Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия на новые санкции Евросоюза даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - отметил Песков.

Говоря об ответе РФ на новые санкции, пресс-секретарь Путина отметил, что будет дан "тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".

По словам Пескова, новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом.

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"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", - подчернул он.

На его взгляд, "печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается, абсолютно никакая логика". "Это как раз, наверное, является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - считает представитель Кремля.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, власти Великобритании ввели санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального.

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