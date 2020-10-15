Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского

Офис Президента Украины и сам Зеленский никак до сих пор не отреагировали на самосожжение ветерана российско-украинской войны Николая Микитенко, который скончался вчера от ожогов.

Об этом пишет экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совершение самосожжения - крайне плохой сигнал того, как чувствуют себя сейчас ветераны. Люди, которые с оружием в руках защищали Украину от врага, рисковали своим здоровьем и жизнью, вынуждены идти на такой шаг, чтобы привлечь внимание к проблемам и тому, что происходит в стране.

Во время советской оккупации так делали украинские военные и диссиденты, чтобы выразить свое несогласие и привлечь внимание мира. Например, Василий Макух - воин УПА в 1968 году и украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык в 1978. Основным мотивом обоих мужчин было выражение протеста против оккупантской тоталитарной системы, русификации Украины и преследования и притеснений украинцев. Теперь к этому прибегают наши защитники в независимой Украине, которые не видят другого пути, чтобы их наконец услышали", - написала Супрун.

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Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".



