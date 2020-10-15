Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за "отсутствия материалов уголовного производства", - ЦПК
Стало известно, почему генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление о закрытии дела Роттердам+. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.
"В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по возобновлению дела "Роттердам +" по жалобе Центра Противодействия Коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства", - говорится в сообщении.
Сегодня исследовали томы №6-7-8 (всего их 17) и привлекли дополнительные документы. Кроме того, судья Олейник перешла к исследованию 9 тома дела, в частности первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.
"Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков. Интересно, почему же тогда прокурор проигнорировал ее, когда принимал решение о закрытии дела?" - отметили в ЦПК.
Следующее заседание состоится 27 октября в 9:30.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.
Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.
Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.
В данный момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.
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Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения, - частично исчезали в «Нафтогазе» (шли на премии образцовым сыновьям и их «мамам»), но и, всё-таки, перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
Главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
Предлагаю Зеле шестой беспроиграшный вопрос: "считате(ешь) ли вы (ты?) необходимым вернуть смертную казнь за тяжкие преступления?"