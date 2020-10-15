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В Раде предлагают принять изменения в законодательство об отсрочке призыва на срочную военную службу сотрудников ГСЧС

В Раде предлагают принять изменения в законодательство об отсрочке призыва на срочную военную службу сотрудников ГСЧС

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и целом законопроект № 3689 О внесении изменений в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" об отсрочке призыва на срочную военную службу отдельным категориям граждан.

Данное решение комитет принял на своем заседании в видеорежиме 15 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект предлагает расширить круг лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности на весь период их службы, за счет представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ныне действующем законодательстве отсрочка от призыва предоставляется полицейским на весь период их службы.

Комитет также рекомендовал парламенту принять за основу проект закона о внесении изменения в статью 2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" №3403.

Законопроект предлагает урегулировать вопрос передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе и (или) биатлону.

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Автор: 

ВР (29227) призыв (742) ГСЧС (4946)


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Топ комментарии
+3
а как пожар, так хоть увольняйся
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15.10.2020 16:45
+2
а как они вообще попали в ГСЧС без службы ?
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15.10.2020 16:01
+2
в этом случае или Родину, или ЗЕлю, а вместе - никак
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15.10.2020 16:20
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а как они вообще попали в ГСЧС без службы ?
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15.10.2020 16:01 Ответить
Тобто якщо став поліцаєм то захищати Батьківщину не треба ?
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15.10.2020 16:05 Ответить
в этом случае или Родину, или ЗЕлю, а вместе - никак
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15.10.2020 16:20 Ответить
А при минулій владі вони кого захищали ? Аж ніяк не Батьківщину.
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15.10.2020 16:58 Ответить
а еще предлагаю:
ЗЕльоных граждан автоматически признавать дезертирами, как их вождя и духовного настаника, известного как некий ЗЕЛЯ
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15.10.2020 16:19 Ответить
Одно время Иван Петрович Сидоров работал в ГСЧС. Служба нужная и полезная, но погоны, воинские звания, подражание армии вызывало улыбку.
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15.10.2020 16:30 Ответить
а как пожар, так хоть увольняйся
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15.10.2020 16:45 Ответить
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15.10.2020 17:54 Ответить
Шо за цирк? Пусть служат как все!
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15.10.2020 17:12 Ответить
Їм відстрочка, а пожежі чомусь гасить багатоверстатне ЗСУ.
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16.10.2020 07:08 Ответить
 
 