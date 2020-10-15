Украинские производители готовы приступить к выпуску собственных вакцин против дифтерии, столбняка и кори, - Степанов
Украинские производители готовы запустить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, существуют соответствующие мощности и специалисты.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.
"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.
Относительно получения вакцин против COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания в мире, министр напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.
"Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно Минздрав ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - подытожил министр.
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это я бы тоже хотел знать - в чем проблема...почему не включаются в работу
Звать сюда мировых специалистов в эти поликлиники, куда невозможно записаться на прием, так как одна (!) линия в регистратуре и одна вечно спешащая женщина на телефоне?
Нет, уж, извините. Я радуюсь за тех, кто находит себя в нормальных странах, где чиновники служат людям, а не так, как у нас.
они ж все о нариде думают, и день и ночь - так давайте их пропустим без очереди.
"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
Во всем мире кроме тоталитарного Китая и Раши, вакцины делают частные корпорации.
Для Степанова пример, видимо - Раша, а не Германия.