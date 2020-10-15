Трофимов о возможном увольнении из ОП: Жаль, что в столь непростое для страны время силы отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику, заявляет, что его работу может оценивать только президент Украины Владимир Зеленский, а не советники главы ОП.

"Прочитал сегодняшний материал УП ("Украинской правды". – Ред.) о раскладах в ОП. Я так понимаю, мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздаёт советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдёт до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять... Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса президента Украины меня назначил президент Украины Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу на том или ином направлении", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства", - добавил Трофимов.

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Журналисты "Украинской правды" в своем материале от 15 октября написали о том, что якобы у руководителя ОП Андрея Ермака и его первого зама не складываются отношения, и сейчас якобы к Трофимову есть серьезная претензия – "провал региональной политики накануне местных выборов".

"Мне кажется, что первый заместитель, отвечающий за региональную политику, должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов. Потому что децентрализация сделала так, что на первый план вышли региональные громады, а губернаторы оказались на втором плане", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

На вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака ответил: "Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком. - Ред.) и Сергеем Нахмановичем (первым помощником президента Сергеем Шефиром. - Ред.)".

В то же время сам Ермак на вопрос издания заявил, что в Офисе президента вообще не готовятся к кадровым изменениям.

"Кадровые перестановки в Офисе президента Украины на сегодня не обсуждаются. Конечно, вы можете придумать любые другие варианты ответов, подписав их "источником во власти ", как это часто бывало. Но на сегодня это так", - отметил он.