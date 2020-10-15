Сегодня нардепам раздадут проект постановления по Госбюджету-2021: его мы будем голосовать 20 октября, - "слуга народа" Гетманцев

Профильный комитет Верховной Рады планирует 15 октября предоставить на ознакомление народным депутатам проект постановления о принятии законопроекта о Госбюджете.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера (14 октября. - Ред.) заседал Бюджетный комитет, насколько мне известно, и сегодня, действительно, они должны ... всем депутатам раздать проект постановления о предложениях депутатов и поправки к проекту бюджета. И именно этот проект постановления мы будем голосовать 20 числа (на заседании ВР 20 октября. - Ред.). И потом этот проект постановления пойдет в Кабинет Министров, который что-то из этого учтет, что-то не учтет и до 3 ноября уже вернет нам проект бюджета ко второму чтению", - отметил парламентарий.

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