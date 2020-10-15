Для создания корабельного варианта "Нептуна" необходимо минимум полтора года, - директор КБ "Луч" Коростелев

Для создания корабельного варианта ракетного комплекса "Нептун" необходимо минимум полтора года.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный конструктор - генеральный директор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ракета, скорее всего, не претерпит существенных изменений, она просто будет выстреливаться с другой платформы. Здесь, скорее, следует говорить о создании комплекса, который будет размещаться на корабле. Вот именно он и нуждается в значительной доработке. Потому, что мы запускаем ракету не с земли, где можно привязаться к местности с помощью специальных систем, а запускаем с корабля, где требуется тот же меридиан, транслировать от точных его позиций в данный момент времени к системе, которая обеспечит внедрение и передачу данных на саму ракету.

Мы готовы разместить "Нептун" на любое плавсредство, способное нести комплекс по меньшей мере с четырьмя ракетами. Это может быть, к примеру, ракетный катер. По моим предварительным подсчетам, выполнение этой работы с проведением испытаний может занять минимум полтора года", - скалал Коростелев.

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