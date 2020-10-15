"Новая власть просрала кредит доверия. Я не поддерживаю создание экономической зоны на Донбассе", - Семенченко
Без независимого суда, независимой от олигархов правоохранительной системы и других атрибутов реального государства любая подобная экономическая зона это источник обогащения чиновников и олигархов.
Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Поддерживаю ли я лично "создание свободной экономической зоны на Донбассе"? Конечно, нет. Во-первых сначала покажите экономический эффект для населения и государства хотя бы от одной так называемой "свободной экономической зоны" на протяжении 29 лет. Во-вторых, без независимого суда, независимой от олигархов правоохранительной системы и других атрибутов реального государства любая подобная экономическая зона (с учетом того. что там будут обязательно предоставляться преференции) это источник обогащения чиновников и олигархов с Донбасса. Ну и третье. А почему именно на Донбассе планируется эта свободная экономическая зона? А в других регионах она будет "не свободная"? К тому же никакой зарубежный капитал не пойдет в регион, где в любой момент могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Жаль что кредит доверия, выданный новой власти в прошлом году очень большой частью населения, про*рали настолько эффективно. Хотя судя по всему прос*рать кредиты это просто старая украинская традиция". - заявил Семенченко.
Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.
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Ты ж сам выбрал эту власть, не?
Лет 25 свободная от голосования граждан, потерявших это это право, позвав врага в 2014 году!
А снижать налоги "кормильцам" не следует. Наоборот увеличить, на ликвидацию ущерба от их решений в 2014!