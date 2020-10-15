Украинские производители готовы приступить к выпуску собственных вакцин против дифтерии, столбняка и кори, - Степанов

Украинские производители готовы запустить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, существуют соответствующие мощности и специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.

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Относительно получения вакцин против COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания в мире, министр напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.

"Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно Минздрав ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - подытожил министр.