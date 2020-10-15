Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке армянских военных провести наступление на южном и северном фронтах в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что попытки армянских военных провести атаки на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях были предприняты в ночь на 15 октября. Азербайджанская армия отбила атаки и армяне отступили.

Читайте также: Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

В потери врага записали два танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", одну пушку-гаубицу Д-20, одну гаубицу Д-30 и две пушки-гаубицы Д-1, несколько единиц беспилотников и автомобильной техники, а также большое количество живой силы.

Кроме этого Минобороны сообщило об обстреле армянскими войсками населенных пунктов вблизи непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Смотрите также: Азербайджан нанес удар по Армении: атакованы ракетные комплексы "Эльбрус". ФОТО

Минобороны Армении заявило в свою очередь, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.