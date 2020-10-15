ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина", за его причастность, в частности, к поставкам вооружений в Ливию, следует из документа, опубликованного в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК (частная военная компания. - Ред.) "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН", - говорится в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Теперь в общей сложности в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

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В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Пригожин имел отношение к кейтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую "фабрику троллей" в Петербурге.