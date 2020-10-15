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"Новая власть просрала кредит доверия. Я не поддерживаю создание экономической зоны на Донбассе", - Семенченко

Без независимого суда, независимой от олигархов правоохранительной системы и других атрибутов реального государства любая подобная экономическая зона это источник обогащения чиновников и олигархов.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю ли я лично "создание свободной экономической зоны на Донбассе"? Конечно, нет. Во-первых сначала покажите экономический эффект для населения и государства хотя бы от одной так называемой "свободной экономической зоны" на протяжении 29 лет. Во-вторых, без независимого суда, независимой от олигархов правоохранительной системы и других атрибутов реального государства любая подобная экономическая зона (с учетом того. что там будут обязательно предоставляться преференции) это источник обогащения чиновников и олигархов с Донбасса. Ну и третье. А почему именно на Донбассе планируется эта свободная экономическая зона? А в других регионах она будет "не свободная"? К тому же никакой зарубежный капитал не пойдет в регион, где в любой момент могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Жаль что кредит доверия, выданный новой власти в прошлом году очень большой частью населения, про*рали настолько эффективно. Хотя судя по всему прос*рать кредиты это просто старая украинская традиция". - заявил Семенченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса. ВИДЕО

Новая власть просрала кредит доверия. Я не поддерживаю создание экономической зоны на Донбассе, - Семенченко 01

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов. 

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) опрос (2820) СЭЗ (38) Донбасс (26955) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+39
а кто же "топил" за эту власть? не ты ли?
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15.10.2020 15:24
+38
все эти "вопросы" нужны ради одного - легализовать ордло через создание на Донбассе "свободной-эко зоны"... как это сделала рашка в Приднестровьи.
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15.10.2020 15:25
+30
малахольный, ты зачем нам Зеленскава навыбирал ?
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15.10.2020 15:34
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відвали, потвора. І простирадла свої не ваяй. Їх все одно ніхто окрім тебе не читає.
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26.10.2020 10:24 Ответить
Я же всё о тебе тебе написала https://censor.net/ru/comments/locate/3224974/019214af-67c9-73b6-905b-6867b9fe2643
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26.10.2020 08:52 Ответить
мавпа кацапська, тебе за графіком до інтернету допускають? Чи лише тоді, коли твій лікар на вихідному?
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26.10.2020 10:23 Ответить
ще один бобік каломойського тявкнул з-під шконки.. Шо, мопсе, ротердам+ тебе вже не непокоїть? На рельси лягати не будеш??
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16.10.2020 00:15 Ответить
ооо, доходит и до упоротых. только какой смысл интересоваться мнением того до кого доходить начало много позже большинства в стране. или это привет от бени насчет преференций ринату?
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16.10.2020 14:12 Ответить
Семён Семёныч!
Ты ж сам выбрал эту власть, не?
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20.10.2020 16:42 Ответить
На оккупированной части Донбасса и в Крыму нужна Особая зона!
Лет 25 свободная от голосования граждан, потерявших это это право, позвав врага в 2014 году!
А снижать налоги "кормильцам" не следует. Наоборот увеличить, на ликвидацию ущерба от их решений в 2014!
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20.10.2020 21:30 Ответить
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