На своем участке я сделаю все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского", - Бутусов
Проведение опроса является нарушением закона о выборах и незаконной агитацией в пользу партии "Слуга народа".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"#Stopopros Уважаемые сограждане, на своем избирательном участке, я, как законопослушный гражданин Украины, сделаю все возможное, чтобы не допустить проведения незаконного опроса, объявленного президентом Владимиром Зеленским. Проведение опроса является нарушением закона о выборах и незаконной агитацией в пользу партии "Слуга народа", поэтому как только я увижу на своем участке тех, кто проводит опрос Зеленского, сделаю все возможное, чтобы пресечь это правонарушение, сорвать опрос, изъять как вещественное доказательство преступления бумаги этого опроса. Надеюсь, что так поступят на всех избирательных участках все уважающие законы Украины граждане", - заявил журналист.
"И коротко по сути. Создание "свободной экономической зоны на Донбассе" прямо противоречит государственным интересам Украины. Не может быть никаких форм признания любой деятельности на территории, на которой не действуют украинские законы. Зеленский пытается узаконить бизнес на оккупированной территории, поскольку это составная часть Приднестровского сценария, реализованного помощником Путина Дмитрием Козака в Молдове. Россия добилась, что власти Молдовы признали экономическую деятельность оккупированного РФ Приднестровья, оформляют документы на экспорт из Приднестровья, собирают какие-то налоги с территории, которую не контролируют, и таким образом, дают собирать налоги и российским властям. Россия, в результате, имеет возможность содержать за счет самой Молдовы свою оккупационную администрацию. Мы с вами понимаем, что вопросы Зеленского - это очередной вброс российских инициатив, чтобы добиться прекращения сопротивления Украиной, и легализовать бизнес на Донбассе в украинском правовом поле, чтобы они начали воевать против нас за наш счет. Разумеется, эта очередная пророссийская акция президента Зеленского должна получить жесткий отпор в гражданском обществе", - акцентировал Бутусов.
"Предлагаю каждому утром в день голосования выйти на свой избирательный участок, и в случае признаков опроса Зеленского на самом участке либо у дверей участка, что прямо запрещено законом, принять меры к задержанию правонарушителей и выложить немедленно фото и видео этого нарушения в Фейсбук", -предложил журналист.
Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.
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Зи старт алгоритма:
1. Попросите опрашивающего представиться: имя, фамилия, отчество, место работы, кем аккредитован проводить опрос. Все должно быть подтверждено соответствующими документами, то есть ответ: "Я Вася Петров, живу с мамой-папой на кроватке в комнатке, и здесь по зову сердца", - не пройдет.
2. Объясняете опрашивающему, что его действия являются агитацией в день выборов, а она запрещена законом, и потому его действия являются административным правонарушением. Почему агитацией? А потому, что данный опрос инициирован В. Зеленским, а он член партии "Слуга Народа", и, значит, это агитация в интересах этой партии (а какой пост на данный момент занимает В. Зеленский - это фиолетово, закон один для всех, закон есть закон, и никого нет выше закона).
3. Все происходящее документируете на телефон.
4. Сообщете зайчику-опрашивающему, что его фотография с указанием его имени-отчества-фамилии будет выложена в интернет, на всеобщее обзрение (как нарушителя закона и в качестве доказательства).
5. Вызываете полицию для составления протокола данного административного нарушения - агиатции в день выборов.
6. Ни в коем случае не орите и не хамите (и уж конечно не размахивайте кулаками).
Улыбайтесь "доброй улыбкой людоеда"(С), людям это нравится, это располагает.
Обращаетесь к депутату партии ЕС с тем чтобы было устроено обращение в Верховной Раде, что на таких-то и таких-то участках велась агитация в день выборов в интересах партии "Слуга народа", и что их кандидат должен быть с данных участков отозван,, потому как на избирателей было оказано давление, то есть выбор в пользу партии "Слуга Народа" был сделал по принуждению.
Зи энд алгоритма.
Нужны как минимум два человека: один выясняет, а кто, собственно говоря, такой, этот самый опрашивающий, а второй - как бы случайно проходил и не при деле - будет все фиксировать не телефон.
Алгоритм верный, много раз использованный ротшильдовскими сявками, у них и заимствованный. Вот видите, как даже из такого дерьма, как сявки ротшильдовские, можно сделать "конфетку".
1.Дурак
2.Идиот
3.Враг
Отметьте галочкой верный по вашему мнению ответ
пока гуляй....
Варианты ответа:
1.Да, я не против
2.Нет, я не против
То хто кого вводить в оману верескуне ти незрячий і глухий?
далі вони намалюють такі цифри в опитування які їм треба і почнуть посилатися на "думку народу"... я вже не кажу що це агітація за провладну партію слуг на виборах
Хоча очевидно, що народ не буде так думати. І не важливо, скільки людей візьме участь в цьому опитуванні, десять тисяч чи два мільйони.
Все одно буде написана цифра, яка буде вигідна Банковій !
Клоунада і знущання над народом Украіни , в дії !
І перш за все, потрібно фотографувати і фіксувати на відео і потім публікувати обличчя і людей, які будуть порушувати закон про вибори у вказаний спосіб.
Потрібно максимально поширити інформацію про цих порушників, щоб люди знали, хто ці злочинці-виконавці.
Злочинців-замовників злочину ми вже знаємо - це Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.