Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Харьковской области очень сложная, госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже "почти невозможно".

Об этом заявил сегодня, 15 октября, во время сессии заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков.

Он отметил, что в последние дни общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но такой уровень сложился за счет наличия в регионе койко-мест для детей и беременных.

"Для оказания помощи больным определены кровати в двух детских больницах и больнице, оказывающей услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполнены 20-25 в среднем за сутки", - сказал Пастух, отметив, что указанные койко-места не могут быть заполнены взрослыми пациентами с коронавирусом.

В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

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Пастух добавил, что при планировании количества койко-мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тыс. коек, однако на сегодняшний день их количество уже увеличено до 2,8 тыс.