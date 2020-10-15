Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова

Украина выступает за определение четкого видения присутствия НАТО в Черном море, считая, что постоянное присутствие в нем сил Альянса может помешать росту "аппетитов" России в регионе Азовского, Черного и Средиземного морей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с членом Группы экспертов высокого уровня в рамках NATO 2030 Reflection Process послом Таджани Ильдемом в Анкаре.

"Говорили о безопасности в Черном море. Я снова подчеркнула позицию Украины, что должно быть видение того, какое присутствие НАТО в Черном море из-за агрессии РФ, из-за последствий милитаризации Крыма, которые не только о безопасности Украины, а которые, как минимум, касаются стран Черноморского бассейна и Средиземноморья. Это больший круг стран", - рассказала Джапарова.

По ее словам, в Альянсе Азовское и Черное моря, Средиземноморье рассматриваются как "один пояс безопасности", ведущая роль НАТО в регионе может помешать действиям и посягательствам РФ.

"Россия превратила Азовское море в свое внутреннее озеро, то же самое хочет сделать и с Черным морем (где немного другая география влияния), и то, что происходит в Сирии и Ливии, напрямую связано с их военными возможностями и развитием военных баз в Крыму. Это накладывает отпечаток на их аппетиты и возможности в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы говорим о неразрывности и взаимосвязи всех этих процессов и считаем, что для того, чтобы остановить Россию или не давать развиваться этим аппетитам РФ, НАТО должно играть ведущую роль в т.ч. через постоянное присутствие в Черном море", - считает Джапарова.

Она напомнила, что NATO 2030 Reflection Process - идея, которая была обнародована генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, имеет целью определить будущее Альянса на 10 лет и более.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский

"Речь шла о роли Украины в этом процессе. Мы считаем, что безопасность стран НАТО, безопасность Украины - неразделимы. У нас есть амбиция - стать полноправным членом этой организации. Она инкорпорирована в Конституцию, и все наши реформы в системе безопасности и обороны проходят в соответствии с теми инструкциями и критериями, которые есть в НАТО. Очень важный элемент - годовой национальный план, который мы выполняем. В этом году он состоял из 482 пунктов, в прошлом - из более 300. Мы каждый год отчитываемся по выполнению ГНП", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова находится с визитом в Турции. Вчера Крым стал ключевой темой ее встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В рамках проведения в Турецкой Республике в период с 15 по 17 октября визита Президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.