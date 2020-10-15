От коронавируса за минувшие сутки в Киеве умерли 17 человек, 57 - выздоровели, выявили 445 новых случаев, - Кличко
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом. 17 случаев - летальные. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 535 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957", - отметил мэр.
Среди заболевших: 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. И 18 девочек от 4 до 17 лет. 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. И 16 мальчиков от 2 лет до 17. Заболели также 16 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус побороли 10 286 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 106, в Соломенском - 67, а в Оболонском районе - 52 случая.
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