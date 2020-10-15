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Новости Коронавирус и карантин
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Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Харьковской области очень сложная, госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже "почти невозможно".

Об этом заявил сегодня, 15 октября, во время сессии заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков.

Он отметил, что в последние дни общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но такой уровень сложился за счет наличия в регионе койко-мест для детей и беременных.

"Для оказания помощи больным определены кровати в двух детских больницах и больнице, оказывающей услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполнены 20-25 в среднем за сутки", - сказал Пастух, отметив, что указанные койко-места не могут быть заполнены взрослыми пациентами с коронавирусом.

В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 651, Киев - 445 и Львовщина - 332

Пастух добавил, что при планировании количества койко-мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тыс. коек, однако на сегодняшний день их количество уже увеличено до 2,8 тыс.

карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Треба везти до гепи в "Шаріте". Саме смішне, що вони знову за нього (або інше ригівське чмо) проголосують.
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15.10.2020 14:37
+2
Нехай везуть до кернеса і полякової додому.
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15.10.2020 14:40
+2
Ачётакова,не вистачає ліжок- їдьте до Німеччини. Як гепа,який на вас всіх буй ложив.Тільки перед поїздкою не забудьте за нього проголосувати.
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15.10.2020 16:08
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значит шмыга брешет как зеленски
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15.10.2020 14:36 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан та мобілізовувати медиків і розгортати військові шпиталі поруч з опорними лікарнями, або на їх території! Але про це не хоче запитати Зеленський у народу, йому важливіше маріхуана і її легалізація!
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15.10.2020 15:03 Ответить
Треба везти до гепи в "Шаріте". Саме смішне, що вони знову за нього (або інше ригівське чмо) проголосують.
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15.10.2020 14:37 Ответить
Быдло всегда так голосует. И плюет на маски.
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15.10.2020 17:50 Ответить
Зато красівый фонтан с абізянкамі!!!!
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15.10.2020 21:22 Ответить
ой вей, а пару місяців тому риторіка харківських можновладців стосовно ковіду була зовсім іншою..
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15.10.2020 14:37 Ответить
Нехай везуть до кернеса і полякової додому.
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15.10.2020 14:40 Ответить
Кто нибудь знает, чем лежание в коридоре или палате без подачи кислорода лучше лежания в постели дома?
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15.10.2020 14:47 Ответить
ну если поциент погибает, или заплатит то с палаты кого-то вышвырнут и занесут его)
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15.10.2020 15:02 Ответить
Пациентов закатывают в дороги
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15.10.2020 15:03 Ответить
Вначале эпидемии в Харьковской обл долго вообще не было больных, потом - единицы, а сейчас - каждые сутки на первом месте. Что-то прорвало или вначале был фальсификат.
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15.10.2020 15:11 Ответить
Жители Харькова и области, не слушайте вы этих паникеров. ВСЕ на КАНЦЕРТ Ольки Паляковой. Взлянув на ее ноги, перед смертью будет, что вспомнить.
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15.10.2020 15:43 Ответить
Ачётакова,не вистачає ліжок- їдьте до Німеччини. Як гепа,який на вас всіх буй ложив.Тільки перед поїздкою не забудьте за нього проголосувати.
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15.10.2020 16:08 Ответить
надо еще один концерт устроить, теперь винника пригласите.
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15.10.2020 16:34 Ответить
И Поплавского, пожалуста, и Поплавского. Можно Полякову, говорят, у нее новые трусы. А то постарела мадама, старые донашивала.
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15.10.2020 17:01 Ответить
Где фото и видео?
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15.10.2020 16:52 Ответить
А Степашка сказал, что еще 32 тысячи коек в резерве и проблем никаких нет. И Ляшко, как-то, притих. Кто врет?
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15.10.2020 16:59 Ответить
 
 