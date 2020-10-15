"Вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе был навязан Медведчуком, народ не обсуждает такое на кухне, - Гриценко

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на странице в сети Facebook.

Гриценко поинтересовался у людей, дейсвительно ли они обсуждают вопрос свободной экономической зоны на Донбассе в повседневной жизни.

"Как по мне, то этот вопрос был сначала навязан нам с Вами путинским кумом Медведчуком, потом его другом/партнером Кравчуком вместе с Фокиным, а теперь его медийно разгоняет Зеленский. Или я ошибаюсь - на Ваших кухнях действительно шум стоит о "свободной экономической зоне"?" - отметил Гриценко.

Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

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