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Новости Местные выборы-2020
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Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций"

Гармаш о

Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что вопрос Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе является "предвыборной провокацией".

Об этом Гармаш сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать контроверсийное заявление, а потом дать ему вполне приемлемое пояснение. Да, СЭЗ на свободной территории Донбасса нужна, потому что территория экономически деградирует, а люди уезжают - мотивация, опубликованная Офисом президента вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через полтора часа после самого заявления Зеленского. То есть, нам дали сначала поволноваться, а потом, типа, успокоили", - отметил представитель ОРДЛО в ТКГ.

По словам Гармаша, он "почувствовал себя объектом манипуляций".

"Но даже не в этом дело. Офис президента пишет: "створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці." А если не поддержат? Вопрос "действенной реинтеграции" фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, принимающих участие в выборах. А они умеют запутать избирателя", - подчеркнул Гармаш.

Читайте: Кравчук об идее свободной экономической зоны на Донбассе: Это путь к прекращению войны

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

Также читайте: Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) местные выборы (2752) опрос (2820) Донбасс (26955) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+25
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4000
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15.10.2020 14:06
+23
Жителі Донбасу вимагають зробити у них "вільну економічну зону"

Травень 2014 ріку

Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 3101
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15.10.2020 14:00
+14
Як ви ставитеся до ідеї довічного ув'язнення за пропозиції створити на Донбасі вільну економічну зону?
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15.10.2020 14:10
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Жителі Донбасу вимагають зробити у них "вільну економічну зону"

Травень 2014 ріку

Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 3101
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15.10.2020 14:00 Ответить
Донецький офшор, який складався з кількох СЕЗ Донецька та Маріуполя це був канал фінансування донецької мафії, яка в результаті і розв'язала війну проти України. Відновалювати Донецькі СЕЗ це визнавати свою капітуляцію в війні з путіним! Зеленський пропонує капітулювати перед путіним і дозволити терористам та мафії й надалі поставляти в Україну весь імпорт по кримінальним схемам без сплати ПДВ та митних зборів! Такого не буде ніколи і навіть не мрійте! Зеленський покриває себе незмиваємою ганьбою, як пішак мафії та терористів! Ганьба!
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15.10.2020 14:14 Ответить
А мене цікавить таке питання, чому Зеленський вбив Голобородька і де його поховали?
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15.10.2020 14:04 Ответить
Каждый голобородько после инагурации превращается в безродько
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15.10.2020 14:11 Ответить
Зеленський і до інавгурації був безродьком. Україна була і є для нього лише місцем проживання, яке він не любить.
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15.10.2020 18:54 Ответить
Гармаш щодо "запитання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі: "Відчув себе об'єктом маніпуляцій" - Цензор.НЕТ 2730
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15.10.2020 19:58 Ответить
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4000
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15.10.2020 14:06 Ответить
А для кого эта зона - для Ахметова ? Так ему и так всё там принадлежит , так вы ему ещё и льготное налогообложение (((
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15.10.2020 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWRRkre_3ZKMaeHw-NR_3GgQiAGHtrVF16nL42NrkFh-JD2BLt6vfR0Fi0uopEE7RrsRu0WmTA85Kp1bJ704YFkxYIZ7EKQu3-l2BLoVoM9553Ns6IERyZnstrRulUVNmA&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

2 ч.
·

А спонсори другого питання - Ахметов та Коломойський з Медведчуком.
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15.10.2020 14:08 Ответить
за чей счет банкет !?
сколько Зеле дадут лет??
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15.10.2020 14:08 Ответить
Як ви ставитеся до ідеї довічного ув'язнення за пропозиції створити на Донбасі вільну економічну зону?
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15.10.2020 14:10 Ответить
+
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15.10.2020 14:12 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXNzRIYdyBvrIBUKYX0MOgKlEwK0Y3-oKzXLnqu72GxwW7XSaw3TEawKCDGkrU-ayW049_Vj-Vmjj9lZO_I7NoNFN6QCRdUIcz91UAP9AYjQ9Di0ktufzIf1mPBRrJDE3o&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

3 ч.
·

Друге питання Зеленського.

Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?

Що таке вільна економічна зона?

Ві́льна економі́чна зо́на (ВЕЗ) - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.

Основна тема - особливий режим оподаткування.

Йдемо далі.

Конституція України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО.

Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.

Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали.

А не намальоване «опитування».
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15.10.2020 14:13 Ответить
Это значит узаконить комвои с оружием оккупантов на суверенную территорию Укрины.
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15.10.2020 14:14 Ответить
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 2615
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15.10.2020 14:15 Ответить
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4945 Оце вам і вся зона.
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15.10.2020 14:15 Ответить
Свободная экономическая зона Соломоново Закарпатье - сборка Шкод
Через эту свободную экономическую зону пропускают наверно все авто ввезённые в Украину без растаможки ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ И СБОРКИ
Автобарыги себя не обижают
Пусть сначала посчитают сколько Украина налогов недополучила от жтой свободной зоны,
Сделают независимый аудит
А то бюджета нет , так отыгрываются на бедных евробляхерах . А Ахметов беня Пинчук Фирташ мертветчук - все начнут работать через лугандонскую свободную зону
Зарплат учителям и врачам это не прибавит
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15.10.2020 14:16 Ответить
Зеленський Недолугий.
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15.10.2020 14:17 Ответить
там буде симбіоз рашки і наших олігархів.
перші будуть викачувати з нас суверенітет, а другі гроші.
це покладе край українській державі.
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15.10.2020 14:21 Ответить
если этот опросник не имеет не какой юридической силы, значит бюллетень я могу забрать себе на память?
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15.10.2020 14:18 Ответить
Та зелю потрібно лінчувати за зраду.
Фігляр довбаний...
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15.10.2020 14:20 Ответить
« я тебе задам пять водных вопросов»- Зеленский
И ЧЕМ ЖЕ ВОПРОС ПРО СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ В ЛУГАНДОНЕ , где правят рашкины кровные убийцы ТАК ВАЖЕН для простого украинца?

Вот Ахметову и бене жить без налогов в кайф будет
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15.10.2020 14:21 Ответить
Війна припиниться.
Воно ж вже сказало.
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15.10.2020 14:22 Ответить
Вільна економічна зона дамбасу.
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 9742
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15.10.2020 14:33 Ответить
Это так мило, обсуждать вопросы налогообложение территории надо которой нет контроля и перспектив его вернуть.
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15.10.2020 14:45 Ответить
Кто бы еще Гармашу рассказал, что уже была там "свободная зона", в 90-х. Результатом этой зоны стало зарождение донецкого клана с Януковичем и Ахметовым во главе. Дальше рассказывать? Вероятно Гармаш тогда в яслях пальцем в носу ковырялся, раз ему хочецца "зоны".
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15.10.2020 15:54 Ответить
Ніяких "вільних економічних зон" в унітарній державі не може бути за визначенням. Це ж що виходить? Є "вільні зони" (тюрми) і невільні (каторга)? Держава зобовязана створювати рівні для всіх можливості для бізнесу та самореалізації. Все інше то тупа жидобільшовицька демагогія.
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15.10.2020 17:12 Ответить
Крим також відносився до вільної економічної зони та й де він зараз?
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15.10.2020 18:14 Ответить
Хотите узаконить контрабас!
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16.10.2020 13:52 Ответить
 
 