Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за "отсутствия материалов уголовного производства", - ЦПК

Стало известно, почему генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление о закрытии дела Роттердам+. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по возобновлению дела "Роттердам +" по жалобе Центра Противодействия Коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сегодня исследовали томы №6-7-8 (всего их 17) и привлекли дополнительные документы. Кроме того, судья Олейник перешла к исследованию 9 тома дела, в частности первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.

"Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков. Интересно, почему же тогда прокурор проигнорировал ее, когда принимал решение о закрытии дела?" - отметили в ЦПК.

Следующее заседание состоится 27 октября в 9:30.

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Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

В данный момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.

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