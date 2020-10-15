Органы местного самоуправления получат свыше 2 млн га сельхозземель, из них 1 млн свободных, - Петрашко

Органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.

Об эитом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября этого года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель из которых 1 млн га свободных земель", - сообщил он, выступая на земельном форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг.

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