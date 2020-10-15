Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций"
Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что вопрос Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе является "предвыборной провокацией".
Об этом Гармаш сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать контроверсийное заявление, а потом дать ему вполне приемлемое пояснение. Да, СЭЗ на свободной территории Донбасса нужна, потому что территория экономически деградирует, а люди уезжают - мотивация, опубликованная Офисом президента вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через полтора часа после самого заявления Зеленского. То есть, нам дали сначала поволноваться, а потом, типа, успокоили", - отметил представитель ОРДЛО в ТКГ.
По словам Гармаша, он "почувствовал себя объектом манипуляций".
"Но даже не в этом дело. Офис президента пишет: "створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці." А если не поддержат? Вопрос "действенной реинтеграции" фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, принимающих участие в выборах. А они умеют запутать избирателя", - подчеркнул Гармаш.
Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Травень 2014 ріку
2 ч.
·
А спонсори другого питання - Ахметов та Коломойський з Медведчуком.
сколько Зеле дадут лет??
3 ч.
·
Друге питання Зеленського.
Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?
Що таке вільна економічна зона?
Ві́льна економі́чна зо́на (ВЕЗ) - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.
Основна тема - особливий режим оподаткування.
Йдемо далі.
Конституція України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО.
Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.
Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали.
А не намальоване «опитування».
Через эту свободную экономическую зону пропускают наверно все авто ввезённые в Украину без растаможки ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ И СБОРКИ
Автобарыги себя не обижают
Пусть сначала посчитают сколько Украина налогов недополучила от жтой свободной зоны,
Сделают независимый аудит
А то бюджета нет , так отыгрываются на бедных евробляхерах . А Ахметов беня Пинчук Фирташ мертветчук - все начнут работать через лугандонскую свободную зону
Зарплат учителям и врачам это не прибавит
перші будуть викачувати з нас суверенітет, а другі гроші.
це покладе край українській державі.
Фігляр довбаний...
И ЧЕМ ЖЕ ВОПРОС ПРО СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ В ЛУГАНДОНЕ , где правят рашкины кровные убийцы ТАК ВАЖЕН для простого украинца?
Вот Ахметову и бене жить без налогов в кайф будет
Воно ж вже сказало.