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Новости Земельная реформа
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Органы местного самоуправления получат свыше 2 млн га сельхозземель, из них 1 млн свободных, - Петрашко

Органы местного самоуправления получат свыше 2 млн га сельхозземель, из них 1 млн свободных, - Петрашко

Органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.

Об эитом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября этого года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель из которых 1 млн га свободных земель", - сообщил он, выступая на земельном форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. ВИДЕО

Автор: 

земля (1945) землеотвод (65) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+2
Хтось вже потірає ручки, готові до прихватизації...
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15.10.2020 13:19
+2
А вот и джек-пот для тех кто выиграет местные выборы...
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15.10.2020 13:22
+1
Спасибо бро так этих зелебобов еще некто не дурил
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15.10.2020 13:23
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Хтось вже потірає ручки, готові до прихватизації...
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15.10.2020 13:19 Ответить
АГА .. Скоро за місце Садового почнеться у Львові боротьба як у ЧІКАГО ))) у часи "сухого закону"...
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15.10.2020 14:08 Ответить
хіба тільки там ...
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15.10.2020 14:10 Ответить
ви не уявляєте...
РІВЕНЬ КОРУПЦІЇЇ у ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ.

Для порівняння.Хабар у Харкові "за ліквідацію самобуду і ДОВІЛ на виготовлення документів 20 тис.грн,у Львові -3 тис доларів.МЕні озвучили таку суму...Через особу,яку здати НАБУ не можу.
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15.10.2020 14:16 Ответить
А вот и джек-пот для тех кто выиграет местные выборы...
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15.10.2020 13:22 Ответить
Спасибо бро так этих зелебобов еще некто не дурил
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15.10.2020 13:23 Ответить
Заводы тоже передавали в собственность. вопрос -где эти заводы?
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15.10.2020 13:41 Ответить
Думаю,Ахмєтов "локті кусає"....... що не пішов кандидатом у мери якогось обласного центру...

Припускаю,що у цій каденції пан Андрій Садовий "Доля" обжене його по об"єму валюти в офшорах )))
Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5105
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15.10.2020 14:12 Ответить
Цей орган- Беня?
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15.10.2020 14:27 Ответить
Взагалі то, прихильники Порошенко мають пам'ятати що, вони зробили це разом.
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15.10.2020 14:47 Ответить
 
 