Кравчук об идее свободной экономической зоны на Донбассе: Это путь к прекращению войны

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказал свое мнение по поводу второго из пяти вопросов от президента Владимира Зеленского о том, нужна ли на Донбассе свободная экономическая зона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Президент должен знать мнение людей, и я очень удивлен истерикой, я не скажу меньше, именно так, каналы обвиняют президента во всех смертны грехах только за одно – что он хочет знать мнение людей. Просто перешли все линии. Скажу сразу: я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента", - сказал Кравчук.

Кравчук отметил, что проект свободных экономических зон на Донбассе разрабатывался еще во времена его президентства.

"Что касается экономической зоны - есть история этого вопроса. В 1993 году мы основали пилотный проект свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. Он не смог быть реализован, потому что в 1994 году началась подготовка, потом выборы президента, это мягко, но перестало существовать. Сейчас, я думаю, восстановление возможности в этих регионах установить особый статус при использовании законов, инвестиций, - будет способствовать организации особой жизни, местного самоуправления в этих районах. Шесть лет война, что-то нужно искать. Искать реальные выходы из ситуации", - сказал глава делегации в ТКГ.

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По словам Кравчука, свободная зона - это путь к прекращению войны.

"Задаем комплекс вопросов, и уже предусматривается, что стрельба прекращается. То есть когда речь идет о свободной экономической зоне - не может быть, что идет война, и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует - война останавливается", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что речь не идет об особом статусе этих регионов.

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В Офисе Президент заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

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