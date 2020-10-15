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Новости Опрос Зеленского
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Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП

Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП

Ускорить процесс возврата оккупированных частей Донбасса, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет создания свободной экономичной зоны на подконтрольной части Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"В инициированном президентом общенациональном опросе граждан 25 октября 2020 второй вопрос будет посвящен именно этой теме, которая является краеугольной для многовекторного мирного плана государства. Придя на участок для голосования на местных выборах, украинцы смогут самостоятельно ответить на вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - подчеркивают в ОП.

В Офисе Президента отметили, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории, ведь эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом.

"Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", - говорится в сообщении.

Читайте: ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП

Решение вопроса, как эффективно должны восстанавливать Донбасс, будет зависеть от участия граждан в опросе 25 октября.

"Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет таким, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа. Каким будет этот выбор - зависит от каждого участника голосования", - подытожили в ОП.

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

Зеленский (20210) местные выборы (2752) опрос (2820) экономика (3878) Донбасс (26955) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+57
Яка пліснява зелена! Починати вільні економічні зони не там, де люди вже дозріли до того, де менша корупція, де близче ЄС, а, навпаки, з депресивного регіону, з тієї чорної дири, де будуть пропадати будь-які кошти, що ми, останні (які не виїхали) платники податків, ще платимо мафії-державі! Нема слів просто! Чи в них не було вже вільних кишенькових вільних економічних зон???! Що дозволило упирям накшталт Ахметову, Новінському, Фірташу накопичити багатства в обхід бюджету?! Шмаркля, нижче опускатися вже нема куди....
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15.10.2020 11:53
+51
Хочу нагадати, що на Донбасі вже була ВЕЗ з 1992 року. Чим все це закінчилось всі знають. Там організувалась вотчина олігарха, яка поповза по всій Україні. У Криму теж була ВЕЗ. Під кінець 90-х стало ясно, що нічого доброго з цього не вийшло, окрім криміналізації територій і відсутність надходження податків у держказну. В ОП або ідіоти, або просто вороги України.
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15.10.2020 11:56
+48
Свободная экономическая зона - это простой способ не платить налоги в украинский бюджет. Раньше у зебилов был кипрский офшор, теперь будет енакиевский офшор. А лохи пускай платят налоги в своих убогих Запорожьях и Сумах!
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15.10.2020 11:56
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Цитати видатних людей :
"Ідіть у сраку"
В.Зеленський
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15.10.2020 13:18 Ответить
Це відкриє мордору двері прямісінько в Київ, залишиться тільки паляницю спекти та вручити путіну.
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15.10.2020 13:29 Ответить
СЭЗ должна быть ВСЯ Украина,а не отдельно взятый регион !!!
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15.10.2020 13:29 Ответить
Це відкриє мордору двері прямісінько в Київ, залишиться тільки паляницю спекти та вручити путіну.
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15.10.2020 13:30 Ответить
То, може третім питанням буде фінансування ОРДЛО і бойовиків?
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15.10.2020 13:47 Ответить
Что такое свободная экономическая зона на Донбассе???

От куда я маю знать это хорошо или плохо.
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15.10.2020 13:53 Ответить
Если я ничего в этом не понимаю, значит мой ответ будет отрицательный.
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15.10.2020 13:54 Ответить
Откуда мне знать, люблю ли я бриллианы? Я ж их никогда не носила... (с)
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15.10.2020 17:11 Ответить
Верно подмечено!
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15.10.2020 17:39 Ответить
А хоть кто-то помнит, что фальшивые бз*Донецкие СЭЗ - эти черные дыры украинской экономики - в 2005 году закрывало правительство Юлии Тимошенко? Я помню. Очень хорошо помню и то, как тогда диким воем выл тогдашний вице-премьер Кинах и прочее подолигархическое кучманоидское дерьмо дерьмо.
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15.10.2020 14:00 Ответить
https://twitter.com/w7w7merleenw55
https://twitter.com/w7w7merleenw55
https://twitter.com/w7w7merleenw55
RedKatsingingontheroof...

@w7w7merleenw55


В ответ
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine

Це фактичне визнання юридичної легітимності квазіреспублік ДНР та ЛНР,бо те що пропонує наше нещастя на посаді президента-це рівноправні єкономічні та політичні стосунки з протиправними утвореннями на тілі України. Єрмак та Медведчук таки начаклують Зеленському ст.111 КК України.

https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301


https://twitter.com/shadowshadow301

Московiя, країна Моксель
@shadowshadow301 https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda

Наш не лох 42 роки президент робить те, що зробили у 2014-му році з окупованим Кримом: в інтересах окремих олігархів (Фірташа, Герег) пропихнули корупційний закон "Про вільну економічну зону Крим", від Ксенії Ляпіної. Який і досі не скасований:
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15.10.2020 14:03 Ответить
реинтеграцию упростит только лишь ПОВАЛЬНАЯ ПРОУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ!!
сами подумайте - местным 6 лет внушали что "украинцы их пришли убивать". Они эти СЭЗ воспримут как должное, как извинения украинцев за "нанесенное зло".
ставите телегу перед лошадью - будете удивляться, что на первых же выборах в ОРДЛО победят Янукоевич.
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15.10.2020 14:29 Ответить
нащо нам відверто антиукраїнське населення, яке кричало : хло ввєді вайска, при цьому не соромиться отримувати маскальську і українські пенсії/допомоги і тд?Цих ватників вже нічого не змінить, адекватні хто хотів вже переїхали в Україну.
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15.10.2020 14:36 Ответить
Что делают с куском мяса,когда в данный момент использовать его по назначению не планируется? Правильно,помещают в морозильную камеру. Иначе он начнет разлагаться и отравит вонью все вокруг. Лугандон должен быть подвергнут глубокой заморозке. На 5-10-30 лет,пока в рашке правят нелюди и она не начала трещать по швам. Сколько надо,столько и подождем-не горит. Гуманитарные коридоры с жесточайшим пропускным режимам для шастающих туда-сюда. Вся остальная прилегающая территория засеивается минными полями с соответствующими табличками ,снайперские позиции минометы ,войска вернуть обратно,откуда вывели.Точка. Бантустан. Когда придет время-вытащим из морозилки. В это время-гнать взашей зелебанду с их союзничками зажопистами,провести наконец-то за 30 лет реформы по типу Бальцеровича,укреплять армию и флот,заручась поддержкой США и Великобритании. Примерно так.
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15.10.2020 14:47 Ответить
Падла янелох ВРАГ! СЭЗ - это признание "гражданского конфликта на Донбассе". РФ уже не агрессор!!! А это снятие санкций с РФ и признание украинцев абсолютными дебилами в глазах мирового сообщества. За это гибли и гибнут наши защитники на фронте?!!!! За выкрутасы этой жидовской падали?! Быдло лохторат этого ублюдка - шоб вы сдохли, твари.
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15.10.2020 14:47 Ответить
Завхоз с богоизбранным хотят повесить на добросовестных налогоплательщиков издержки от донбассСЭЗ..Олигархи будут весьма довольны..
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15.10.2020 14:56 Ответить
ирмак и зеленский восстанавливайте за свои гроши
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15.10.2020 15:29 Ответить
"Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП"

Что в переводе на человеческий язык означает: "Хозяева велели бизнес по производству метамфетаминов в ЛДНР сделать территорио-образующим и не подконтрольным".

И еще: В Крыму, до его аннексии РФ, тоже была "свободная экономическая зона" 9если кто забыл).
Ну как, расцвел Крым и предотвратило ли это его отжатие однимнароТом?
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15.10.2020 15:31 Ответить
Не надо делать анализ "5 вопросов лоха" до озвучивания всех вопросов.
Есть мысль, что все вопросы, кроме одного, будут популистической наживкой для рейтинга.
Включая предпоалагаемый каннабис.
Но один будет таки о капитуляции и "мире" любым путем.
Просто все предыдущие - затравка для лохов !
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15.10.2020 16:20 Ответить
Эти люди не способны руководить государством. Понимаете? Вот этот вот набор лепета из ясельной группы детского сада - это не деревенский дурачок около булочной. Не интернат для людей с задержкой в развитии. Не манная кашка и компот.
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
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15.10.2020 16:35 Ответить
Украине не нужен Донбасс с автономным статусом - это будет гнойник мешающий Украине. Украине нужен Донбасс полностью под Украинской властью и с одинаковыми со всеми регионами положениями. Коллаборанты выдумывают и так и этак и не могут никак пропихнуть русский сценарий. И тут назревает такой вопрос, а нахера нам вообще такая власть, которая играет не на стороне Украины и все время пытается выполнять задания России. То воду они хотят в Крым оккупированный дать, то особый статус Донбассу, то Армию сократить, и кстати тоже делал и Янык, что отменял призыв и потом не чем было защищать страну. Украина внеблоковая страна и может полагаться на защиту только своей Армией. Потому Украина должна Армию постоянно увеличивать и численность и количество вооружений. Плюс нужно ядерный статус вернуть для гарантии безопасности ибо защититься Украине больше нечем! Самое оптимальное средство защиты - это ядерный статус! А коллаборантов нужно гнать нахер! Нужна власть, которая будет защищать интересы Украины, а не защищать интересы врага.
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15.10.2020 16:53 Ответить
СЭЗ. Т.е. мы налоги платим, а они нет.
Ну надо же их поддержать. Всю жизнь кормили нас.
ПС. И еще усиленную пайку, телевизор и интернет .. "некоторым" слоям населения Дамбаса.. которые бегали "Путин памаги"
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15.10.2020 17:02 Ответить
зе хоть знает, что на оккупированных территориях уже давно ходят расейCCкие ржубли?...
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15.10.2020 22:03 Ответить
для З**ильных Дегенератов и нарко-бубочке!!! реинтеграция ускориться только тогда, когда Украина даст по **....у ботаксному педофильному Шнырю вове и его обосцанным мокшам, по другому эта био.масса не понимает, доказано Эрдоганом!!!!
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15.10.2020 17:05 Ответить
Зеленський намагається одночасно зберегти так необхідні ерефії "лднр" з метою знищення української державності та позбавити таким чином відповідальності країни-агресора за вчинені військові злочини на території України.
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15.10.2020 17:06 Ответить
А чому б не поставити питання, шо треба вигнати з України тих хто бігав на так званий референдум?
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15.10.2020 17:18 Ответить
Ну неужеди они не понимают, что вернуть ОРДЛО в Украину можно только на условиях Путина?
Неужели они не знают, что все эти инновационные проекты, технопарки и свободные зоны ничего, кроме 100% коррупции в Украине не принесли?

Сайт оппозиционная платформа - за жизнь
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html

https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
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15.10.2020 17:48 Ответить
Да там нужна ЗОНА,но не экономическая и пусть все эти местные сепары в ней ЗОНЕ копошатся,но повторюсь только не экономической!!!
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15.10.2020 17:49 Ответить
в криму у нас вже існує "вільна економічна зона"
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15.10.2020 17:49 Ответить
Створення вільної економічної зони на Донбасі без контролю кордонів Українською Армією ,то вимоги кремля . Зеля зрадник !!! Геть зелю і його отчення ! Півтора року зЕпрезерватив вперто виконує всі забаганки пуйла , та тягне Україну в полон до мордора .
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15.10.2020 17:59 Ответить
Так тільки може казати зрадник.
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15.10.2020 18:21 Ответить
Если Зеля попытается учудить такое, быть беде. У патриотов не останется никакого иного варианта кроме силового противостояния. Скотина знает это но все равно тянется к российскому вымени.
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15.10.2020 19:41 Ответить
Все мы обеими руками ЗА, то чтобы создать на Дамбаси ояициальную и постоянную Зону. Зону Отчуждения и Зону Наказания для совков, предателей Родины, предателей Присяги и врагов Украины.
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15.10.2020 20:03 Ответить
Вскрылась зеленая консерва.
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15.10.2020 20:46 Ответить
Она вскрылась еще тогда когда на дебатах назвала террористов повстанцами, просто зебильное быдло решило не обращать на такие мелочи внимания, когда на кону зарплата в 4000$.
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15.10.2020 23:34 Ответить
125 пластинка про "услышь бамбас"
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15.10.2020 21:38 Ответить
Компании зарегистрированные на подставных домбасян отмывающие российские деньги в обход санкций - вот чем будет эта зона.
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15.10.2020 21:50 Ответить
нормалёк , мля...то есть типа врач предлагает не удалять заражение, а распространить его по всему телу, чтобы телу было не так больно умереть...
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15.10.2020 22:01 Ответить
В Україні Порошенком була започаткована реформа децентралізації влади,яка передбачала і фінансову автономію місцевих громад. Якого рожна ,ЗЄ,тобі ще потрібно?
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15.10.2020 22:37 Ответить
Зе КЛОУН ПІШОВ ТИ НА Х*Р ЗІ СВОЇМ ПЛАНОМ ПО "СВОБОДНИМ ЗОНАМ" В ДОНБАСІ

Зе КЛОУН - ПІШОВ ти САМ НА ЗОНУ

Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП - Цензор.НЕТ 9331
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15.10.2020 22:47 Ответить
Це перетворить луГандонію у приднестров'я...
За Крим доведеться забути, а за луГандонію фєдєрашка буде постійно смикати Україну...
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15.10.2020 22:53 Ответить
Похоже что свободная экономическая зона лугандона это условие кремля для коалиции слуг еврейского народа с жоппоблоком за жиддя + пожелание нового кукловода ахметки. Потому что никто из зебилов не сможет объяснить, каким таким образом СЭЗ поможет нам освобождать оккупированные территории, кроме того что мы получим на полках своих магазинов товары с надписями "сделано в днр". Ну и сами зебильные оккупанты признают, что будут во всю использовать результаты "опроса" для проталкивания этого сценария, хотя любой социолог скажет про ничтожность этого "опроса".
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15.10.2020 23:32 Ответить
Створення вільної економічної зони по ВСІЙ Україні (крім окупованих територій) прискорить і спростить реінтеграцію ОРДЛО І КРИМУ, - Я
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16.10.2020 01:28 Ответить
В цій заяві ОП брехня в кожній частині, починаючи з твердження у заголовку цієї статті.

Даний факт є формальною підставою для повної недовіри працівникам (службовцям) ОП і для негайного звільнення їх на підставі професійної непридатності

(оскільки вони роблять вигляд, що вірять у цю повну нісенітницю, яку вони публічно заявили).
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16.10.2020 02:59 Ответить
удивительно дебильный подбор кадров в офис пердизента... такое впечатление, что быканов просто спит, храпя и видя приятные сны... видимо, это последние спокойные часы... дальше взрыв и закрытие границ, чтобы ни одна падла не успела сбежать...
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16.10.2020 04:39 Ответить
Брехач нещасний! Війну закінчив, життя покращив, обіцяв віддати презедннські резеденці для дітей сиротинців а своє майно продав і сам переїхав жити за оплату людських податків і ще Венедіктову по сусідству поселив і багато інших обіцянок а тепер лох брехливий презеденський далі бреше, це не образа Презедента а це крик душі. В аптеку за ліками страшно йти які ціни, на харчування невистарчає грошей а зарас ще комунальні до бавилися . Як жити? А він ще вільні зони обіцяє там де неспокій. Страшно жити з такими вихідцями з 95 кварталу!
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16.10.2020 06:28 Ответить
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