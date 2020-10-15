Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы
В алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19 необходимо внести изменения, которые позволят обеспечить более качественное лечение на дому и благодаря этому уменьшить количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.
"Мы вместе с городом разрабатываем несколько иной алгоритм оказания помощи больным, который будем предлагать НСЗУ и Министерству охраны здоровья утвердить. Что предусматривает этот алгоритм? Создание соответствующего мобильного парка оборудования, тех же кислородных концентраторов, для того, чтобы поддержать семейное звено медицины, чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к нашим больным, возможно, ставить капельницы, обеспечивать больных 3-4-5 дней кислородными концентраторами", - сказал Пастух, выступая перед депутатами на сессии Харьковского облсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Таким образом мы сможем более качественно, большему количеству оказать помощь в начальной стадии заболевания ", - добавил замглавы ХОГА.
Он отметил, что у пациента, который получает кислород в первые сутки, значительно выше шансы не стать тяжелобольным.
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Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
Просто щас уже ясно что будет перебор.
Но скорее всего запретят так делать. Это подкоп под медицинскую монополию.
Зачем тогда больницы в таком количестве, если почти всё можно лечить дома в более комфортных и безопасных условиях.
В многоквартирном могут быть проблемы. Китайцы просто заваривали двери подъездов.
Вже уявляю заголовки через місяць.
"В Харькавє на дамУ лікуються три мільйони хворих. Решта хворих про це ще не знають, але з нетерпінням, переминаючись з ноги на ногу, чекають чудодійної вах-цини від дяді Біла Гейца..."
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/
Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.
Лечить на дому нужно только тех у кого денег нет. Все равно умрут, так зачем бюджетные на них тратить.