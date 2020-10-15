"ЕС" выиграла апелляционный суд по делу об отказе регистрации кандидатов на выборах в Кременчугский горсовет

"Европейская Солидарность" в судебном порядке защитила регистрацию кандидатов от партии в Кременчугский городской совет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом стало известно после заседания Харьковского апелляционного суда, который рассматривал иск представителя "Слуги народа" об обжаловании регистрации кандидатов от оппозиционной политической силы.

Нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз отметила, что попытки не допустить к выборам партию в Кременчуге напрасны, ведь политсила действует в рамках украинского законодательства.

"Надеюсь, что это будет последнее решение, потому что все попытки сначала членов ТИК, затем представителей провластной "Слуги народа" заблокировать регистрацию списка наших кандидатов в Кременчуге разрушены. Они ни к чему не приводят, только тратятся ресурсы, необходимые для избирательной кампании опозиции на то, чтобы находиться в судах как первой инстанции, так и апелляционной", - отметила Фриз.

"Если бы партия "Слуга народа" в Полтавской области тратила свои физические, моральные и интеллектуальные способности не на то, чтобы препятствовать "Европейской Солидарности" вести избирательную кампанию, а на свою избирательную кампанию, они бы достигли гораздо лучшего результата", - добавила парламентарий.

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Народный депутат Николай Княжицкий подчеркнул: "Европейская Солидарность" выиграла апелляционный суд у кременчугской мафии. Уже четвертый. Они пытаются злоупотреблять правосудием, но тщетно. Мы победим".

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности".

11 октября "Европейская Солидарность" выиграла суд первой инстанции, а сегодня одержала победу в апелляционном суде.

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