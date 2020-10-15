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Отравление Навального: Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских чиновников

Отравление Навального: Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских чиновников

Власти Великобритании вслед за Евросоюзом вводят санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в британском МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС против шести физических лиц и одной организации, связанных с отравлением и покушением на убийство Навального", - говорится в сообщении МИД.

Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Данные ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Великобританию и замораживание банковских активов.

Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

"Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто ответственен за отравление Алексея Навального. Любое применения химоружия со стороны российского государства нарушает международное законодательство. Мы решительно настроены привлечь к ответственности виновных", - сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

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Головний терорист у Сіті ***** в цьому списку є???
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15.10.2020 14:41 Ответить
Так а его точно отравили? )) Или просто объявили что отравили?
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15.10.2020 14:45 Ответить
Зачем это немцам? Они и так изо всех сил хотят дружить в рф
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15.10.2020 14:49 Ответить
Правильно.
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15.10.2020 15:21 Ответить
А наші слуги в цей час ЗЕ і Єрмак наярювали борщ в армії,а остальні дивились за столом,як жерли два невиховані ублюд"а.
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15.10.2020 15:54 Ответить
ЭТО ПРАВИЛЬНО !!! НО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СНИМИ ТОЖЕ, ЧТО ОНИ С НАВАЛЬНЫМ !!!
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15.10.2020 22:33 Ответить
 
 