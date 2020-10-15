В Раде предлагают принять изменения в законодательство об отсрочке призыва на срочную военную службу сотрудников ГСЧС

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и целом законопроект № 3689 О внесении изменений в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" об отсрочке призыва на срочную военную службу отдельным категориям граждан.

Данное решение комитет принял на своем заседании в видеорежиме 15 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект предлагает расширить круг лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности на весь период их службы, за счет представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ныне действующем законодательстве отсрочка от призыва предоставляется полицейским на весь период их службы.

Комитет также рекомендовал парламенту принять за основу проект закона о внесении изменения в статью 2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" №3403.

Законопроект предлагает урегулировать вопрос передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе и (или) биатлону.

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