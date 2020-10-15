Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности"
Харьковская полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между агитаторами "Европейской солидарности" и "Слуги народа" утром 15 октября.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Информация о применении ножа не соответствует действительности. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался... Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции. Проводится проверка", - сообщает полиция.
По информации правоохранителей, конфликт произошел из-за размещения агитационного стола. 63-летняя женщина-агитатор от ЕС сообщила патрульным, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. Мужчина передвинул этот стол, собрал свою палатку и ушел с места происшествия до приезда полиции. Кроме того, по словам заявительницы, мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу женщина не обращалась.
Ранее харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" заявила, что агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста партии "Европейская Солидарность".
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Уже обсудили.
Представляю себе в 1943 году Берлинский отдел милиции...
Но агитаторы, они такие - сегодня за "ЕС", а завтра за "ОПЗЖ".
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/
Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1315649016022077441/photo/1
Завтра каждый из них может оказаться на месте другого.
І одні, і інші проти ЄС і НАТО.
Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
Чистый бизнес!
Авжеж, це ж не в зеленого слугу харкнули. Тоді б не тільки ножа знайшли б, а й вибухівку у кишені, чи кулимета за спиною.
а патом объявила, что выложенная ею фото - фейк