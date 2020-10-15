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Новости Коронавирус и карантин
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Врач-инфекционист Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля

Врач-инфекционист Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина вступает в самый тяжелый эпидемиологический сезон.

Об этом Голубовская заявила в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ

"Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди - мы входим в самый тяжелый сезон - одному Богу известно", - сказала она.

По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.

"У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет", - сказала инфекционист.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+8
100%. Береженого, Бог береже! Менше бовтаться, користуватися масками, всі гулянки не допускати... Серйозно віднестися!
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15.10.2020 17:06
+4
А Билык, Могилевская и Полякова купили новые комплекты нижнего белья! Им то как без развлекательных мероприятий!
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15.10.2020 17:13
+2
Не до апреля, а до выборов))..
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15.10.2020 16:58
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Не до апреля, а до выборов))..
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15.10.2020 16:58 Ответить
Потрібно ввести воєнний стан, мобілізувати медиків і розгорнути військові шпиталі на території опорних лікарень! Це програма мінімум.
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15.10.2020 17:03 Ответить
Главное на ЗЕбильній опрос сходить!
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15.10.2020 21:33 Ответить
100%. Береженого, Бог береже! Менше бовтаться, користуватися масками, всі гулянки не допускати... Серйозно віднестися!
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15.10.2020 17:06 Ответить
Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля

А нам тогда совсем хана.
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15.10.2020 17:09 Ответить
Шо то я не встречал знакомого,друга,родственника,коллегу,соседа,шоб хто-то у кого-то умер от короновируса.
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15.10.2020 22:44 Ответить
От коронавируса никто не умирает! Умирают от болезней (в основном хронических), активирующихся в результате ослабления организма коронавирусом.
У меня шурин, был в Ухани в период эпидемии, но подхватил коронавирус 3 недели назад в Украине. Сейчас уже на работе.
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16.10.2020 10:00 Ответить
Народ понимает, что наступает жопа, и хочет это както отметить.

Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня - Цензор.НЕТ 3641
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15.10.2020 17:11 Ответить
А Билык, Могилевская и Полякова купили новые комплекты нижнего белья! Им то как без развлекательных мероприятий!
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15.10.2020 17:13 Ответить
Ну, Билык в трусы пускай заглядывает собака злая, а не такой орел как я. (с)
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15.10.2020 17:16 Ответить
Еще очередной китайский вирус свинной коронадиареи не достиг Украины, а сраться начали уже по полной программе.
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15.10.2020 17:14 Ответить
Надо как в Индии дубинками воспитывать. А не так как летом героя в Гидропарк под ручку водили. Надо было его дубинками 150 раз воспитать
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15.10.2020 17:14 Ответить
И вакцины от обычного гриппа, по цене трех пенсий! Доживём...
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15.10.2020 17:18 Ответить
ТО что мы в октябре вступим в реально настоящую первую волну, было ясно еще в апреле. Если кому не было ясно ,значит люди просто не умеют правильно находить и анализировать информацию. НО пик будет пару месяцев никто точно не знает когда, но к апрелю это будет в прошлом и уже окончательно все забьют на Ковид.
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15.10.2020 17:25 Ответить
Бережіть себе , дорогі Украінці та не піддавайтеся на провокаціі , що нібито ніякого ковіду не існує !!
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15.10.2020 17:25 Ответить
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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15.10.2020 17:32 Ответить
Итак, - хвала тебе Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, -
Быть может ... полное Чумы!
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15.10.2020 17:33 Ответить
Каким образом в полуторамиллиардном Китае по 10(десять) человек, не тысяч всего заражается, а у нас какой то ужас. Я отношусь к так называемым коидиотам. В вирус я верю, как в любую существующую болезнь, но не верю в существующий мировой движ вокруг него. Неспроста он возник и кто выгодополучатель еще не выяснили.
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15.10.2020 17:35 Ответить
то что, кто-то создал вирус с целью получения выгоды - это конспирология, это сюжет достойный очередной серии "Обитель Зла"
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15.10.2020 17:53 Ответить
... но доживут немногие, забыла добавить Голубовская?))
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15.10.2020 17:50 Ответить
Очень "оптимистичный" художественный фильм Доживем до апреля
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15.10.2020 20:08 Ответить
Це якась карма всім тим, хто по барах, кафе-шантанах втомлювався від війни
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15.10.2020 20:53 Ответить
Да хе.р бы с ними кто по барах но они же потом идут в народ.
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15.10.2020 21:18 Ответить
А шо такоє? 65 млрд.грн. выделенных на подготовку медицины к осеннему вирусному обострению и закатанных "слугами" в асфальт было мало Найвэличнишому? Или времени на подготовку , почти год, было мало?
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15.10.2020 21:39 Ответить
Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня - Цензор.НЕТ 6815
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15.10.2020 21:42 Ответить
мерзкая тетка
Напялила костюм наверное 2ой раз в жизни
1ый, когда приходила к порошенко.
2ой - для селфи.
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15.10.2020 22:07 Ответить
Я думал Супрун это дно,а тут еще круче.
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15.10.2020 22:48 Ответить
 
 