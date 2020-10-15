Полиция Одессы расследует получение многочисленных травм 4-летней девочкой после падения с турника в детсаду

Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту травмирования ребенка в дошкольном учебном заведении во время прогулки на свежем воздухе.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Четырехлетняя девочка упала с турника во время прогулки на свежем воздухе во дворе детсада и получила телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и перелома затылочной кости", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Сейчас ребенок находится с мамой в больнице. О самом инциденте правоохранителям сообщил отец девочки.

"По словам мужчины, воспитатели не только не досмотрели его дочь, но и, видя, что после падения с высоты ей стало плохо (ребенка тошнило и она постоянно жаловалась на головную боль), не приняли меры, чтобы девочке была оказана помощь, и рассказали о том, что произошло, только через несколько часов, когда он пришел за дочкой", - говорится в сообщении.

В свою очередь персонал детского учреждения подтверждает, что с ребенком произошел "досадный случай во время прогулки с группой".

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Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.