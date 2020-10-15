"Вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе был навязан Медведчуком, народ не обсуждает такое на кухне, - Гриценко
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на странице в сети Facebook.
Гриценко поинтересовался у людей, дейсвительно ли они обсуждают вопрос свободной экономической зоны на Донбассе в повседневной жизни.
"Как по мне, то этот вопрос был сначала навязан нам с Вами путинским кумом Медведчуком, потом его другом/партнером Кравчуком вместе с Фокиным, а теперь его медийно разгоняет Зеленский. Или я ошибаюсь - на Ваших кухнях действительно шум стоит о "свободной экономической зоне"?" - отметил Гриценко.
Напомним, сегодня Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
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эти усы - ея сексуальные грёзы
Панталоний, лушпайка, агент набухла-Шевченко, прислуга богдана-лерос, рябошапка и прочая публика, котороя нам это говно «понавыбирало» и рьяно за него топило - теперь решили , что могут и имеют право учить остальных как дальше в этом п#зд€це выживать???
кого ? !!!!!
Але з з його твердженням згоден. Але чому тільки мервечук? Зебіл, за звичкою, озвучує усі шпаргалки, що йому кладуть на стіл.
На каком основании Донбасс должен иметь какие-то привилегии? Патамушта, типа, не гонит порожняк? Им отмываться еще лет 100, а не получать бонусы.
Значит рано ещё его устранять. Надо, чтобы такие как ты хлебнули по полной его "реформы".
Для того они друг дружку и выбрали -- одностайно.
зачем нам ещё один туповатый с фельдфебельским уклоном ?
Тебя ж за версту узнаешь )))
Ниже оно, после того, как спалилось, про собирательный образ рассказывает.
а теперь имеешь результат твоего права.
нравится ?
Достатньо подивитися на цифри росту ВВП влітку 2019 і на падіння ВВП в мінус в січні 2020 ще до початку карантину...
я тебе назову кучку из ЗЕ, а ті мне для сравнения назов'шь кучку из Пороха, которая больше.
идёт ?
Зе сам не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Поэтому вопросы, как раз к нему появились уже давно! Но фиг я угадал. Вопросы появились, оказывается, у него к избирателям)) Целых пять штук! И избиратели должны ему отвечать....
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.