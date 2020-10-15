Пик платежей по внешнему госдолгу в этом году пройден: нам хватает имеющихся ресурсов, нет необходимости увеличивать долговую нагрузку, - Минфин
В сентябре 2020 года Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году, в 2 млрд долл.
Об этом в интервью Mind.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
"1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $ 2 млрд. Из них $ 1,69 млрд - на погашение еврооблигаций и $ 0,40 млрд - проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 гг. Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены", - сказал Марченко.
Министр отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью (93,2 млрд грн по результатам января-сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн).
"В настоящее время нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролированная. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мероприятий по преодолению пандемии", - отметил Марченко.
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