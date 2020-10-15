Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности"

Харьковская полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между агитаторами "Европейской солидарности" и "Слуги народа" утром 15 октября.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о применении ножа не соответствует действительности. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался... Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции. Проводится проверка", - сообщает полиция.

По информации правоохранителей, конфликт произошел из-за размещения агитационного стола. 63-летняя женщина-агитатор от ЕС сообщила патрульным, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. Мужчина передвинул этот стол, собрал свою палатку и ушел с места происшествия до приезда полиции. Кроме того, по словам заявительницы, мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу женщина не обращалась.

Ранее харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" заявила, что агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста партии "Европейская Солидарность".

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