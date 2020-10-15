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Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности"

Полиция о нападении на агитатора

Харьковская полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между агитаторами "Европейской солидарности" и "Слуги народа" утром 15 октября.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о применении ножа не соответствует действительности. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался... Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции. Проводится проверка", - сообщает полиция.

По информации правоохранителей, конфликт произошел из-за размещения агитационного стола. 63-летняя женщина-агитатор от ЕС сообщила патрульным, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. Мужчина передвинул этот стол, собрал свою палатку и ушел с места происшествия до приезда полиции. Кроме того, по словам заявительницы, мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу женщина не обращалась.

Ранее харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" заявила, что агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста партии "Европейская Солидарность".

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Автор: 

агитация (507) Харьков (7449) Слуга народа (2628) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+10
Кто б сомневался, шо "слуги" нивчом невиноваты)
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15.10.2020 15:50
+8
Ментам не верю. Харьковским тем более. Это Харьков 2014 года. Где "доблестные" менты были?
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3152
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15.10.2020 15:54
+6
Тут один дописувач, котрий пропагандує ідеї ;руссково міра; і постійно постить ;ікони; зі Сраліним взяв нік ;патріот України;. Я вивів його на діалог- виявилося що він дійсно патріот. Радянської України в складі ссср.

Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
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15.10.2020 16:25
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Какая разница?
Уже обсудили.
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15.10.2020 15:47 Ответить
Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции.

Представляю себе в 1943 году Берлинский отдел милиции...
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15.10.2020 16:30 Ответить
Алигатор от "ЕС" из Харького)))
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15.10.2020 15:47 Ответить
Это конечно смешно.
Но агитаторы, они такие - сегодня за "ЕС", а завтра за "ОПЗЖ".
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15.10.2020 15:51 Ответить
https://twitter.com/Bykvu

https://twitter.com/Bykvu Букви

https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/

Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.


Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 2850
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15.10.2020 15:49 Ответить
Зато агитаторы ОПЗЖ и Нацкорпуса стоят рядом и не ссорятся.

https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1315649016022077441/photo/1
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15.10.2020 15:50 Ответить
А чому вони мають сваритися?
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15.10.2020 15:52 Ответить
Действительно.
Завтра каждый из них может оказаться на месте другого.
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15.10.2020 15:54 Ответить
Дійсно. Хіба в них різні цілі?
І одні, і інші проти ЄС і НАТО.
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15.10.2020 16:02 Ответить
Тут один дописувач, котрий пропагандує ідеї ;руссково міра; і постійно постить ;ікони; зі Сраліним взяв нік ;патріот України;. Я вивів його на діалог- виявилося що він дійсно патріот. Радянської України в складі ссср.

Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
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15.10.2020 16:25 Ответить
и его можно понять - в Радянській Україні у него стоял и девки давали
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15.10.2020 16:32 Ответить
В ті то й річ, що в радянській Україні він тільки школу закінчив. Але при Порошенку він допився до інсульту, а при Зеленському отримав пенсію по інвалідності.
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15.10.2020 16:40 Ответить
))))
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3439
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15.10.2020 15:53 Ответить
Никакой политики.
Чистый бизнес!
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15.10.2020 15:55 Ответить
це як колись Ригоанали та Свобода за Інтернет з одного рахунку платили
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15.10.2020 16:38 Ответить
Кто б сомневался, шо "слуги" нивчом невиноваты)
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15.10.2020 15:50 Ответить
Хто б сумнівався, що ЄС знов збрешуть.
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16.10.2020 12:01 Ответить
Ну а що ще можуть сказати в мацковскам атдєле паліціі. Ачётакова,павздорили рєбята,дело маладоє
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15.10.2020 15:51 Ответить
Очередная новость из серии: "...., но осадочек остался".
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15.10.2020 15:52 Ответить
Ментам не верю. Харьковским тем более. Это Харьков 2014 года. Где "доблестные" менты были?
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3152
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15.10.2020 15:54 Ответить
То не нож был,то зубочистка..
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15.10.2020 15:54 Ответить
"Информация о применении ножа не соответствует действительности"
Авжеж, це ж не в зеленого слугу харкнули. Тоді б не тільки ножа знайшли б, а й вибухівку у кишені, чи кулимета за спиною.
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15.10.2020 15:54 Ответить
Новость,пока до Цензора дошла,стала Триллером с поножовщиной.Такие шакаладные дела.Мафия!,Как со вчерашним обедом президента.,или опросом.Все сюжеты мимикрируют в триллеры с душераздирающими поробностями.Волосы становятся дыба.Их и так мало. От страха могу и не дожить до следующих ,членовредительских поробностей.
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15.10.2020 16:06 Ответить
Вчерашний обед по правилам этикета выложила в сеть офиса президент-мана,

а патом объявила, что выложенная ею фото - фейк
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15.10.2020 16:34 Ответить
зебилы как могут заминают пример своей неумолимо наростающей агонии)
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15.10.2020 16:17 Ответить
Конечно не соответствует, слова "нож" аваковцы не знают, знают только "предмет, похожий на нож".
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15.10.2020 17:39 Ответить
Тут ніж навіть на ніж не був схожий, бо агітаторка ЄС забула вдома очі.
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16.10.2020 12:05 Ответить
 
 