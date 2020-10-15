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Пик платежей по внешнему госдолгу в этом году пройден: нам хватает имеющихся ресурсов, нет необходимости увеличивать долговую нагрузку, - Минфин

Пик платежей по внешнему госдолгу в этом году пройден: нам хватает имеющихся ресурсов, нет необходимости увеличивать долговую нагрузку, - Минфин

В сентябре 2020 года Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году, в 2 млрд долл.

Об этом в интервью Mind.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $ 2 млрд. Из них $ 1,69 млрд - на погашение еврооблигаций и $ 0,40 млрд - проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 гг. Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены", - сказал Марченко.

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Министр отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью (93,2 млрд грн по результатам января-сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн).

"В настоящее время нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролированная. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мероприятий по преодолению пандемии", - отметил Марченко.

Автор: 

госдолг (453) Минфин (1555) Марченко Сергей (298)


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Ну всё нормально .нечего паниковать.
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15.10.2020 11:52 Ответить
Гола баротька послала МВФ вжопу і ось бумеранг повернувся.
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15.10.2020 11:59 Ответить
А меня почему-то (учитывая степень доверия властям), ну очень даже гложут смутные сомнения что тот пик платежей может прошел так как в мае "плато" по коронавирусу.
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15.10.2020 16:49 Ответить
Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому, что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?
Пользуясь тем, что Зеленский практически не читает входящую документацию, Ермак лично отсеивает всю неприятную для него информацию. Под это "отсеивание" попадает огромное количество важнейшей, в том числе международной и управленчески важной информации. Например письмо Рашкована написанное еще в сентябре 2020 года , по поводу последующего кредитного транша МВФ так и не попало в руки Зеленского.
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15.10.2020 23:51 Ответить
Перевод - дырку от бублика, а не транш МВФ, получит "молодая" зеленая плесень!
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16.10.2020 07:05 Ответить
 
 