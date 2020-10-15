Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы

В алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19 необходимо внести изменения, которые позволят обеспечить более качественное лечение на дому и благодаря этому уменьшить количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Мы вместе с городом разрабатываем несколько иной алгоритм оказания помощи больным, который будем предлагать НСЗУ и Министерству охраны здоровья утвердить. Что предусматривает этот алгоритм? Создание соответствующего мобильного парка оборудования, тех же кислородных концентраторов, для того, чтобы поддержать семейное звено медицины, чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к нашим больным, возможно, ставить капельницы, обеспечивать больных 3-4-5 дней кислородными концентраторами", - сказал Пастух, выступая перед депутатами на сессии Харьковского облсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Таким образом мы сможем более качественно, большему количеству оказать помощь в начальной стадии заболевания ", - добавил замглавы ХОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Он отметил, что у пациента, который получает кислород в первые сутки, значительно выше шансы не стать тяжелобольным.