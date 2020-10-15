Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев

ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" пока не получало заказ от Министерства обороны Украины на изготовление ракетных противокорабельных комплексов "Нептун".

Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель предприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.

"Официального заказа мы еще не получили, как и задачи по количеству комплексов и сроков их поставки. Мы со своей стороны письменно подтвердили готовность начать серийное производство комплексов для ВСУ.

Сейчас наши производственные мощности и предприятия, с которыми мы работаем в кооперации в этом проекте, а их только основных около 20, позволяют нам изготовить дивизион ракетных комплексов "Нептун" в течение года", - сказал Коростелев.

По словам дикертора КБ "Луч", при изготовлении РК "Нептун" используются коплектующие только отечетвенного производства.

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"Из зарубежных партнеров нам бы никто из составляющих важных систем ничего не продал бы. В этой области есть не много производителей, и каждый очень дорожит своими разработками. И никто не хочет иметь новых конкурентов.

Важно, что предприятия отечественного ОПК смогли реализовать этот проект и доказали, что мы способны конкурировать в такой высокотехнологичной сфере. Мы выпустили не просто крылатую ракету, а "комплекс", который включает много составляющих частей, от проектирования до боевых пусков и принятия на вооружение", - отметил Коростелев.

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