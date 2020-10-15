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Президент Кыргызстана Жээнбеков уходит в отставку: Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан

Президент Кыргызстана Жээнбеков уходит в отставку: Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщает его пресс-служба.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в обращении Жээнбекова.

Напомним, Жээнбеков был избран пятым президентом республики в ноябре 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Кыргызстана Жээнбеков повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Кыргызстана 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными.

Кыргызстан (260) отставка (3150) Президент (4424)


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Топ комментарии
+20
А наш виродок яник чіплявся до останнього...
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15.10.2020 11:23
+16
Поступок мужчины
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15.10.2020 11:25
+11
Наш как был дураком, так дураком и помрёт.
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15.10.2020 11:26
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Правила форума Совет форумчан
это поразит на каких двух братьев он так толсто намекает?
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15.10.2020 11:21 Ответить
А наш виродок яник чіплявся до останнього...
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15.10.2020 11:23 Ответить
На прикладі Яника, ху?ло зробив висновок- у Ростові у гуртожитку усі вільні місця вже до 2024 року "заброньовані"....
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15.10.2020 12:18 Ответить
ничоси!
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15.10.2020 11:24 Ответить
Може до Лукаша дійде.
До фуйла навряд.
Ну і нашому ЗЕ наукою буде.
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15.10.2020 11:24 Ответить
Наш как был дураком, так дураком и помрёт.
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15.10.2020 11:26 Ответить
Поступок мужчины
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15.10.2020 11:25 Ответить
скорее зажатой в угол крысы
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15.10.2020 11:30 Ответить
...двічи петя, ти коли-небудь бачив щура, затиснутого у куті?
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15.10.2020 12:48 Ответить
Мужик, не то что один 80-ти-процентный.
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15.10.2020 11:28 Ответить
Да не мужик он, его даже ***** своим спецназом охраняет от протестующих, просто не хочет быть хуже или на уровне лукашенка с *****м.
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15.10.2020 12:25 Ответить
Он вам не таракан
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15.10.2020 11:29 Ответить
Твоих два комментария противоречат один другому.
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15.10.2020 11:35 Ответить
ЗЕ так просто не уйдет.

Не даром Авакову финансирование постоянно увеличивают.
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15.10.2020 11:35 Ответить
Слабак! Лукашенко вздыхает и укоризненно качает головой.
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15.10.2020 11:36 Ответить
Привет Лукашенку.
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15.10.2020 11:39 Ответить
Это вам не Путлереску и не Лукашеску...
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15.10.2020 11:49 Ответить
Молодець. Вчинок розумної людини, яка вміє думати і аналізувати.
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15.10.2020 11:55 Ответить
Не полный мудак.
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15.10.2020 12:13 Ответить
Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян - Цензор.НЕТ 2376
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15.10.2020 12:14 Ответить
А что ему еще остается делать, это не Белорусия, там церемониться цветочками е будут.
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15.10.2020 12:56 Ответить
молодец, правильное решение и разряд обстановки, все готовятся к новым выборам
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15.10.2020 17:15 Ответить
Подумаешь не хочет он...Он Усатая Белорусская мразь хочет!...
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15.10.2020 21:34 Ответить
 
 