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Новости Санкции против России
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Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ

Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия на новые санкции Евросоюза даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - отметил Песков.

Говоря об ответе РФ на новые санкции, пресс-секретарь Путина отметил, что будет дан "тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".

По словам Пескова, новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом.

Читайте: Отравление Навального: Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских чиновников

"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", - подчернул он.

На его взгляд, "печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается, абсолютно никакая логика". "Это как раз, наверное, является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - считает представитель Кремля.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, власти Великобритании ввели санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о намерениях Зеленского подписать мирное соглашение с Путиным: "Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует"

Автор: 

Песков Дмитрий (1856) санкции (11257) Евросоюз (17060) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+11
Чего он жалуется? Им ведь только польза.
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15.10.2020 15:20
+6
Ничего не меняется на Московии. "мы вольны убивать неугодных нам. Отстреливать,, травить, а кого и ледорубом по голове. А вы должны продолжать с нами дружить"
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 9842
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15.10.2020 15:33
+5
Казав ***** що всі санкції раісі на користь .
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15.10.2020 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Чего он жалуется? Им ведь только польза.
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15.10.2020 15:20 Ответить
Казав ***** що всі санкції раісі на користь .
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15.10.2020 15:20 Ответить
у воронежа от постоянного напряжения уже скоро крыша поедет.
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15.10.2020 15:22 Ответить
Эрдоган закрывши Южный и Турецкий потоки ударил в спину братскому народу Мавзолейного Забордюрья колосальный урон.
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15.10.2020 15:26 Ответить
Потихоньку мир заганяет одичалых за стену.
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15.10.2020 15:32 Ответить
Ничего не меняется на Московии. "мы вольны убивать неугодных нам. Отстреливать,, травить, а кого и ледорубом по голове. А вы должны продолжать с нами дружить"
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 9842
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15.10.2020 15:33 Ответить
Так, глядишь, дело дойдет и до первых лиц ЕС - это для них тоже предупреждение.
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15.10.2020 16:54 Ответить
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 4883
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15.10.2020 15:37 Ответить
"...он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
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15.10.2020 15:54 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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15.10.2020 15:54 Ответить
хм, вчера кацапи последний раз отвезли на мкс иностранца
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15.10.2020 15:59 Ответить
Йоршик туалетный встрепенулся...
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15.10.2020 16:00 Ответить
москалей олущенных теперь будут чмырить все, кому не лень
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15.10.2020 16:10 Ответить
А сам альфонс, жулик и мошенник Письков и его жена-олигархша Навка разве еще не под санкциями? Ибо не х@й наслаждаться жизнью, плавая по Средиземноморью на супер-яхтах, пора осваивать прелести Сибирского отдыха в орде - в жизни это очень может пригодиться.
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15.10.2020 16:21 Ответить
а само отравление Навального, Литвиненко, Скрипаля и прочих это
несознательный дружественный шаг?
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15.10.2020 16:29 Ответить
Это - демонстрация наглости, угроз и возможностей ордынских спецслужб для всех жителей ЕС и мира, включая первых лиц стран.
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15.10.2020 16:57 Ответить
Лупоглазий ! Ти єта... толька не заруби єкспарт балалаек в ЄС ,іначе ім пісец !
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15.10.2020 16:39 Ответить
такой смешной этот лупатый придурок..... ему бы почтальйона печкина в театре играть а не прес секретарём работать.. и на грим тратиться ненужно..
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15.10.2020 18:06 Ответить
А коли ви Навального травили,це мабуть був такий дружній прикол.
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15.10.2020 18:07 Ответить
Давайте зеркальный ответ, вывозите из ЕС все лапти, матрешки и балалайки.
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15.10.2020 19:34 Ответить
ДА КТО ИХ СЛУШАЕТ ЭТУ ТЬМУ ТАРАКАНЬ !!!
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15.10.2020 22:35 Ответить
 
 