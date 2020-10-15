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Новости Коронавирус и карантин
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За 9 месяцев из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. сотрудников. Одна из причин - пандемия, - Кличко

За 9 месяцев из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. сотрудников. Одна из причин - пандемия, - Кличко

За последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тыс. работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тыс. работников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. - За 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен, - сообщил мэр. - Причины увольнения медиков - разные. Одной из весомых причин является пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса много тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и ушли с работы", - сказал Кличко.

Он отметил, что есть и другие причины немалого количества вакансий в столичных медучреждениях. - Сегодня их почти 7 500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице на карантин закрыты 5 школ и 4 детсада: всего болеют 610 школьников и 412 педагогов, - Кличко

больница (1436) карантин (16729) Кличко (4635) увольнение (2674) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Причина - наглый грабеж и бесчеловечное отношение к медецинским работникам режима зеленского и его барыг ,укравших деньги выделенные Евросоюзом
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15.10.2020 12:54
+3
Нормальную зарплату с оплатой рисков и случаев заражения-увольняться почти никто не будут, а даже наоборот. Так нет мы продолжим давать нищенскую зарплату а потом лить крокодильи слезы.
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15.10.2020 12:55
+3
Київська адміністрація мала ввести пакет фінансової та адміністративної підтримки для лікарів які працюють з хворими на коронавірус. Потрібно було дати додаткові комунальні виплати лікарям, забезпечити їх безкоштовним спеціальним транспортом - обладнаним таксі для пересуванню по місту, щоб не створювати загрози зараження від лікарів інших мешканців міста. Потрібно було забезпечити лікарів які лікують хворих на коронавірус на дому необхідними продуктами та засобами першої необхідності, соціальними працівниками та спеціальною кур'єрскою службою доставки! Ті самі таксі та кур'єри мали обслуговувати і хворих на коронавірус, які знаходсять вдома на самоізоляції, або осіб які контактували з хворими на коронавірус і не мають ще результатів ПЛР тестів. Така підтримка зі сторони київської адміністрації допомогла б унеможливити розповсюдження коронавірусу через лікарів та медичний персонал і створила б інфраструктуру для забезпечення хворих та людей під підозрою на коронавірус їжею, ліками та засобами першої необхідності, що в свою чергу також зменшило б захворюваність в Києві. На жаль команда Кличка не може генерувати цікаві ідеї і тому Клико програє вибори!
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15.10.2020 12:57
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Нельзя их судить. Когда Гиппопотам придумывал свою легендарную клятву- не было никаких коронавирусов
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15.10.2020 12:52 Ответить
Это точно😀 тогда одного подорожника от всех болезней хватало
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15.10.2020 12:56 Ответить
Київська адміністрація мала ввести пакет фінансової та адміністративної підтримки для лікарів які працюють з хворими на коронавірус. Потрібно було дати додаткові комунальні виплати лікарям, забезпечити їх безкоштовним спеціальним транспортом - обладнаним таксі для пересуванню по місту, щоб не створювати загрози зараження від лікарів інших мешканців міста. Потрібно було забезпечити лікарів які лікують хворих на коронавірус на дому необхідними продуктами та засобами першої необхідності, соціальними працівниками та спеціальною кур'єрскою службою доставки! Ті самі таксі та кур'єри мали обслуговувати і хворих на коронавірус, які знаходсять вдома на самоізоляції, або осіб які контактували з хворими на коронавірус і не мають ще результатів ПЛР тестів. Така підтримка зі сторони київської адміністрації допомогла б унеможливити розповсюдження коронавірусу через лікарів та медичний персонал і створила б інфраструктуру для забезпечення хворих та людей під підозрою на коронавірус їжею, ліками та засобами першої необхідності, що в свою чергу також зменшило б захворюваність в Києві. На жаль команда Кличка не може генерувати цікаві ідеї і тому Клико програє вибори!
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15.10.2020 12:57 Ответить
Не знаю програє Клічко чи ні, а іншому Ви прві, Мер та ценральна влада зайняті більш важливими питаннями, чим медицина, культура, освіта, армія, вони ремонтують дороги за бюджетні кошти.
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15.10.2020 13:12 Ответить
А ще забезпечити захист для педагогів та вихователів, які також в зоні ризику! Але КМДА ніколи було цим займатися, бо для них вигідніше займатися забудовою Києва та обслуговувати олігархів, ніж вирішувати усі ці питання, а тепер перед виборами, взагалі не до пандемії, бо шалені кошти вкладаються в рекламу!
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15.10.2020 18:25 Ответить
Мою подругу, врача-ренгенолога именно уволили весной из Евролаба - поц Пальчевский у них там массовое сокращение устроил. И не могла найти работу пару месяцев - ибо сокращения были не только в Евролабе - типа "финансовый кризис"
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15.10.2020 12:52 Ответить
Подтверждаю. Пальчевский ещё тот поц.
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15.10.2020 12:57 Ответить
Кто привёл к власти этих наглейших сволочей ворующих жизни людей в сфере здоровья и на фронте. -запрет на оборону , значит , солдат ,как животное на охоте , вспомните дружков этого🤢🤡 клоуна поречников например и другие …
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15.10.2020 13:07 Ответить
Как связано мое сообщение с вашим "ответом"? Или вы это рандомно пуляете?
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15.10.2020 13:45 Ответить
Интересно почему в дрогих странах медики не увольняются ? Лично у меня есть по этому поводу подозрения.
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15.10.2020 12:54 Ответить
Причина - наглый грабеж и бесчеловечное отношение к медецинским работникам режима зеленского и его барыг ,укравших деньги выделенные Евросоюзом
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15.10.2020 12:54 Ответить
Нормальную зарплату с оплатой рисков и случаев заражения-увольняться почти никто не будут, а даже наоборот. Так нет мы продолжим давать нищенскую зарплату а потом лить крокодильи слезы.
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15.10.2020 12:55 Ответить
Не мы , а проклятый режим МЕГАБАРЫГ 🤢🤡💩🎪 КалоЗемразот
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15.10.2020 13:09 Ответить
Так и є. На планеті Земля немає країни де медики мають менші зарлати ніж в Україні.
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15.10.2020 13:25 Ответить
Причина - воровская система оплаты труда, которой 25 лет.
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15.10.2020 12:59 Ответить
Всех в полицию, там Аваков повышенные оклады раздает.
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15.10.2020 12:59 Ответить
среди всех пяти причин
Четвёртая причина: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
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15.10.2020 13:01 Ответить
Одна из причин не пандемия,а то что власть не платит медикам во время пандемии из налов заработаных народам, а фонд коронрвируса разворовали.
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15.10.2020 13:03 Ответить
ковидовский фонд куда только не растаскивали! закономерно, что нас теперь будут лечить дороги из мега-проекта плиснявой кодлы
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15.10.2020 13:09 Ответить
Скорочення медиків

В 2019 це назвали реформою

А коли дійшло то звинувачуєте знов лікарів?

В якій країні зарплати лікарів менше ніж в Україні?

В якій країні відношення до медиків гірше ніж в Україні?

"Маєте те що маєте"
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15.10.2020 13:20 Ответить
А якшо в тих лікарів попитати, чому позвільнялись, з подробицями?
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15.10.2020 13:25 Ответить
коли настала ситуація, що медики потрібні, то вони, якраз і побігли. В медицину вони йшли заробляти (і якраз ЗАРОБЛЯТИ а не отримувати заробітню плату). А коли "медикам" реально загрожувала ситуація...... то й побігли. 10 гривень краще зароблялось без ризику для здоров'я
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15.10.2020 13:26 Ответить
У серпні лікарі та медсестри нашої лікарні отримали від 300 до 1000 грн. Що ти, https://censor.net/ru/user/245695, будеш робити за таку зарплатню? Навіть ботом відмовишся працювати.
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15.10.2020 19:03 Ответить
Главная причина-******* с выплатами.
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15.10.2020 13:52 Ответить
Для молодого врача наиболее логично выезд, например, в Германию и трудоустройство там.
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15.10.2020 14:01 Ответить
И реформа, верные продолжатели которой собрались в Правительстве - совершенно не причем.
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15.10.2020 14:09 Ответить
"В медицинских учреждениях столицы (подчиненных департаменту здравоохранения КГГА) не хватает более 3 200 врачей и 5 760 медсестер",. В целом медпомощь жителям Киева предоставляют 12 350 врачей, из них 65 докторов медицинских наук и 540 кандидатов медицинских наук.

.. хм. и минус 7 тысяч врачей !!! Вы представляете себе ситуацию в Киеве и не только !!
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15.10.2020 14:25 Ответить
 
 