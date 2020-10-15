За 9 месяцев из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. сотрудников. Одна из причин - пандемия, - Кличко
За последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тыс. работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.
"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тыс. работников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. - За 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен, - сообщил мэр. - Причины увольнения медиков - разные. Одной из весомых причин является пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса много тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и ушли с работы", - сказал Кличко.
Он отметил, что есть и другие причины немалого количества вакансий в столичных медучреждениях. - Сегодня их почти 7 500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.
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Четвёртая причина: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
В 2019 це назвали реформою
А коли дійшло то звинувачуєте знов лікарів?
В якій країні зарплати лікарів менше ніж в Україні?
В якій країні відношення до медиків гірше ніж в Україні?
"Маєте те що маєте"
.. хм. и минус 7 тысяч врачей !!! Вы представляете себе ситуацию в Киеве и не только !!