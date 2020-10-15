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Новости Коронавирус и карантин
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В НСЗУ рассказали по какой схеме будут доплачивать медикам за пациентов с COVID-19

В НСЗУ рассказали по какой схеме будут доплачивать медикам за пациентов с COVID-19

В связи с ростом числа госпитализированных пациентов с COVID-19 в сентябре на на 34% увеличилась и нагрузка на медицинские команды в больницах.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если в августе средняя нагрузка на одну медицинскую команду составляло 13 пациентов в месяц, то в сентябре этот показатель уже составлял 16 пациентов. Однако в некоторых регионах нагрузка на одну медицинскую команду в сентябре превышало 40 пациентов. В частности, в Одесской области нагрузка составляла 42 пациента на одну медицинскую команду, в Киеве - 41, в Хмельницкой области - 39", - рассказали в НСЗУ.

Отмечается, что рекомендуемая нагрузка на команду составляет 20 пациентов. Именно по такому показателю НСЗУ рассчитывала тарифы на оплату услуг медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Кабмин принял решение о введении с октября повышающего коэффициента за загруженность медицинских команд.

"Если количество пациентов превышает 20 на одну команду, заведение получит больше средств. В первую очередь, больше средств для обеспечения лекарствами пациентов с COVID-19. Кроме того, медики, работающие непосредственно с такими пациентами, смогут получать зарплаты повыше", - говорится в сообщении.

В частности:

  • если на одну команду в медучреждении приходится от 21 до 40 пациентов, коэффициент составит 1,26
  • если от 41 до 60 пациентов - 1,74
  • коэффициент за оказание медицинской помощи более 61 пациенту команду в месяц будет составлять 2,16. То есть выплаты такому заведению за оказание помощи пациентам с COVID-19 увеличены более чем в два раза.

В то же время установленные ранее 300% надбавки к зарплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, не отменяют.

Кроме того, медучреждения смогут создавать дополнительные медицинские команды, которые осуществляют лечение пациентов с коронавирусом.

Если в заведении созданы по меньшей мере четыре команды, в составе которых есть врач-анестезиолог, то заведение может создать дополнительные команды без анестезиолога в составе.

Вместо анестезиолога к таким командам может входить врач-инфекционист или врач-терапевт или врач-пульмонолог.

Но таких команд не должно быть больше, чем анестезиологических. Создавать дополнительные команды разрешается в том случае, если нагрузка на каждую существующую команду за предыдущий месяц составляет 20 и более пациентов.

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Автор: 

карантин (16729) медицина (2517) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Гроші йдуть за пацієнтом..©
Вже проходили...
Зараз за лікарями??
))
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15.10.2020 12:41 Ответить
Полная хирня
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15.10.2020 13:34 Ответить
Так і є. Настирливо переслідують. Але підходити бояться.
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15.10.2020 19:14 Ответить
Чергове бла-бла. Вже проходили.
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15.10.2020 12:41 Ответить
Медики будут заинтересованы: чем больше больных, тем выше доплаты.
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15.10.2020 13:46 Ответить
Сколько человек в команде?
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15.10.2020 13:50 Ответить
Нужно вернуть льготный уход на пенсию, для медиков рискующих своим здоровьем. Один год с ковидом на 2 года раньше уход на льготную пенсию, а то медики становятся постепенно инвалидами - по неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.Если так пойдет дальше, то никакие деньги не заставят медика сократить добровольно свою жизнь. Ковиду более 7 месяцев, а при руководстве те же,работа в авральном режиме, и жизнь ничему не научила руководство
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15.10.2020 16:02 Ответить
 
 