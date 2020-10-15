Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.
Об этом глава государства заявил во время рабочего визита на Черниговщину, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - отметил президент и подписал указ.
Зеленский отметил, что отсутствие прозрачного рынка привело к тому, что стоимость гектара земли в Украине одна из самых низких в Европе.
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+8 Толик Тигра
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+8 Igor L
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+7 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий15.10.2020 13:00
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На то воно і державне, щоб падлюки крали
майбутнєМайбах!" так лізуть у місцеву владу по всій Україні ...
Буде що дерибанити.
Цим пройдисвітам, зрадникам та шахраям я ніколи б не довірила ділити українські землі.
А тепер?
Стала "не проти", бо на Банковій сидить шмаркля?
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@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1316689200415211520 28 мин
Рекомендую всем разобраться в этой преступной схеме -легализация землевладельческих местных олигархов,мафии -отсутствие контроля со стороны гос-ва кому,с какими схемами громады,пронизанные коррупцией и ставленниками мафии,будут отдавать/продавать Землю -предпосылки федерализации