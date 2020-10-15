12 797 29
Врач-инфекционист Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля
Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина вступает в самый тяжелый эпидемиологический сезон.
Об этом Голубовская заявила в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди - мы входим в самый тяжелый сезон - одному Богу известно", - сказала она.
По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.
"У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет", - сказала инфекционист.
Топ комментарии
+8 Василь Новоселецький #452010
показать весь комментарий15.10.2020 17:06
+4 Александр Иовица #470862
показать весь комментарий15.10.2020 17:13
+2 Nikos KGB
показать весь комментарий15.10.2020 16:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А нам тогда совсем хана.
У меня шурин, был в Ухани в период эпидемии, но подхватил коронавирус 3 недели назад в Украине. Сейчас уже на работе.
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, -
Быть может ... полное Чумы!
Напялила костюм наверное 2ой раз в жизни
1ый, когда приходила к порошенко.
2ой - для селфи.