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Трофимов о возможном увольнении из ОП: Жаль, что в столь непростое для страны время силы отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги

Трофимов о возможном увольнении из ОП: Жаль, что в столь непростое для страны время силы отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику, заявляет, что его работу может оценивать только президент Украины Владимир Зеленский, а не советники главы ОП.

"Прочитал сегодняшний материал УП ("Украинской правды". – Ред.) о раскладах в ОП. Я так понимаю, мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздаёт советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдёт до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять... Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса президента Украины меня назначил президент Украины Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу на том или ином направлении", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства", - добавил Трофимов.

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Журналисты "Украинской правды" в своем материале от 15 октября написали о том, что якобы у руководителя ОП Андрея Ермака и его первого зама не складываются отношения, и сейчас якобы к Трофимову есть серьезная претензия – "провал региональной политики накануне местных выборов".

"Мне кажется, что первый заместитель, отвечающий за региональную политику, должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов. Потому что децентрализация сделала так, что на первый план вышли региональные громады, а губернаторы оказались на втором плане", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

На вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака ответил: "Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком. - Ред.) и Сергеем Нахмановичем (первым помощником президента Сергеем Шефиром. - Ред.)".

В то же время сам Ермак на вопрос издания заявил, что в Офисе президента вообще не готовятся к кадровым изменениям.

"Кадровые перестановки в Офисе президента Украины на сегодня не обсуждаются. Конечно, вы можете придумать любые другие варианты ответов, подписав их "источником во власти ", как это часто бывало. Но на сегодня это так", - отметил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) увольнение (2674) Шефир Сергей (120) Трофимов Сергей (41) Ермак Андрей (1256) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+6
у корыта становится все теснее
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15.10.2020 14:23
+6
должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов


Слово "функционал" имеет два значения:

1) математическая функция от функции

2) неразборчивый в связях активный гомосексуалист

Что из этого имелось ввиду ?

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15.10.2020 14:29
+6
этот понял.

ты не читал, как он получение Томоса называл расколом по религиозному признаку ?
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15.10.2020 14:33
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у корыта становится все теснее
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15.10.2020 14:23 Ответить
Єрмак з Шефіром когось можуть оцінювати? Люди які просрали за 1,5 року більше ніж просрав порошенко? Хлопці, йдіть накуй з політики і залиште в спокої Зеленського! Ви катастрофічні невдахи та ідіоти, Вам радиниками та помічниками працювати тільки на цвинтарі, де вже гірше точно не буде!
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15.10.2020 14:32 Ответить
Для того щоб була ефективна робота з міцевою елітою, її потрібно спочатку змінити - посадити старих мафіозі і вигнати їх з місцевої влади, бо Кернеси та Труханови вони накуй посилають Президента та його офіс. Місцева мафія це доларові мільярдери з власними арміями які можуть замутити збройних мятеж в любий момент в будь якому місці і те що у нас за 1,5 року немає збройних сутичок по регіонам це і є перемога! Бо Аваков та Баканов це пусте місце і втримати ситуацію вони не зможуть і тому тиснути на місцеву мафію абсолютно безглуздо, не маючи сильної поліції та СБУ в регіонах, не маючи нормальних прокурорів та суддів! А домовлятись з місцевими баронами це теж ганьба, бо це фактично ставить центральну владу поза Законом!
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15.10.2020 14:38 Ответить
"ЩІРІ УКРАІНЬЦІ" --- ермак андрей борисович и шефир сергей нахманович ! пипец----Израиль громко смеется !
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15.10.2020 15:11 Ответить
ещё один дрим-тим не понял куда он попал...
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15.10.2020 14:26 Ответить
этот понял.

ты не читал, как он получение Томоса называл расколом по религиозному признаку ?
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15.10.2020 14:33 Ответить
должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов


Слово "функционал" имеет два значения:

1) математическая функция от функции

2) неразборчивый в связях активный гомосексуалист

Что из этого имелось ввиду ?

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15.10.2020 14:29 Ответить
мне кажется, что губернаторы в РФ, а в Украине главы ОГА

и ещё мне кажется, что украинские главы ОГА не очень продвинутые математики ...
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15.10.2020 15:19 Ответить
они сами себя функционалами называют ..
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15.10.2020 17:57 Ответить
И этот любитель РПЦ МП может вылететь из обоймы ПреЗедента! Террариум единомышленников в купе с турборежимом)))
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15.10.2020 14:33 Ответить
После МИ-6 Ермаку надо на кого-то перевести стрелки.
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15.10.2020 15:20 Ответить
наверно прикус не тот, корыто по царапал.
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15.10.2020 14:42 Ответить
Кто быстрее вылетит он, или Ермак - хз.
На Ермака котят бочку беня и рюкзаков.
Первый ревнует, а место второго Ермак уже продал и успел потратить все деньги.
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15.10.2020 14:53 Ответить
"ЩІРІ УКРАІНЬЦІ" --- ермак андрей борисович и шефир сергей нахманович ! пипец----Израиль громко смеется !
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15.10.2020 15:14 Ответить
ясно мнение Первого заместителя Завхоза
Хотелось бы услышать мнение остальных 7 замов и их помощьников
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15.10.2020 15:29 Ответить
 
 