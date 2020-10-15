Президент Кыргызстана Жээнбеков уходит в отставку: Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщает его пресс-служба.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в обращении Жээнбекова.

Напомним, Жээнбеков был избран пятым президентом республики в ноябре 2017 года.

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Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Кыргызстана 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными.