Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев
ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" пока не получало заказ от Министерства обороны Украины на изготовление ракетных противокорабельных комплексов "Нептун".
Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель предприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.
"Официального заказа мы еще не получили, как и задачи по количеству комплексов и сроков их поставки. Мы со своей стороны письменно подтвердили готовность начать серийное производство комплексов для ВСУ.
Сейчас наши производственные мощности и предприятия, с которыми мы работаем в кооперации в этом проекте, а их только основных около 20, позволяют нам изготовить дивизион ракетных комплексов "Нептун" в течение года", - сказал Коростелев.
По словам дикертора КБ "Луч", при изготовлении РК "Нептун" используются коплектующие только отечетвенного производства.
"Из зарубежных партнеров нам бы никто из составляющих важных систем ничего не продал бы. В этой области есть не много производителей, и каждый очень дорожит своими разработками. И никто не хочет иметь новых конкурентов.
Важно, что предприятия отечественного ОПК смогли реализовать этот проект и доказали, что мы способны конкурировать в такой высокотехнологичной сфере. Мы выпустили не просто крылатую ракету, а "комплекс", который включает много составляющих частей, от проектирования до боевых пусков и принятия на вооружение", - отметил Коростелев.
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Чувак, хто ти за фахом?
Таксист?
https://lugansk-ukraine.livejournal.com/tag/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
КБ «Луч» как головному предприятию, которое проектировало весь комплекс, а также проектировало ракету, удалось за 2,5 года и в довольно стесненных финансовых ресурсах завершить эту работу, которая сама по себе является неординарной.
На самом деле, на разработку комплекса потрачены смешные цифры.
До конца следующего года дивизион ракетных комплексов «Нептун» может быть поставлен в войска. Я думаю даже, что даже раньше. Для изготовления составляющих ракетного комплекса нам потребуется порядка 10-11 месяцев. Тем более, его сдавать можно частями.
Такие системы вооружения, кроме нас, изготавливают еще порядка пяти стран. Поэтому мы - понятно, - имеем экспортный потенциал. Тем более, наша цена - не самая высокая.
Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.
Муділа, а це шо:
«Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.»
????!!!!!!!
Бо ж тут люди далекі від цих справ, теж читають його оці псевдотехнічні тексти, і деякі сприймають за факт.
«https://censor.net/ru/user/347491
Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! »
А от, якщо пробиває («пролітає») «Нептун», то погано:
«https://censor.net/ru/user/347491
Про ракету Нептун відомо .. Важка і велика ракета [«Нептун»] пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень!»
(ідіоте, пролетіла і вибухнула? проблема спрацювання підривача всередині?
Ідіоте, ти не розумієш навіть, те, що пишеш сам !
100%.
Проект способен сохранить лишь только экспорт. На него вся надежда
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/
Як я тут писав, що насправді нема ніх√я, то мене миттєво банили і позначали, як спам.
Подавіться тепер своїми банами.
хотя в такой ситуации как у нас в стране наверно 2 года вполне хватит что бы видно было что собой представляют говнополитики волею случая попавшите во власть.
Важно. Именно в этом суть: не надо импичмента, Майдана и т.д.
И точное знание, что выборы уже скоро, заставит не оскотиниваться избранных.
Если проще объяснить( ), вот местные выборы, в быдлохарькове усиленно чинят во всех дворах дороги, как и каждые гепины 5 лет. А так сволочь будет вынуждена чинить дороги каждый год.
-- именно поэтому:
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали
Это как же, вашу мать -- извиняюсь, понимать? (с)
Російський ЦУП порадив космонавтам заклеїти скотчем місце розгерметизації, коли у них з'явиться вільний час, а також надіслати фото і відео можливого місця витоку.
https://techno.24tv.ua/mks-znayshli-mistse-vitoku-povitrya-za-dopomogoyu-novini-tehnologiy_n1436396