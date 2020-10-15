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Новости Роттердам плюс
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Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за "отсутствия материалов уголовного производства", - ЦПК

Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела

Стало известно, почему генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление о закрытии дела Роттердам+. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по возобновлению дела "Роттердам +" по жалобе Центра Противодействия Коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сегодня исследовали томы №6-7-8 (всего их 17) и привлекли дополнительные документы. Кроме того, судья Олейник перешла к исследованию 9 тома дела, в частности первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.

"Прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков. Интересно, почему же тогда прокурор проигнорировал ее, когда принимал решение о закрытии дела?" - отметили в ЦПК.

Следующее заседание состоится 27 октября в 9:30.

Читайте также: Наливайченко о деле "Роттердам+": Идет неслыханное давление на ВАКС

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

В данный момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.

Также читайте: Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП

Автор: 

НАБУ (4218) Вовк Дмитрий (126) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165) Кривенко Оксана (12) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
а теперь вся эта шушера с набу пусть вернет в казну, бабло потратившее на свое гамновозение по расследованию, за 2 - 3 года.
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15.10.2020 14:22
+10
Кто ее знает, говорят что подлая марзь еще та, и маму родную продаст за власть и деньги, а украинцев и Украину подавно.
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15.10.2020 14:40
+9
Хто заважав і заважає притягнути портнова? Хто заважав і заважає притягнути мертвечука ,кузміна і іншу погань? Ніхто не заважав і не заважає бо ніхто ніколи і не хотів.
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15.10.2020 14:38
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если даже ватадиктова слила, вам все понятно зебики?
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15.10.2020 14:19 Ответить
Раз Шефир ездит в имение к Ахметову, то, конечно, всё всем понятно. Продавать дешёвый донбасский сепаратистский уголь по цене "Роттердам +" во время войны с этими же сепаратистами и российскими наёмниками - это же не преступление, просто бизнес.
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15.10.2020 17:25 Ответить
а теперь вся эта шушера с набу пусть вернет в казну, бабло потратившее на свое гамновозение по расследованию, за 2 - 3 года.
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15.10.2020 14:22 Ответить
И по многим другим.Портнов клепает дела которые тянут ресурсы и деньги и выхлоп ноль.Кто оплачивает??!
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15.10.2020 14:28 Ответить
Хто заважав і заважає притягнути портнова? Хто заважав і заважає притягнути мертвечука ,кузміна і іншу погань? Ніхто не заважав і не заважає бо ніхто ніколи і не хотів.
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15.10.2020 14:38 Ответить
Не надо сказок Портнов вернулся как раз как Зеля выиграл выборы при Порошенко он сидн в России тихо.Почему приехал при Зеленском вопрос риторический.И кто должен на него открыть дело? Если генеральный прокурор обслуживает Портнова и Зеленского.
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15.10.2020 17:37 Ответить
Де ті справи котрі були відкриті на портнова кумами однотурового? А якщо нема то й не хрюкай свинарчучок.
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15.10.2020 18:07 Ответить
Еще бы - ведь теперь на этих схемах осели новые люди.
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15.10.2020 14:29 Ответить
А з чого харчуватись? Рядові прокурорші в декреті на мерсах дітей збивають. Треба ж якось підтримувати рівень.
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15.10.2020 14:42 Ответить
В принципе, схема «Роттердам +» для угля ничем не отличается от схемы «Дюссельдорф +» для газа.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения, - частично исчезали в «Нафтогазе» (шли на премии образцовым сыновьям и их «мамам»), но и, всё-таки, перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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15.10.2020 15:00 Ответить
Все три
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15.10.2020 17:13 Ответить
Эх, хорошо бы!... Но вот - "Кто ж их посадит?!... Они же - памятники!" - почти ©
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16.10.2020 14:43 Ответить
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15.10.2020 14:39 Ответить
Кто ее знает, говорят что подлая марзь еще та, и маму родную продаст за власть и деньги, а украинцев и Украину подавно.
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15.10.2020 14:40 Ответить
Интеллект на лице....
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15.10.2020 14:45 Ответить
.... и в голове отсутствует.
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15.10.2020 14:47 Ответить
Так клоун специально всякую мразь нам подсовывает, он по себе равняет.
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15.10.2020 16:50 Ответить
Все «выводы» всех «экспертиз» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов!




Главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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15.10.2020 15:06 Ответить
Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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15.10.2020 15:08 Ответить
Так Ахметыч вообще непотопляемый. Он и при зеленом чувствует себя превосходно. А мертвечук еще лучше
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15.10.2020 21:46 Ответить
Абсолютно верно, но на Цензоре в комментах пасётся целое стадо фанов сивочолого "гетмана", которые ведут неравный бой с "73% зебилов" и им абсолютно по барабану цифры, факты, размышления. Эта статья с темой, где миллионы дураков несколько лет кидали и кидают на деньги - 4к просмотров и 40 комментов, зато вчерашняя "тарелка борща" Зелика - 2-й день истерика 50к просмотров и 500 комментов, до сих пор жопы горят. Приоритеты, как говорится, на лице
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16.10.2020 03:20 Ответить
Убытки от Роттердам+ понесло только население Украины. Венедиктова гарантирует, что государство от этого не пострадало. Давайте простим эти несколько десятков милиардов гривен олигархам, которые нагрели руки на Роттердаме +. Фамилии всех мы знаем, это все кто имели отношение к тарифам за центральное отопление, за электричество, за газ, естественно за воду, потому что насосы электрические, за стоимость ж.д. билетов и т.д. и т.п.
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15.10.2020 15:24 Ответить
Все це казуїстика та маніпуляція.Проблема в тому,що наша тіпа влада не має абсолюютно ніякого бажаня боротись з корупцією. Бо самі корупціонери. І ця грьобана корупція пронизує владу з самого низу, і аж до самого верху. І без відстрілу ворюг вже аж ніяк не обійтись.
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15.10.2020 15:48 Ответить
Ну теперь хай зебильо моральный ущерб выплачивают)Уверена так и будет.
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15.10.2020 16:25 Ответить
Эй, зежопые, так "Вротердам ++++++++" плохо или нет? Что это вы так резко затихли?
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15.10.2020 16:57 Ответить
из-за работы на беню и ахмета......под руководством ваЗЕлиновского нарко-Дегенерата!!!!
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15.10.2020 17:01 Ответить
Я шо-то начинаю подозревать, , что первый вопрос из пяти для Петра Алексеича. Или он со своими ботами завязывает гнать на Бубочку или Бубочка его упрячет в каземат на пожизненное.
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15.10.2020 17:06 Ответить
Идиоты - они конечно очень подозрительные, но им легко впарить талон на повидло вместо самого повидла. Им похрен, что все эти НАБУсапы не в состоянии ДОКАЗАТЬ хоть что-то, зато важно чтобы царь пообещал "наказать, и строжайше наказать!"
Предлагаю Зеле шестой беспроиграшный вопрос: "считате(ешь) ли вы (ты?) необходимым вернуть смертную казнь за тяжкие преступления?"
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15.10.2020 17:24 Ответить
Сам идиот. Да еще и бот впридачу. И где ПОП таких кретинов набрал?
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15.10.2020 17:49 Ответить
"бот" - это сокращение от "робот", дубина!
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15.10.2020 18:38 Ответить
эта ватная, ручная шалашовка провалившая проф.отбор, не задекларировавшая хату в центре Киева ценой от 500-750 тыс.баксов, незаконно поселившаяся в Пуще-Водице за счет бюджета, стряпоющая липовые дела давно должна сидеть в Качановке!!!
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15.10.2020 17:13 Ответить
Це все, що потрібно знати про так зване протистояння "патріота" порошенко та малороса зеденського! Вони з однієї пісочниці. Не нашої.
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15.10.2020 17:27 Ответить
Не надо сказок Портнов вернулся как раз как Зеля выиграл выборы при Порошенко он сидн в России тихо.Почему приехал при Зеленском вопрос риторический.И кто должен на него открыть дело? Если генеральный прокурор обслуживает Портнова и Зеленского.
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15.10.2020 17:39 Ответить
За закрытие дела уже все давно заплачено: вспомните автомобили скорой помощи, конверты "слугам народа" и наверняка много чего другого чего мы не знаем. Кто думает что это все "благотворительность" тот последний идиот или "слуга народа", что в общем то одно и тоже.
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15.10.2020 17:39 Ответить
Нужно народу иметь инструмент - прямую демократию, чтобы народ мог уволить Ген Прокурора.
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15.10.2020 19:44 Ответить
Мабуть сеструха того Бруттели..,ну як там у класика "І ти курва...!?",і Порох не сидить,і шо характерно вже давно не весна,й Покрова якось-такось.
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15.10.2020 20:25 Ответить
Венедиктова - это типичная партия регионов. Отрабатывает за бабки Ахметова, себе на безбедное будущее. Никакой морали, правосудия, и порядочности, все ее принципы - это чисто деньги превыше всего.
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15.10.2020 20:39 Ответить
***,у нас может быть президент не отлизывающий ахметкины яйца за пару монет?
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15.10.2020 23:04 Ответить
 
 