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Новости
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Украинские производители готовы приступить к выпуску собственных вакцин против дифтерии, столбняка и кори, - Степанов

Украинские производители готовы приступить к выпуску собственных вакцин против дифтерии, столбняка и кори, - Степанов

Украинские производители готовы запустить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, существуют соответствующие мощности и специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов

Относительно получения вакцин против COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания в мире, министр напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.

"Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно Минздрав ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - подытожил министр.

вакцина (3815) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+3
готовы.. но что-то их тормозит? бюрократия местная или конкуренты закордонные?
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15.10.2020 15:06
+1
Потрібно розробляти власну вакцину від коронавірусу, запрошувати фахівців які володіють методиками розробки вакцин в найкращих лабораторіях світу, купляти обладнання і проводити випробування. В найближчі 15-20 років світ буде всі гроші витрачати на вакцини від нових коронавірусів та інших інфекційних хвороб і тому вже зараз потрібно направити найбільші зусилля на подолання науково-технологічного відставання України від світових виробників вакцин!
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15.10.2020 15:06
+1
А в это время один киевский местный дурачок делает себе пиар: (собирается отапливать улицу!) :

"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
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15.10.2020 15:07
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готовы.. но что-то их тормозит? бюрократия местная или конкуренты закордонные?
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15.10.2020 15:06 Ответить
Или что пострашнее, отсутствие оных вакцин.
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15.10.2020 15:28 Ответить
Харьковский завод "Биолек" в течение десятилетий, при Совке и позже производил вакцину "АКДС" против кори столбняка и дифтерии. В чем проблемы? Есть технология, оборудование и специалисты.
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15.10.2020 16:45 Ответить
это Вы спрашиваете у меня?
это я бы тоже хотел знать - в чем проблема...почему не включаются в работу
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15.10.2020 16:54 Ответить
Потрібно розробляти власну вакцину від коронавірусу, запрошувати фахівців які володіють методиками розробки вакцин в найкращих лабораторіях світу, купляти обладнання і проводити випробування. В найближчі 15-20 років світ буде всі гроші витрачати на вакцини від нових коронавірусів та інших інфекційних хвороб і тому вже зараз потрібно направити найбільші зусилля на подолання науково-технологічного відставання України від світових виробників вакцин!
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15.10.2020 15:06 Ответить
Моя коллега вышла на пенсию, два (!) месяца не могла получить удостоверение пенсионера, после получения (раньше не принимают) еще месяц (!) ждала, пока в Ощадбанке изготовят "Карточку Киянина". Получила. Уже две (!) недели ждет не дождется, пока ее активируют. Говорят: "приезжайте к нам, будем разбираться". Цифровое государство? Забота о людях?
Звать сюда мировых специалистов в эти поликлиники, куда невозможно записаться на прием, так как одна (!) линия в регистратуре и одна вечно спешащая женщина на телефоне?
Нет, уж, извините. Я радуюсь за тех, кто находит себя в нормальных странах, где чиновники служат людям, а не так, как у нас.
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15.10.2020 15:12 Ответить
а можно уколоть в начале самому зелупенскому и его пащенкам?

они ж все о нариде думают, и день и ночь - так давайте их пропустим без очереди.
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15.10.2020 15:07 Ответить
Это же не тарелки на столе, тут они нарид вперед пропустят.
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15.10.2020 15:29 Ответить
А в это время один киевский местный дурачок делает себе пиар: (собирается отапливать улицу!) :

"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
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15.10.2020 15:07 Ответить
Спасибо, но както уже это перестало беспокоить.
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15.10.2020 15:08 Ответить
а ***** зі своєю плацебою іде на хер
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15.10.2020 15:08 Ответить
Богатыреву позови она умеет.
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15.10.2020 15:12 Ответить
Дремучий совок.
Во всем мире кроме тоталитарного Китая и Раши, вакцины делают частные корпорации.
Для Степанова пример, видимо - Раша, а не Германия.
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15.10.2020 16:00 Ответить
Я готов к полёту на Марс.
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15.10.2020 18:35 Ответить
 
 