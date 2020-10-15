Несколько человек в Черновцах заболели одновременно COVID-19 и гриппом, это ведет к смерти, - Ляшко
В Украине уже были случаи, когда один человек заболевал одновременно гриппом и коронавирусом. Такое сочетание ведет к стремительному развитию болезни и летальному исходу.
Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке. У нас были случаи такой инфекции в Черновцах, когда наложился грипп и коронавирусная болезнь, и это стремительное развитие болезни с летальным исходом", - рассказал он.
По словам Ляшко, прогноз на зиму будет зависеть от агрессивности гриппа и других вирусов, которые циркулируют в Украине в холодное время года.
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"Если будет накладка, то динамика (заболеваемости COVID-19. - Ред.) пойдет гораздо быстрее, поскольку циркуляция (инфекции. - Ред.) увеличится", - пояснил Ляшко.
Прививку от гриппа сделают в первую очередь медработникам, педагогам, полицейским и пограничникам.
На замечание журналиста о том, что вакцина от гриппа в аптеках подорожала уже в 10 раз, Ляшко ответил так: "Не знаю. Я знаю только то, что она поступает в аптеки. Мы планируем сделать рейд по аптекам и посмотреть ценовую политику по вакцинам".
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Як мінімум навантаження на систему вдвічі більше.
другое дело, что по идее эта проблема не должна быть новой, ведь и раньше можно было одновременно заразиться двумя разными гвидами гриппа одновременно или гриппом и другим коронавирусом
По По-перше -основною проблемою було розшифрувати ДНК вірусу бо вірус це не клітинна форма життя - саме це і свідчить про повільність та складність дослідження яке проводили вчені усього світу.
По-друге - Ідентифікували 2 типи вірусу H та L. В Італії був саме уханський агресивний тип вірусу що і спричинило таку велику летальність серед населення . Але в Італії основна кількість уражених це літні люди 78-90 з купою хронічних захворювань. В капіталістичних странах це така тривалість життя . Вакцинувати можна лише ослабленими клітинами вірусу для того щоб організм людини виробив імунітет( це і Є вакцина) Тобто існує комбінована або 2 вакцини для цих штамів вірусу...
Настоящий "доктор Смерть".
P.S.Зроблена прививка від грипу-не дає ніякого захисту від Ковід!