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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы

Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы

В алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19 необходимо внести изменения, которые позволят обеспечить более качественное лечение на дому и благодаря этому уменьшить количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Мы вместе с городом разрабатываем несколько иной алгоритм оказания помощи больным, который будем предлагать НСЗУ и Министерству охраны здоровья утвердить. Что предусматривает этот алгоритм? Создание соответствующего мобильного парка оборудования, тех же кислородных концентраторов, для того, чтобы поддержать семейное звено медицины, чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к нашим больным, возможно, ставить капельницы, обеспечивать больных 3-4-5 дней кислородными концентраторами", - сказал Пастух, выступая перед депутатами на сессии Харьковского облсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Таким образом мы сможем более качественно, большему количеству оказать помощь в начальной стадии заболевания ", - добавил замглавы ХОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы Харьковской ОГА о ситуации с COVID-19 в области: Коек не хватает, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах

Он отметил, что у пациента, который получает кислород в первые сутки, значительно выше шансы не стать тяжелобольным.

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) Харьковщина (5577) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В Харькове скорую к больному теперь может вызвать лишь так называемый семейный врач по звонку больного скорая уже не выезжает. Мест во всех больницах Харькова уже нет но самая главная беда дикая нехватка этих самых кислородных концентраторов даже в больницах. Откуда они думают их брать для больных короновирусом лежащим по домам абсолютно непонятно. Похоже начинаются те самые жуткие времена в Италии,Франции теперь и в Украине. В крайнем случае в Харькове начинается полная жопа и Гепа вовремя свалил оставив Харьков на произвол эпидемии. Я ни в коем случае не паникую и не нагнетаю панику но ситуация действительно ужасная. Но ещё ужасней поведение харьковчан которое добром не кончится уж точно.
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15.10.2020 17:29
+9
Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы - Цензор.НЕТ 788
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15.10.2020 16:59
+7
Какие такие "капельницы и концентраторы на дому"? К Кернесу, в соседнюю палату, которая засекречена? Ведь, в Харькове, вируса нет! Одна "икономика" на базаре...
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15.10.2020 17:17
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Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы - Цензор.НЕТ 788
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15.10.2020 16:59 Ответить
Та все уже! не ріпайтесь там в Харькове!
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
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15.10.2020 19:18 Ответить
блин!!!.. хреново это..
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15.10.2020 19:43 Ответить
На дому у полякової і кернеса.
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15.10.2020 17:02 Ответить
С бронхитом ложат в больничку, а с ковидом на дому-чудны дела твои!, Господи!)
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15.10.2020 17:13 Ответить
Так больничка на этом зарабатывает. В чем больше клиентов тем лучше
Просто щас уже ясно что будет перебор.
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15.10.2020 17:28 Ответить
дом где живет больной будет рад
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15.10.2020 18:02 Ответить
Переоборудования больших помещений спортплощадки и т д время упущено но на дому врачи не набегаються по квартирам.в одно место свозить и там легче лечить и организовать помощь .Не надо выдумывать велосипед.
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15.10.2020 19:30 Ответить
Спортзалы выставочные помещения имел ввиду.
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15.10.2020 19:31 Ответить
"На дому"... Де автор вчився? "На коридорі"?
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15.10.2020 17:15 Ответить
Какие такие "капельницы и концентраторы на дому"? К Кернесу, в соседнюю палату, которая засекречена? Ведь, в Харькове, вируса нет! Одна "икономика" на базаре...
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15.10.2020 17:17 Ответить
Молодцы. Хоть кто-то додумался, что стандартная медицина в данном случае мягко говоря малоэффективна. Пока чел обратится, пока дождутся теста, пока найдут место куда ложить и врачей. Проходит неделя в лучшем случае. После этого человека уже не в лучшем состоянии помещают в кучу больных, где запросто можно пдцепить еще какцю-то инфекцию и склеить ласты. Дай ему этот кислород на несколько дней раньше и всё было бы иначе.

Но скорее всего запретят так делать. Это подкоп под медицинскую монополию.
Зачем тогда больницы в таком количестве, если почти всё можно лечить дома в более комфортных и безопасных условиях.
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15.10.2020 17:26 Ответить
А как же лечебная тайна?!Ты думаеш соседи и знакомые больных обрадуются..узнав с ними рядом живёт куча ковидосников-19?! Будет просто злобный и истеричный писец!!! Особенно если это в мало населённом месте!!!!
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15.10.2020 18:14 Ответить
Если єто частный дом то вообще не вижу проблем.
В многоквартирном могут быть проблемы. Китайцы просто заваривали двери подъездов.
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15.10.2020 18:25 Ответить
В Харькове скорую к больному теперь может вызвать лишь так называемый семейный врач по звонку больного скорая уже не выезжает. Мест во всех больницах Харькова уже нет но самая главная беда дикая нехватка этих самых кислородных концентраторов даже в больницах. Откуда они думают их брать для больных короновирусом лежащим по домам абсолютно непонятно. Похоже начинаются те самые жуткие времена в Италии,Франции теперь и в Украине. В крайнем случае в Харькове начинается полная жопа и Гепа вовремя свалил оставив Харьков на произвол эпидемии. Я ни в коем случае не паникую и не нагнетаю панику но ситуация действительно ужасная. Но ещё ужасней поведение харьковчан которое добром не кончится уж точно.
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15.10.2020 17:29 Ответить
Гєпу в мЄри Харькава і COVID-19 втече
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15.10.2020 18:31 Ответить
Был лаг по времени около 4-6 месяцев так званая "власть" видосик снимала и в дорогу закатывали деньги А времени было уйма приготовиться но.. Теперь получите то за что голосовали в апреле 2019 Ну кто за это голосовал не жалко от слова совсем,жаль других кто не голосовал за Зе и стал заложником.
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15.10.2020 19:35 Ответить
Почему никто не вспоминает ярославского, которому зеленское чмо отдало быдлохарьков за борьбу с ковидом?
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15.10.2020 17:34 Ответить
Я так понял, что Гепу уже "на дому" лечат? И его дом- в Берлине?
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15.10.2020 17:36 Ответить
...в Дахау
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15.10.2020 18:33 Ответить
Клас!
Вже уявляю заголовки через місяць.
"В Харькавє на дамУ лікуються три мільйони хворих. Решта хворих про це ще не знають, але з нетерпінням, переминаючись з ноги на ногу, чекають чудодійної вах-цини від дяді Біла Гейца..."
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15.10.2020 17:41 Ответить
Можно еще по Новой почте отправлять.
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15.10.2020 17:54 Ответить
...голубами
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15.10.2020 18:32 Ответить
Ну, тогда за одно и морг в домашнем холодильнике!
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15.10.2020 18:18 Ответить
вскрытие сделает мобильный патологоанатом!
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15.10.2020 18:21 Ответить
Громадяни України, будьие патріотами - помирайте дома.
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15.10.2020 18:34 Ответить
На сході більше всього кричали, що ковід "безпечний" та "маски - зло!". Гепу вилікують в Германії, а ось бидлоелекторат Гепи хай дохне тихо вдома
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15.10.2020 18:39 Ответить
А чому не в Шаріте?!
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15.10.2020 18:55 Ответить
Та все уже! не ріпайтесь там в Харькове!
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
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15.10.2020 19:14 Ответить
https://twitter.com/Bykvu Букви

https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/

Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.



Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори - Цензор.НЕТ 8685
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15.10.2020 19:18 Ответить
Нужно было так Кернеса лечить.
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15.10.2020 19:24 Ответить
Гепу не нужно было так лечить. Потому что у Гепы есть деньги.
Лечить на дому нужно только тех у кого денег нет. Все равно умрут, так зачем бюджетные на них тратить.
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15.10.2020 19:35 Ответить
Я именно об этом и хотел сказать..
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15.10.2020 20:17 Ответить
*****ская ОГА просит разрешить тяжелым пациентам помирать на дому. Мобильные бригады будут ставить им клизмы.
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15.10.2020 19:34 Ответить
це... пздць...
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15.10.2020 21:06 Ответить
 
 