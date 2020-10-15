Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций"

Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что вопрос Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе является "предвыборной провокацией".

Об этом Гармаш сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать контроверсийное заявление, а потом дать ему вполне приемлемое пояснение. Да, СЭЗ на свободной территории Донбасса нужна, потому что территория экономически деградирует, а люди уезжают - мотивация, опубликованная Офисом президента вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через полтора часа после самого заявления Зеленского. То есть, нам дали сначала поволноваться, а потом, типа, успокоили", - отметил представитель ОРДЛО в ТКГ.

По словам Гармаша, он "почувствовал себя объектом манипуляций".

"Но даже не в этом дело. Офис президента пишет: "створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці." А если не поддержат? Вопрос "действенной реинтеграции" фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, принимающих участие в выборах. А они умеют запутать избирателя", - подчеркнул Гармаш.

Читайте: Кравчук об идее свободной экономической зоны на Донбассе: Это путь к прекращению войны

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

Также читайте: Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш