к западному образцу и в рамках данного соглашения будут признаваться наши дипломы!!!!
Если Клоун не хочет, чтобы наши дипломы признавали, то да, можно пойти на поводу у толпы!
Только вот беда, набор предметов был несколько иной (как в прочем и при СССР)
посмотрел сериал "Слуга народа" и можешь стать главным Уродом Украины -
там все расписано как по нотам
Що за брєд..
Ви ще спитайте чим лікувати коронавірус.
"Наши люди считают, что они отлично разбираются в двух вопросах - в политике и медицине" (С)
Не сци Вован, ми же знаємо, що бажаєш це запитати, то валяй!
Я би задав це https://www.youtube.com/watch?v=g9fXMu82p9A
"каша в голове". Да и его команда, все свои ляпы списывает на предшественников, а свою ответственность размазывают на местные советы - это накрутили предшественники,так решили мэры..Теперь ,согласно опроса, этого захотели люди, а мы всего лишь исполнители.
5-е питання: якими конкретно ліками лікувати ту чи іншу хворобу?
Дебіли.
І справді, "Хтось хоче підкреслити свої політичні амбіції " .Тільки за чий рахунок,і хто буде розслідувати цей злочин ?
И спросила Вова
Кокс - конечно хорошо?
А учиться - плохо.
Прим: ОПОРОС - роды, появление на свет детёнышей у свиньи
В результаті діяльності хунвейбінів було ліквідоване промосковське угрупування китайської компартії. Нам би така акція не завадила.
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В. Зеленский.
А ПАЧИМУ?! ПАТАМУ ША на фабриках/заводах/шахтах Бени/Ахмета/Пинчера и прочих (да-да и Порошенко тоже) - некому за одну похлёбку уже работать...
Серед цих питань загальновідомо, нема проблеми 10-тирчної, чи 12-тирічної шкільної освіти.