Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах
Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке армянских военных провести наступление на южном и северном фронтах в Нагорном Карабахе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что попытки армянских военных провести атаки на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях были предприняты в ночь на 15 октября. Азербайджанская армия отбила атаки и армяне отступили.
В потери врага записали два танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", одну пушку-гаубицу Д-20, одну гаубицу Д-30 и две пушки-гаубицы Д-1, несколько единиц беспилотников и автомобильной техники, а также большое количество живой силы.
Кроме этого Минобороны сообщило об обстреле армянскими войсками населенных пунктов вблизи непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Минобороны Армении заявило в свою очередь, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.
Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.
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Вашингтон Пост пишет о рефрижераторе, который привез тела 52 убитых боевиков, завербованных Турцией в Сирии для войны в Карабахе. Рефрижератор с грузом-200 передает теля боевиков их родным на границе с Сирией. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11**-8719-0df159d14794_story.html ссылка
Что в очередной раз подкрепляет один из главных тезисов Баку: война в Карабахе - контртеррористическая операция, в том числе.
@bulvarbaku