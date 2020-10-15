Посол Маасикас о выговоре Рожковой и Сологубу: Независимый НБУ имеет решающее значение для макрофинансовой поддержки со стороны ЕС

Независимый и профессионально управляемый Национальный банк Украины (НБУ) имеет решающее значение для макрофинансовой поддержки со стороны Европейского Союза и других международных партнеров.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", – написал он в Twitter в четверг.

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Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".