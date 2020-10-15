Врач-инфекционист Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина вступает в самый тяжелый эпидемиологический сезон.

Об этом Голубовская заявила в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди - мы входим в самый тяжелый сезон - одному Богу известно", - сказала она.

По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.

"У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет", - сказала инфекционист.

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