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Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ им. Шевченко за диссертацию

Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ им. Шевченко за диссертацию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выиграла апелляцию по делу о написанной статье с обвинениями в коррупции в КНУ имени Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Мендель, постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 и принять новое решение, а в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказать.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.

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Судебная волокита по этому делу началось в 2016 году. Тогда в январе в американском издании Politico была опубликована статья на английском языке бывшей студентки КНУ им. Шевченко Юлии Мендель "Как продаются дипломы в украинских университетах", где она обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что в 2012 году во время защиты докторской диссертации он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Правда, фамилию своего научного руководителя Мендель в статье прямо не назвала.

По результатам защиты Мендель была присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности украинская литература.

Университет в лице доктора филологических наук Юрия Ковалива подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального ущерба. Сначала гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд, в апреле 2019 года принявший решение о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Мендель не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которая с июля 2019 года рассматривалась в Херсонском апелляционном суде.

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Автор: 

суд (25076) Университет (244) Мендель (232)


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Топ комментарии
+24
Честная еврейская девушка. Верю! В Раша Тудей других не держат.
Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ им. Шевченко за диссертацию - Цензор.НЕТ 7449
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15.10.2020 11:27
+23
Она смогла ДОКАЗАТЬ, что давала взятку?)))
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15.10.2020 11:29
+9
При защите докторской диссертации присвоено степень кандидата наук
Писавший сие тоже купил диплом на Петровке.
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15.10.2020 11:37
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Честная еврейская девушка. Верю! В Раша Тудей других не держат.
Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ им. Шевченко за диссертацию - Цензор.НЕТ 7449
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15.10.2020 11:27 Ответить
вчерашнее фото "тайной вечери преЗика с дерьмаком" на ее совести.

спасибо, Юля, за очередной косяк твоему преЗику!
хорошо работаешь!
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15.10.2020 13:11 Ответить
она не могла не выиграть... в случае проигрыша сразу же подняли шут о геноциде...
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15.10.2020 11:27 Ответить
...и антисемитизме
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15.10.2020 14:37 Ответить
Она смогла ДОКАЗАТЬ, что давала взятку?)))
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15.10.2020 11:29 Ответить
Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ им. Шевченко за диссертацию - Цензор.НЕТ 9405
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15.10.2020 11:31 Ответить
придет новая метла полено ********** и выясниться что таки Шмундель заплатила и купила ЭТО решение в судах Украины подняв юбку и надавив на судей своими *********...
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15.10.2020 11:31 Ответить
Стаття 369.ККУ Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Плюс- недійсна наукова ступінь....Цікаво,які докази переконали високоповажний апеляційний суд ?
І треба очікувати відкриття кримінальної справи (чи щодо Мендель,чи щодо Коваліва )?
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15.10.2020 12:42 Ответить
Спасибо! Насчет, что должны открыть уголовное дело, я хотел написать, но не стал)))
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15.10.2020 13:04 Ответить
думаю, она смогла доказать, что без взятки Ковалив не читает работы.
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15.10.2020 13:06 Ответить
По результатам защиты Мендель была присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности украинская литература.
Джерело: https://censor.net/ru/n3224886

Здається, вона припускалась помилок в українській мові.
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15.10.2020 11:30 Ответить
вона довела, що стародавні юдеї розмовляли українською?
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15.10.2020 18:59 Ответить
С одной стороны - сложно представить, чтобы кто-то написал статью о том, как ему пришлось дать взятку, если бы он эту взятку не давал.
С другой стороны - интересно, как это можно было доказать...
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15.10.2020 11:31 Ответить
и с третьей, если чувиха сама подтверждает, что работу "взяли" за взятку, значит, работа - возможная липа и желательно ее пересмотреть. кажется, "пересматривать" можно (и наверняка нужно, если сам автор говорит, что все было куплено, еще и в судах, и по сми) если не прошло 10 лет.
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15.10.2020 11:44 Ответить
Не спорю, что можно и пересмотреть.
Но, в принципе, могло быть, что с работой все ок, просто руководитель требовал взятку потому, что хотел получить взятку, а не из-за качества работы - так тоже бывает.
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15.10.2020 12:18 Ответить
всім докторам наук потрібні учні,вони зацікавлені в своїх кандидатах. Родича професор просив погодитися ''захистити'' дисертацію.Казав,що родичу нічого робити не доведеться.Він має тільки прийти на захист,зачитати доповідь,та прочитати відповіді на запитання.Професор так і сказав---мені потрібні учні. Родич відмовився. А тут--200 дол.Сміхота.
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15.10.2020 14:30 Ответить
"всім докторам наук потрібні учні"

Ну - як мінімум - не всім. Можливо - тому професору були потрібні (нащо - не знаю), іншим - ні, бо і них інші цілі. Моїм знайомим докторам наук учні геть не потрібні.
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15.10.2020 14:41 Ответить
дык нужно пересмотреть, потому что есть обоснованные сомнения в научной квалификации этой персонажи, по ее же словам (без взятки никто не хотел рассматривать), обязательно на другом ученом совете. по крайней мере так бы сделали в нормальном государстве и настоящие ученые, потому что репутация (кое-где) - это всё. а у кого дисер это просто "стоси паперу", как у бывшего известного персонажа, значит и возникать не нужно, а если возникаешь - дык пожалуйста, соответствуй по полной, а не возвращай двести баксов в судах (как она это вообще доказала - фото\видео или "честное" слово?). хотя ожидать чего-либо конечно не стоит, если учесть что у большей половины "власти" и "бизнеса" дипломы куплены (видимо некогда было учиться - нужно было пилить бюджет и "зарабатывать" бабло путем ***** окружающих, но обычно, если нихрена не уметь и не делать, ресурсы и бабло имеют тенденцию заканчиваться, что мы и наблюдаем)
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15.10.2020 15:53 Ответить
" по ее же словам (без взятки никто не хотел рассматривать)"

Ну не прям так, чтобы никто - руководитель не хотел - конкретно 1 человек.
Но пересмотреть стоило бы однозначно - вместе с рассмотрением дела о взяточничестве руководителя и дела о взяткодателе Мендель.
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15.10.2020 16:53 Ответить
При чем липовая? Никто с вами в Шевченко не будет разговаривать,пока денег не дадите,хоть семи пядей во лбу.
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15.10.2020 13:03 Ответить
если она семи пядей во лбу, и начала так серьезно бороться, пусть подтвердит свою квалификацию (а не в липовом Шевченко, как она утверждает), а потом уже идет разгонять универы - ее все, очевидно, поддержат, потому что, - кому нужны дебилы с дипломами? а так - это просто какая-то телка решила вернуть бабло с науки.
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15.10.2020 15:56 Ответить
науки в кавычках конечно
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15.10.2020 15:59 Ответить
Вы в Шевченко защищались что бы о чем то судить,или так,зашли по3,14здеть?
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15.10.2020 16:39 Ответить
а что-то не так? если есть судебные иски, значит со всех сторон должно быть все кристально чисто, но кто-то явно не прав, тут или профурсетка Мендель, липовый диплом, и взяточничество\профнепригодность на всех уровнях, или ученая Мендель - борец с коррупцией в вузах (для чего ей следует как минимум подтвердить свой диплом, доказать\посадить взяточника-профессора, затесавшегося в стройные ряды) - это с точки зрения Мендель.
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15.10.2020 17:27 Ответить
Насколько я понимаю,ситуация следущая:
Мендель обвиняет университет,в том, что там процветает взяточничество для соискателей кандидатской степени. Это сущая правда,так и есть.
В таком случае,следуя вашему предложению, нужно пересматривать все без разбору защиты начиная минимум со дня провозглашения независимости.
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15.10.2020 17:42 Ответить
она не может утверждать за всех, но утверждает за себя, серьезно, с подачей в суд. если так - то вперед, у нас демократическое \относительно\ и правовое \или хочет таким казаться\ государство, и если что-то было получено со взяткой, значит там явно не все чисто и желательно (а в серьезных научных кругах - обязательно) для той же Мендель доказать, что она достойно получила звание, а взятку дала исключительно из-за руководителя-взяточника, потому что иначе - никак. ну а если повторная защита окажется мягко говоря не очень блистательной, то тут уж можно признать что руководитель таки взял взятку (если она была) с целью вытянуть хоть немного и хоть как то рожденное этой Мендель, а это уже может рассматриваться руководством университета не в качестве махрового взяточника, который только мешает молодым и перспективным кадрам грызть гранит науки и которого желательно уволить с запретом заниматься преподавательской деятельностью, а немного по-другому.
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15.10.2020 23:07 Ответить
Еще раз,каждый кто защищался в Шевченко подтвердит ее слова.Можете мне напомнить случай в нашем "правовом государстве" хоть одной посадки взяточника? Ну кроме вариантов типа Зварыча погоревших на гарячем,и то не всегда.
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16.10.2020 00:56 Ответить
если каждый был в такой ситуации - пусть готовят групповой иск, а дальше все как в одиночном случае - независимое подтверждение квалификации (вдруг там действительно только богатым дебилам за взятки дают дипломы) а после ловить, сажать взяточников, набирать новых (тех, кто доказал в суде свое честное имя, хоть в этом процессе) и даже если только одна единственная Мендель такой ярый борец с коррупцией и за справедливость (а остальные пофигисты) - увидим как она будет, и будет ли вообще подтверждать свой научный уровень, полученный за взятки.
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16.10.2020 01:48 Ответить
процессы были "обычные люди" вс власть, бабло и "знакомые". Мендель тут вроде не последний штрих на сегодняшний день, так что есть надежда на справедливость. так что пусть делает все так, как нужно с правовой точки зрения. - подтверждение квалификации (защита на независимом ученом совете), доказательства, суд, посадка, поиск пострадавших от махровой пирамиды взяточников в структуре вузов, создание организации по юридической помощи, проекты законов, чтобы такого никогда не повторилось и т.д. и т.п.
мне почему то кажется что все вышеописанные необходимые действия ограничится исключительно некоторым баблом с чьей-то стороны (возможно даже самой Мендель).
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16.10.2020 01:57 Ответить
Так в этом же весь и фокус))) Никто не исключает, что ВОЗМОЖНО взятка была) Но доказать, да через такое время) И что же это у нее за работа такая была, что за нее пришлось платить?)))
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15.10.2020 12:03 Ответить
"И что же это у нее за работа такая была, что за нее пришлось платить?)))"

Я так понимаю, что если предположить, что Мендель таки не солгала про взятку - качество работы при этом могло не имеет никакого значения - только желание преподавателя получить взятку. Но могло и иметь.
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15.10.2020 12:14 Ответить
Мендель наверное ж не одна такая.
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15.10.2020 13:07 Ответить
Было бы странно если бы "иначе" - "а судьи кто?!"
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15.10.2020 11:33 Ответить
Угу.Если было бы иначе-последовал бы звонок от бойфреда Мандель Баканову разобраться с этими чертями.
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15.10.2020 11:47 Ответить
Сейчас много фейков,поэтому нужно наказывать за фейки
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15.10.2020 11:33 Ответить
та а что, Мендель уже не беременная?
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15.10.2020 11:35 Ответить
Это тебе так интересно? 😀
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15.10.2020 11:40 Ответить
Алименты...
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15.10.2020 11:42 Ответить
Лопата.
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15.10.2020 11:49 Ответить
А была?
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15.10.2020 12:18 Ответить
При защите докторской диссертации присвоено степень кандидата наук
Писавший сие тоже купил диплом на Петровке.
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15.10.2020 11:37 Ответить
а может так в деле написано? Херсонскому городскому суду - какая разница?
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15.10.2020 11:51 Ответить
суд би мав ухвалити наступне негайне рішення - позбавити її диплому.
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15.10.2020 11:40 Ответить
Здається це очевидно. Раз давала хабар значить диплом недійсний.
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15.10.2020 11:45 Ответить
Ще одна...до чого тут взагалі диплом, якщо мова про кандидатську дисертацію?

Чи ви в каральних цілях - щоб не сміла викривати хабарників?
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15.10.2020 16:51 Ответить
Але ж вона ДАЛА гроші.
Отже я маю всі підстави сумніватись в її вищій освіті.
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15.10.2020 16:53 Ответить
Была бы диссертация достойная - 200 долларов не понадобилось бы. Так что нефиг пропускать всякое дерьмо. Сам вывел говно в кандидаты по цене 200 долларов - теперь оно на голову залезло. Вот так оно и плавает.
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15.10.2020 11:38 Ответить
"Была бы диссертация достойная - 200 долларов не понадобилось бы"

Да ладно. Если руководитель - взяточник - он мог просто требовать бабло за то, чтобы просто прочитать диссертацию.
Хотя - лично мне сложно представить достойную работу по украинской литературе (как и по другим литературам). Эта тема "достойна" школьного реферата, а никак не диссертации.
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15.10.2020 12:21 Ответить
про руководителя-взяточника - это вряд ли. Любой руководитель заинтересован в хороших работах. А если интерес только денежный, то работа, логически - нулевая.
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15.10.2020 12:24 Ответить
Да ну "вряд ли". Моя подруга, доктор юридических наук, после кандидатской даже сменила ВУЗ, чтобы не сталкиваться с бывшим руководителем, который вообще ничего не хотел рассматривать без взятки. И докторскую в итоге защитила без взяток.
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15.10.2020 12:28 Ответить
Ковалив не знал, какая у нее диссертация. И, думаю, ему это не особо было важно. Просто за то, чтобы читать, что входит в их обязанности, они требуют деньги.
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15.10.2020 13:09 Ответить
Вона ніколи не вчилася, не вчиться і не навчиться. Кожний вислів мєндєль-штамп рівня тік-току.
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15.10.2020 11:38 Ответить
А Трускавецкие курсы, понимаешь ли
або яке їхало, таке й здибало
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15.10.2020 11:46 Ответить
таки да я тоже в недоумении - 200 дол. за кандидатскую с присвоением учёной степени ? разве . что обида богоизбранной на одноверца даже за эту символическую сумму - нарушение завета между своих
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15.10.2020 12:20 Ответить
Отож, что это не за степень, а, скорее всего, просто за то, чтобы соизволить прочитать дисер.
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15.10.2020 12:29 Ответить
Юрия Ковалива возмутила сумма.
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15.10.2020 11:41 Ответить
Інакше і бути не могло. Це ж ЗЕсекретутка.
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15.10.2020 11:41 Ответить
Плагиатор и бывший министр культуры РАБссии Володька Мединский тоже честно сочинил дохтарскую диссертацию...
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15.10.2020 11:45 Ответить
Хто б сумнівався... Судді в нас чітко тримають ніс по вітру.
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15.10.2020 11:57 Ответить
Уявляте,чим така ницість засерає суд?На нари за дачу і провокацію на взятки...щось дуже нікчемна взятка.....може й ще якими органами відпрацювала для такого високого звання...сама себе здала...такі розцінки могли бути в 90х....горло лужене?
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15.10.2020 12:12 Ответить
Стидоба і позорниця!.
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15.10.2020 12:13 Ответить
Мендель ніби живе в Києві, професор живе в Києві, універ Шевченка в Києві. Чому це роглядає суд в Херсоні????
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15.10.2020 12:15 Ответить
это нужно у Ковалива спрашивать. Возможно, у него там свои люди. Но не фартануло...
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15.10.2020 13:12 Ответить
А вы говорите о каком-то «пожизненном»! Да тут даже на 15 суток посадить проблема, если попадаются «свои люди».
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15.10.2020 12:20 Ответить
Что то не понял.....
***** заявила что диплом купила!!!!!
Только Я вижу прямой повод его анулировать?
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15.10.2020 12:24 Ответить
Ты точно не понял.
В статье речь не о дипломе, а о кандидатской диссертации.
И не о том, что она купила ученую степень, а о том, что руководитель якобы не хотел принять ее диссер без взятки. Принятие диссера - это не защита ученой степени - защита идет отдельно перед ученым коллегиумом.
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15.10.2020 12:31 Ответить
Ну значит не диплом, а докторскую степень !
И еще вопрос, если она докторскую купила, то не купила ли она диплом?!!!
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15.10.2020 12:35 Ответить
"Ну значит не диплом, а докторскую степень !"
Кандидатскую, а не докторскую.

"если она докторскую купила"
А где сказано о том, что она "докторскую купила"?
В статье нет ни слова о покупке кандидатской - только о том, что она заплатила для того, чтобы ее работу руководитель принял на рассмотрение.
Руководитель у нас не продает ученые степени - он читает и рецинзирует работу, затем на эту же работу пишут рецензии другие ученые, а затем диссертацию нужно защитить перед ученым советом.
Речь идет о том, что она заплатила (якобы) руководителю за то, чтобы тот взял ее работу на прочтение и рецензию.

"если она докторскую купила, то не купила ли она диплом"
Вопрос ниачем. У нас презумпция невиновности.
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15.10.2020 12:49 Ответить
Вы противоречите сам себе......
Если она заплатила руководителю - это уже ДАЧА ВЗЯТКИ!!!!
ст 369 (дача взятки) раздела 17 «Преступления в сфере служебной деятельности» УК Украины

В этом ОНА сама призналась!!!!
Будем дальше бла бла о призумции и тп?
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15.10.2020 13:16 Ответить
"Вы противоречите сам себе......"
Я себе не противоречу, противоречие только у вас в голове, ибо вы крайне невнимательны и у вас там явная каша - вы не видите разницы между дипломом, кандидатской и докторской, вы не понимаете, что взятка руководителю за то, чтобы тот прочитал дисертацию - это не покупка ученой степени

"Если она заплатила руководителю - это уже ДАЧА ВЗЯТКИ!!!!"
Верно. Это дача взятки. Но это НЕ покупка ученой степени, тк руководитель не выдает эту степень и не может ее продать. Для получения ученой степени нужно защитить свою диссертацию перед ученым советом.

"В этом ОНА сама призналась!!!!
Будем дальше бла бла о призумции и тп?"
Она призналась в чем? В том, что заплатила руководителю за то, чтобы тот принял ее дисертацию на просмотр.
Какое это имеет отношение к ее диплому? А никакого вообще, как и к убийству Кеннеди.
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15.10.2020 13:38 Ответить
Да, во многом я ошибся.
НО она призналась в даче ВЗЯТКИ руководителю за принятие работы!
ЭТО неоспоримый ФАКТ!
То что он требовал ее и не принимал - это ее позиция! Может там было за что не принимать!
В любом случае это признание в уголовном правонарушении. И если не прошли сроки то надо заводить уг дело и проводить расследование!
В любом случае это ставит под сомнение ее ученую степень, если она получена путем уголовного правонарушения!
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15.10.2020 13:49 Ответить
"НО она призналась в даче ВЗЯТКИ руководителю за принятие работы!"

Конечно. А кто с этим спорит?
И я согласился, что даже ученую степень по этому поводу, возможно, стоило бы пересмотреть.

Но какое это имеет отношение к ее диплому?
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15.10.2020 14:24 Ответить
ну тут еще бабушка надвое сказала - может руководитель занес кому нужно, или работа - явное говно, но за 200 баксов написал положительный отзыв, а оппонентам Мендельша отдельно занесла. хз как там у филологов происходит. да и вообще "купить ученую степень" - это как ? - занести бабло в мон и сразу получить диплом? купить "ученый совет"? заплатить "руководителю"\левой фирме, чтобы те написали пару умных мыслей? (вот сюда подходит "купленная степень, кстати"), купить в метро и снять копию? или все вместе?
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15.10.2020 16:18 Ответить
"...доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів."Джерело: https://censor.net/ua/n3224886

Може,якщо добре в ній поритись,ті долари й лежать собі тихенько поміж сторінок,очікують щасливця ???
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15.10.2020 12:46 Ответить
200 долларов за диссертацию ?

срочно поступаю в Шевченко !!!!
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15.10.2020 13:09 Ответить
Ну - ее еще нужно написать, эту дисертацию, а потом - защитить.
Хотя...дисертация по литературе - это в принципе какой-то треш, а не научная работа.
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15.10.2020 16:50 Ответить
шмандель, шмандель.кто такая шмандель? а , это та, писали в нете, которая типа от клоуна понесла?

а че уже не? а ленка че говорит?
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15.10.2020 12:50 Ответить
Верю Мендель,и прошу тех, кто защищался в Шевченко хоть одного,написать кто не давал взяток или руководителю или оппоненту.
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15.10.2020 13:07 Ответить
нет таких
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15.10.2020 13:13 Ответить
противно, что они вымогают, и если не дать, они такую рецензию напишут, независимо от качества работы, что останется только повеситься. И апелляция бесполезна, в комиссию войдут те же кафедралы, и будут защищать свое право иметь бабло с каждого соискателя до последней капли крови. Мендель молодец. Сказала правду.
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15.10.2020 13:17 Ответить
Я думаю, Мендель написала правду. Кто хоть раз сталкивался с КНУ, не станет отрицать. Но я говорю только о гуманитариях, возможно у математиков и физиков лучше. Хотя и на математике еще в советское время требовали. А уж потом... КНУ такое КНУ...
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15.10.2020 13:15 Ответить
Хотя и на математике еще в советское время требовали. А уж потом... КНУ такое КНУ...
===
Советское время - понятие очень широкое. Нельзя ли сузить временной интервал? Такое КНУ... часто не само КНУ, а некоторые те, кто там, к сожалению, "учился".
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15.10.2020 14:24 Ответить
моя тетя поступала на прикладную математику в 80-х. Эту специальность только открыли тогда. Не прошла по конкурсу. На выходе к ней подошел какой-то мужичок и сказал, что поступление стоит 5 000 рублей (машину можно было купить). Она ответила, что у нее нет таких денег. Он сказал, ну, до пенсии будешь поступать. В результате она закончила КПИ без взяток и стала прекрасным специалистом.
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15.10.2020 15:45 Ответить
виграла суд лише після того, як стала під ЗЕклована.
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15.10.2020 14:27 Ответить
ТЮ, ТА ХТО Б СОМНЕВАЛСЯ!
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15.10.2020 15:17 Ответить
почем сейчас подписи докторов наук?
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15.10.2020 16:26 Ответить
 
 