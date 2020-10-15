Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП
Ускорить процесс возврата оккупированных частей Донбасса, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет создания свободной экономичной зоны на подконтрольной части Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.
"В инициированном президентом общенациональном опросе граждан 25 октября 2020 второй вопрос будет посвящен именно этой теме, которая является краеугольной для многовекторного мирного плана государства. Придя на участок для голосования на местных выборах, украинцы смогут самостоятельно ответить на вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - подчеркивают в ОП.
В Офисе Президента отметили, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории, ведь эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом.
"Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", - говорится в сообщении.
Решение вопроса, как эффективно должны восстанавливать Донбасс, будет зависеть от участия граждан в опросе 25 октября.
"Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет таким, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа. Каким будет этот выбор - зависит от каждого участника голосования", - подытожили в ОП.
Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ідіть у сраку"
В.Зеленський
От куда я маю знать это хорошо или плохо.
https://twitter.com/w7w7merleenw55
https://twitter.com/w7w7merleenw55
RedKatsingingontheroof...
@w7w7merleenw55
В ответ
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine
Це фактичне визнання юридичної легітимності квазіреспублік ДНР та ЛНР,бо те що пропонує наше нещастя на посаді президента-це рівноправні єкономічні та політичні стосунки з протиправними утвореннями на тілі України. Єрмак та Медведчук таки начаклують Зеленському ст.111 КК України.
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301
Московiя, країна Моксель
@shadowshadow301 https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
Наш не лох 42 роки президент робить те, що зробили у 2014-му році з окупованим Кримом: в інтересах окремих олігархів (Фірташа, Герег) пропихнули корупційний закон "Про вільну економічну зону Крим", від Ксенії Ляпіної. Який і досі не скасований:
сами подумайте - местным 6 лет внушали что "украинцы их пришли убивать". Они эти СЭЗ воспримут как должное, как извинения украинцев за "нанесенное зло".
ставите телегу перед лошадью - будете удивляться, что на первых же выборах в ОРДЛО победят Янукоевич.
Что в переводе на человеческий язык означает: "Хозяева велели бизнес по производству метамфетаминов в ЛДНР сделать территорио-образующим и не подконтрольным".
И еще: В Крыму, до его аннексии РФ, тоже была "свободная экономическая зона" 9если кто забыл).
Ну как, расцвел Крым и предотвратило ли это его отжатие однимнароТом?
Есть мысль, что все вопросы, кроме одного, будут популистической наживкой для рейтинга.
Включая предпоалагаемый каннабис.
Но один будет таки о капитуляции и "мире" любым путем.
Просто все предыдущие - затравка для лохов !
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
Ну надо же их поддержать. Всю жизнь кормили нас.
ПС. И еще усиленную пайку, телевизор и интернет .. "некоторым" слоям населения Дамбаса.. которые бегали "Путин памаги"
Неужели они не знают, что все эти инновационные проекты, технопарки и свободные зоны ничего, кроме 100% коррупции в Украине не принесли?
Сайт оппозиционная платформа - за жизнь
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html
https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Зе КЛОУН - ПІШОВ ти САМ НА ЗОНУ
За Крим доведеться забути, а за луГандонію фєдєрашка буде постійно смикати Україну...
Даний факт є формальною підставою для повної недовіри працівникам (службовцям) ОП і для негайного звільнення їх на підставі професійної непридатності
(оскільки вони роблять вигляд, що вірять у цю повну нісенітницю, яку вони публічно заявили).