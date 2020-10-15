Органы местного самоуправления получат свыше 2 млн га сельхозземель, из них 1 млн свободных, - Петрашко
Органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.
Об эитом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября этого года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель из которых 1 млн га свободных земель", - сообщил он, выступая на земельном форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг.
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РІВЕНЬ КОРУПЦІЇЇ у ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ.
Для порівняння.Хабар у Харкові "за ліквідацію самобуду і ДОВІЛ на виготовлення документів 20 тис.грн,у Львові -3 тис доларів.МЕні озвучили таку суму...Через особу,яку здати НАБУ не можу.
Припускаю,що у цій каденції пан Андрій Садовий "Доля" обжене його по об"єму валюти в офшорах )))