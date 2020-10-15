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Новости Коронавирус и карантин
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В столице на карантин закрыты 5 школ и 4 детсада: всего болеют 610 школьников и 412 педагогов, - Кличко

В столице на карантин закрыты 5 школ и 4 детсада: всего болеют 610 школьников и 412 педагогов, - Кличко

В столице на карантин закрыты пять школ, четыре детских сада и 78 групп в дошкольных учебных заведениях. На дистанционном обучении - 594 класса столичных школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, и по одной в Оболонском и Подольском районах. На дистанционном обучении всего 594 класса в 186 школах. Больных коронавирусом школьников в Киеве - 610. Болеют и 412 педагогов", - отметил Кличко.

Кроме того, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыли 78 групп в 68 садиках. На карантин закрыты четыре садика. В частности, за последние дни, добавились два садика в Святошинском районе. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - более 57%.

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