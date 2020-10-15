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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Призыв жителей оккупированного Крыма в армию РФ - это продолжение усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, - ЕС

Призыв жителей оккупированного Крыма в армию РФ - это продолжение усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, - ЕС

Европейский Союз считает, что призыв в российскую армию жителей незаконно аннексированного Россией Крыма является частью усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление в четверг в Брюсселе сделал пресс-секретарь высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС.

"Российская Федерация проводит принудительный призыв на военную службу жителей незаконно аннексированной Автономной республики Крым и города Севастополя. Это - часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины с дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированных Крыма и Севастополя в состав России и является нарушением международного гуманитарного права", - заявили в ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе напомнили, что РФ "связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове".

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В заявлении вновь напоминается и о политике непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. "Европейский Союз не признает и не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз по-прежнему ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь также напомнил, что лидеры ЕС на последнем саммите Украина-ЕС, который состоялся 6 октября, "недвусмысленно подтвердили, что Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и наказал тех, кто несет ответственность за продолжающиеся нарушения международного права".

армия РФ (19047) Крым (26364) призыв (742) Евросоюз (17060)


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За это нужно дополнительные санкции вводить, а не выражать глубокою озабоченность.
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15.10.2020 14:11 Ответить
...послышалось из под плинтуса.
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15.10.2020 14:11 Ответить
Пусть призывают, чтобы прочувствовали любовь кацапстана. Где нибудь на Новой земле или в Дагестане ...
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15.10.2020 14:14 Ответить
Это продолжение камней с неба.
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15.10.2020 15:14 Ответить
 
 