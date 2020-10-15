"Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП"

Ускорить процесс возврата оккупированных частей Донбасса, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет создания свободной экономичной зоны на подконтрольной части Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"В инициированном президентом общенациональном опросе граждан 25 октября 2020 второй вопрос будет посвящен именно этой теме, которая является краеугольной для многовекторного мирного плана государства. Придя на участок для голосования на местных выборах, украинцы смогут самостоятельно ответить на вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - подчеркивают в ОП.

В Офисе Президента отметили, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории, ведь эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом.

"Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", - говорится в сообщении.

Читайте: ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП

Решение вопроса, как эффективно должны восстанавливать Донбасс, будет зависеть от участия граждан в опросе 25 октября.

"Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет таким, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа. Каким будет этот выбор - зависит от каждого участника голосования", - подытожили в ОП.

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС