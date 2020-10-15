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Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах

Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке армянских военных провести наступление на южном и северном фронтах в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что попытки армянских военных провести атаки на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях были предприняты в ночь на 15 октября. Азербайджанская армия отбила атаки и армяне отступили.

Читайте также: Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

В потери врага записали два танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", одну пушку-гаубицу Д-20, одну гаубицу Д-30 и две пушки-гаубицы Д-1, несколько единиц беспилотников и автомобильной техники, а также большое количество живой силы.

Кроме этого Минобороны сообщило об обстреле армянскими войсками населенных пунктов вблизи непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Минобороны Армении заявило в свою очередь, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.

Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах 01

Азербайджан (790) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+6
Нормально... Іде активне "перемелювання" зброї і техніки вірмен... Цікаво, на російській військовій базі щось "живе" ще залишилося? Чи все передали вірменам і кацапи тепер будуть підтримувать свою боєздатність "пішим по-танковому"?
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15.10.2020 12:02
+5
Нормальное такое перемирие, ***** из бункера не вылазит
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15.10.2020 12:03
+3
найс,вері факінг найс
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15.10.2020 12:04
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Нормально... Іде активне "перемелювання" зброї і техніки вірмен... Цікаво, на російській військовій базі щось "живе" ще залишилося? Чи все передали вірменам і кацапи тепер будуть підтримувать свою боєздатність "пішим по-танковому"?
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15.10.2020 12:02 Ответить
Нормальное такое перемирие, ***** из бункера не вылазит
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15.10.2020 12:03 Ответить
Азербайджан заявляет об отражении новых атаках армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах - Цензор.НЕТ 9718
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15.10.2020 12:04 Ответить
найс,вері факінг найс
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15.10.2020 12:04 Ответить
А теперь смотрит что пишет мировая пресса.
Вашингтон Пост пишет о рефрижераторе, который привез тела 52 убитых боевиков, завербованных Турцией в Сирии для войны в Карабахе. Рефрижератор с грузом-200 передает теля боевиков их родным на границе с Сирией. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11**-8719-0df159d14794_story.html ссылка
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15.10.2020 14:13 Ответить
Это армянская пропаганда, без доказательства
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15.10.2020 15:22 Ответить
Да, Армения заплатила Вашингтон Пост, а также кучу других новостных агентств по всему миру Не позорился бы своим комментарием.
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15.10.2020 15:25 Ответить
ти такий Тернопіль, що розташований у масковскай губєрнії, ти що хочеш сказати що вірменська діаспора не може купити юдейський Вашингтон пост в особі якихось редакторів?
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15.10.2020 18:50 Ответить
Все вокруг продажные - европейские СМИ, американские. И только один Алиев говорит правду
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15.10.2020 20:26 Ответить
Армянские телеграм-каналы уже открыто и с гордостью публикуют фотографии наемников-террористов, прибывших в Карабах для участия в боях с Азербайджаном.
Что в очередной раз подкрепляет один из главных тезисов Баку: война в Карабахе - контртеррористическая операция, в том числе.
@bulvarbaku
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15.10.2020 15:18 Ответить
На стороне хачиков не воюют может белые медведи, по всему миру вербуют хачики против войны с Азербайджана всех, всем пох. Никого это не волнует. Крест на шее мешает что-то сказать в адрес хачиков? Те же крестоносцы отняли Крым и Донбасс, те же крестоносцы голосовали против территориальной целостности Украины. Где ваш обьектизм? А как тема Турции, то джихадисты, террористы.
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16.10.2020 12:31 Ответить
Тарас Тернополь. И имя украинское, и город не кацапия. А рассуждаешь точно как кацап, самый что ни есть.
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16.10.2020 12:37 Ответить
 
 