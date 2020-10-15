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Новости
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Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского

Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского

Офис Президента Украины и сам Зеленский никак до сих пор не отреагировали на самосожжение ветерана российско-украинской войны Николая Микитенко, который скончался вчера от ожогов.

Об этом пишет экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совершение самосожжения - крайне плохой сигнал того, как чувствуют себя сейчас ветераны. Люди, которые с оружием в руках защищали Украину от врага, рисковали своим здоровьем и жизнью, вынуждены идти на такой шаг, чтобы привлечь внимание к проблемам и тому, что происходит в стране.

Во время советской оккупации так делали украинские военные и диссиденты, чтобы выразить свое несогласие и привлечь внимание мира. Например, Василий Макух - воин УПА в 1968 году и украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык в 1978. Основным мотивом обоих мужчин было выражение протеста против оккупантской тоталитарной системы, русификации Украины и преследования и притеснений украинцев. Теперь к этому прибегают наши защитники в независимой Украине, которые не видят другого пути, чтобы их наконец услышали", - написала Супрун.

Читайте также: Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".

Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского 01
Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского 02

Зеленский Владимир (20224) самосожжение (70) Супрун Ульяна (639)


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Топ комментарии
+21
Человека безусловно жалко, но лучше бы он кого-то из одиозных рыгов сжег вместо себя
Бо за Україну треба вбивати, а не вмирати!
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15.10.2020 14:16
+14
Для наших типо "активистов" это событие тоже прошло незаметно.
Это чехи делают с людей, подобных Микитенко, национальных героев.
Наше быдло интересует кто убил агента ФСБ Шеремета, при дележке кремлёвских денег.
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15.10.2020 14:13
+14
у нашего ишака есть дела и поважнее, например, папе пожизненную стипендию назначить или пожрать с - да нет - перед . военнослужащими
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15.10.2020 14:14
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А президенту мира пох на ваши знаки
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15.10.2020 14:01 Ответить
Значит будем считать Киев оккупированным.
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15.10.2020 14:03 Ответить
Для наших типо "активистов" это событие тоже прошло незаметно.
Это чехи делают с людей, подобных Микитенко, национальных героев.
Наше быдло интересует кто убил агента ФСБ Шеремета, при дележке кремлёвских денег.
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15.10.2020 14:13 Ответить
у нашего ишака есть дела и поважнее, например, папе пожизненную стипендию назначить или пожрать с - да нет - перед . военнослужащими
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15.10.2020 14:14 Ответить
Человека безусловно жалко, но лучше бы он кого-то из одиозных рыгов сжег вместо себя
Бо за Україну треба вбивати, а не вмирати!
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15.10.2020 14:16 Ответить
щодо самогубців.
1) .Це гріх.

2) ЦЕ ідіотизм... Наприклад,якщо мене львіські можновладці і корупція у міськраді дістане остаточно,то БУДЕ БАГАТО ТРУПІВ...
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15.10.2020 14:23 Ответить
А робити з людей трупи - не гріх? Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с).
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15.10.2020 14:33 Ответить
А доводити громадянина до стану розпачу, безвиході та озлоблення засобами державного тиску, терору, зловживаннями і корупцією це як? Нормально? Ні! Якщо вже здихати то як борець а не як раб і жертва - "Рабів до Раю не пускають!"
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15.10.2020 15:12 Ответить
Якщо Ви не зрозуміли, моя претензія була до того, що п. 1) суперечить п. 2). Я ніде не писав, що п. 2) - це неправильно
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15.10.2020 16:02 Ответить
Хіба суперечить? Тю... Набутий в результаті особистої пасивності ідіотизм є безумовним гріхом.
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15.10.2020 16:43 Ответить
Була не совєцкая, а російська окупація.
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15.10.2020 14:25 Ответить
дурненька Зєля-засланка зі своєю зекомандОю посилено працює над формуванням в Україні армії смертників-шахідів.. хоча краще та ефективніше - влучних та невловимих стрільців, пластунів (так, тих самих)
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15.10.2020 15:09 Ответить
Тут такі новини висмоктують, ніби Україна на краю прірви, а ветерани - істоти з тонкою душевною організацією. Це було питанням часу.
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15.10.2020 15:45 Ответить
"Офис Президента Украины и сам Зеленский никак до сих пор не отреагировали ..."
Та нє, це вони так прореагували.

ЗМ: Самоспалення - марна справа. Якщо вже вирішив сам загинути, то й кривдника (ів) слід з собою забрати.
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15.10.2020 15:50 Ответить
Вже медицину довела до ручки, взялась за політику.
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15.10.2020 16:09 Ответить
Нагадайка мені Оля , хто ковідні гроші закатує в асфальт , та роздає мвд , хто збрехав про безкоштовне лукування від ковід ? Або коротко --не гавкай з підпаркану запоребрикового .
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15.10.2020 16:51 Ответить
 
 