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Для создания корабельного варианта "Нептуна" необходимо минимум полтора года, - директор КБ "Луч" Коростелев

Для создания корабельного варианта

Для создания корабельного варианта ракетного комплекса "Нептун" необходимо минимум полтора года.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный конструктор - генеральный директор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ракета, скорее всего, не претерпит существенных изменений, она просто будет выстреливаться с другой платформы. Здесь, скорее, следует говорить о создании комплекса, который будет размещаться на корабле. Вот именно он и нуждается в значительной доработке. Потому, что мы запускаем ракету не с земли, где можно привязаться к местности с помощью специальных систем, а запускаем с корабля, где требуется тот же меридиан, транслировать от точных его позиций в данный момент времени к системе, которая обеспечит внедрение и передачу данных на саму ракету.

Мы готовы разместить "Нептун" на любое плавсредство, способное нести комплекс по меньшей мере с четырьмя ракетами. Это может быть, к примеру, ракетный катер. По моим предварительным подсчетам, выполнение этой работы с проведением испытаний может занять минимум полтора года", - скалал Коростелев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже может производить ракетные комплексы "Нептун" серийно. Это очень хорошая единица экспортного вооружения, - "слуга народа" Завитневич

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) крылатые ракеты (878) оборона (5198) ракеты (3550) Коростелев Олег (19)


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Когда твоей страной правит патриот страны-агрессора, то о разработке и поставке в ВСУ новых типов вооружения можно только мечтать
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15.10.2020 16:38 Ответить
Удачи!!!..
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15.10.2020 16:45 Ответить
Давайте ребятки, мы верим в вас!!
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15.10.2020 17:02 Ответить
Работайте скорее, мужики, пуйло не ждет.
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15.10.2020 17:06 Ответить
Деньги то не выделены ,как начать работу? При Зе с Дерьмаком и не выделят.
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15.10.2020 17:31 Ответить
значит самое время что бы начать проектирование

*** я забыл . у нас же перемирие и вообще все так здорово что армию можно и сокращать
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15.10.2020 17:15 Ответить
ПРИ ТАКОМ КАК ЭТА КОРОСТА С РУССКОЙ ФАМИЛИЕЙ ИХ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ !!!
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15.10.2020 22:21 Ответить
Досить реалістичний з певною часткою оптимізму прогноз. Бо курує роботу не Турч і при владі зєльоне чмо. Тому удачі вам хлопці, при цих уйобках вона вам згодиться.
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15.10.2020 23:14 Ответить
При такой зелёной шобле, если она останется у власти. А то и вовсе, может и не случиться. Эти дебилы с радостью бегут покупать такое у англичан. Это же намного проще, ещё и отломится...
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18.10.2020 22:13 Ответить
 
 