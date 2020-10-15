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Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев

Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов

ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" пока не получало заказ от Министерства обороны Украины на изготовление ракетных противокорабельных комплексов "Нептун".

Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель предприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.

"Официального заказа мы еще не получили, как и задачи по количеству комплексов и сроков их поставки. Мы со своей стороны письменно подтвердили готовность начать серийное производство комплексов для ВСУ.

Сейчас наши производственные мощности и предприятия, с которыми мы работаем в кооперации в этом проекте, а их только основных около 20, позволяют нам изготовить дивизион ракетных комплексов "Нептун" в течение года", - сказал Коростелев.

По словам дикертора КБ "Луч", при изготовлении РК "Нептун" используются коплектующие только отечетвенного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун", - Минобороны

"Из зарубежных партнеров нам бы никто из составляющих важных систем ничего не продал бы. В этой области есть не много производителей, и каждый очень дорожит своими разработками. И никто не хочет иметь новых конкурентов.

Важно, что предприятия отечественного ОПК смогли реализовать этот проект и доказали, что мы способны конкурировать в такой высокотехнологичной сфере. Мы выпустили не просто крылатую ракету, а "комплекс", который включает много составляющих частей, от проектирования до боевых пусков и принятия на вооружение", - отметил Коростелев.

Также смотрите: Успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

крылатые ракеты (878) Минобороны (9287) оборона (5198) ракеты (3550) Коростелев Олег (19)


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Топ комментарии
+25
это зеленая диверсия Офиса перЗедента и МинОбороны против обороноспособности страны и нашей Армии.. Зеленых нужно вешать!!!
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15.10.2020 17:04
+20
И не получат- ..уйло не велит.
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15.10.2020 17:03
+16
А зачем? Моральный урод из краснодарского края Парашной *********, выкинутый в роддоме головой вниз, прямо на кафельный пол, некто Арахамия ВСУ сокращать будет. Во время войны.
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
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15.10.2020 17:08
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Правила форума Совет форумчан
И не получат- ..уйло не велит.
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15.10.2020 17:03 Ответить
А чи є той Нептун в реальності? Де бойові стрільби по кораблям? Поки що стріляли тільки по ліхтеру з отражателями. А чи побачить Нептун в морі реальний корабель і чи зможе його потопити! Звичайна осколково-фугасна бойова частина не підходить для атаки надводних цілей, потрібна **************-запалювальна. Да і траєкторія атаки не підходить, ракета на пробиває зверху вних корпус корабля, а лише пролітає корабель не наносячи йому критичних уражень! Цей ПКР ще доробляти років 10, краще б купили вже існуючий Оттоман.
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15.10.2020 17:11 Ответить
«отражатэлямы»
Чувак, хто ти за фахом?
Таксист?
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15.10.2020 17:23 Ответить
еХперт 😎
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15.10.2020 17:25 Ответить
Пан Генеральний директор, Генеральний конструктор, Патріот України, Олег Петрович Коростильов, прямим текстом каже, що зелена влада САБОТУЄ роботи по прийняттю комплексу «Нептун» на озброєння ЗСУ, а воно, ідіот, мекече якусь маячню !
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15.10.2020 17:40 Ответить
Немає що приймати на озброєння. Ракета на вміє атакувати зверху вниз і не має осколково-запалювальної *************** БЧ. Нептун це напівфабрикат який ще 10 років потрібно доводити до результату! Ми можемо ще 4 млрд. грн викинути на цю ракету і пан Коростильов чудово їх освоїть і буде цілуватись після кожного пуску зі сльозами на очах! Я б теж розціловував кожного ідіота який дав мені роздерибанити 4 млрд грн на Нептунах та Вільхах-М!
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15.10.2020 17:57 Ответить
Санітара свого, що тебе розв'язав, розцілуй в сраку...
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15.10.2020 17:59 Ответить
ЗАСПОКОЙСЯ НАЄМЧИКУ ЧИ ЙОМУ ПОДІБНИЙ, НЕ НИЙ ЗА ЗАРПЛАТУ, КОШТИ ПОТРІБНІ НА РАКЕТНУ ЗБРОЮ, А БІЛЯ КОРОСТИЛЬОВА ПРИКАЦАПЛЕНИЙ ТИ І РЯДОМ НЕ СТОЇШ..
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15.10.2020 18:49 Ответить
Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! А Нептун це подєлка яку ще 10-15 років потрібно доводити до нормального функціоналу. Звичайно роботи вести потрібно, але не шаленими ресурсами по 4 млрд грн на рік!
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15.10.2020 18:52 Ответить
Тварико, кацапська, ознайомся:

https://lugansk-ukraine.livejournal.com/tag/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD

КБ «Луч» как головному предприятию, которое проектировало весь комплекс, а также проектировало ракету, удалось за 2,5 года и в довольно стесненных финансовых ресурсах завершить эту работу, которая сама по себе является неординарной.
На самом деле, на разработку комплекса потрачены смешные цифры.
До конца следующего года дивизион ракетных комплексов «Нептун» может быть поставлен в войска. Я думаю даже, что даже раньше. Для изготовления составляющих ракетного комплекса нам потребуется порядка 10-11 месяцев. Тем более, его сдавать можно частями.
Такие системы вооружения, кроме нас, изготавливают еще порядка пяти стран. Поэтому мы - понятно, - имеем экспортный потенциал. Тем более, наша цена - не самая высокая.

Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.
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15.10.2020 19:19 Ответить
ПКР Непут на здатно ефективно вражати морські надводні цілі, як це ще пояснити даунам? Немає потрібної бойової частини, а є тільки банально осколкова фугасна, яка не може знищити корабель! Ракета не може робити підскок перед ціллю, щоб атакувати зверху вниз, ще не вміє і на це потрібен час, щоб доводити ракету до потрібного стану. Головка самонаведення ракети ще не дозволяє розпізнавати на поврехні води морські цілі і наводити на них ракету. Поки що випробування проводились в ідеальних мовах, коли на ліхтерах, по яким стріляли ракетами ставили антени-отражатєлі які чітко наводили ракету на ціль спеціально відбитим сигналом, якій відивався в потрібному напрямку! Це все дитячий садочок а не бойова система! І в першу чергу потрібні ракети повітряного базування, бо пункти постійної дислокації та батареї ПКР Нептун будуть знищені в першу чергу ракетними ударами ворога і здійснити атаку по кораблям та катерам противника ми зможем тільки доставивши ракету літаками або гелікоптерами і здійснивши пуски з поза меж дії корабельної та берегової системи ППО ворога!
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15.10.2020 19:31 Ответить
Ідіоте, хто ти за фахом ?!
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15.10.2020 19:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 «.....а Нептун це сира болванка, яку потрібно ще вчити літати і долати РЕБ та ППО ворога!»

Муділа, а це шо:
«Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.»
????!!!!!!!
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15.10.2020 20:53 Ответить
залиште - ігорок це безнадіний сабж. Йому постили фоточки того ж USS Cole де діромаха такка що фура заїде, техніка в хлам, комунікації в хлам, особовий склад буквально срав в штани (читайте спогади) - і це не від ПКР, а від галімого човна з вибухівкою який вибухнув поруч з бортом.
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15.10.2020 23:22 Ответить
Та я ж не для нього пишу.
Бо ж тут люди далекі від цих справ, теж читають його оці псевдотехнічні тексти, і деякі сприймають за факт.
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16.10.2020 10:43 Ответить
Ви розповсюджуєте чутки а не факти. Факт в тім що Нептун не є ефективною зброєю! Європейці свої ракети Отомат навіть переробляли для атаки морської цілі зверху, бо атака в борт не приносить бажаного ефекту і не знищує корабель, а Отомат має запалювальні ************* а не дешеву осколкову БЧ як у Нептуна! А ви досі як довбень продовжуєте стверджувати що Нептун це реальна зброя! Порівняйте ТТХ Нептуна з європейськими аналогами і побачити що Нептун це дешева підйопка.
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16.10.2020 10:50 Ответить
https://mil.in.ua/uk/articles/detalno-pro-raketu-neptun/ Що відомо про ракету "Нептун"
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15.10.2020 19:28 Ответить
Про ракету Нептун відомо що вона занадто важка і велика для розміщення на артилерійських, десантних та ракетних катерах, на літаках та гелікоптерах і тому вся ця розробка йде в смітник, бо її неможливо буде застосувати в реальних бойових умовах. На мобільних установках ракети будуть знищені ракетними та авіаційними ударами ще під час висування ПКР Нептун на вогневі позиції та в ППД, а на літаки їх прикрутити не вийде! Ось і вся розробка! Так завжди буває коли немає мізків у влади і розробникам дають можливість самим визначати ТТХ майбутньої зброї! Ось вони і намутили! Важка і велика ракета пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень! Короче повна куйня! Орден дайте Коростильову за утилізацію 4 млрд грн! За ці гроші можна було накупити Оттоманів і надійно захистити узбережжя
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15.10.2020 19:36 Ответить
Отут харашо, шо пробиває :
«https://censor.net/ru/user/347491

Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! »Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев - Цензор.НЕТ 6984
А от, якщо пробиває («пролітає») «Нептун», то погано:

«https://censor.net/ru/user/347491

Про ракету Нептун відомо .. Важка і велика ракета [«Нептун»] пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень!»
(ідіоте, пролетіла і вибухнула? проблема спрацювання підривача всередині?

Ідіоте, ти не розумієш навіть, те, що пишеш сам !
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15.10.2020 19:52 Ответить
Вибух відбувається всередині цілі, але двигун інерцією виносить все полум'я від вибуху назовні і пожежа всередині не починається. А якби були *************, які вибухом розкидувались в різні відсіки і вибухали після того як двигун ракети проб'є корпус і вилетить назовні, це б давало більший ефект, бо більшість кораблів потопають не від пробоїн ракети і не від вибухів БЧ, а від пожежі.
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15.10.2020 23:32 Ответить
Чувак, ти стоїш на обліку у психіатра.
100%.
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16.10.2020 10:44 Ответить
Європейці переробляли свої ПКР Отомат на атаку зверху, саме тому що атака в борт не дає потрібного ефекту! Це відомі факти, тільки вони невідомі розробникам Нептуна! А може відомі але розробники вважають населення України ідіотами!
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16.10.2020 10:51 Ответить
Який ПКР Оттоман - це взагалі що? Ігорок ти що куриш а?
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15.10.2020 23:30 Ответить
Є ПКР Оттоман, з запалювальними ***************. Дуже цікава ракета, яка стоїть на озброєнні кількох країн і може бути розміщена на всіх типах катерів, літаків, гелікоптерів.
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15.10.2020 23:33 Ответить
Хто виробник?
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15.10.2020 23:36 Ответить
Правильна назва ПКР Otomat, її виробник - європейський концерн керованих ракет MBDA
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16.10.2020 00:05 Ответить
Отож, а ніякий не отоман. Італійське лайно, яке кинули французи і стоїть на озброєні в країнах третього світу.
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16.10.2020 00:14 Ответить
Отомат вважається найбільш потужною та ефективною протикорабельною ракетою яка стоїть на озброєнні європейських армій! Французи відмовились від дорогої модернізації Отомата щоб направити кошти власним виробникам озброєння, але від цього Отомат не став гіршим.
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16.10.2020 09:47 Ответить
Єдина європейська армія де стоїть Отомат - це Італія (країна виробник). Решта країни третього світу.
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16.10.2020 11:38 Ответить
Чувак $20 млн, це 4 мільярди гривень? Точно?
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15.10.2020 19:36 Ответить
Про які 20 млн. доларів йдеться? в 2018 році видали АВАНСОМ (без урахування вже виданих в попередні періоди коштів) більше 4 млрд грн на ракетні програми Вільха-М та Нептун і ці гроші десь загубились, а до того ще не один мілярд був вбуханий в ракетні розробки КБ Луч які нічого не дали! КБ Луч потрібно підвішувати за ноги і трусити щоб вони розповіли як вони з порошенком утилізовували державні мільярди! Такої куйні як Вільха-М яка не може гнучкими рулями Луча відхилятись за межі еліпса розсіювання - я ще не бачив, а Нептун це сира болванка, яку потрібно ще вчити літати і долати РЕБ та ППО ворога! А велику та повільну ковбасу-ракету збити засобами ППО абсолютно нескладно! Що передового в ПКР Нептун? Нічого! Вона летить на дозвукових швидкостях як звичайний літак і можна її розстрілювати хоч з корабля хоч з літака ракетами і навіть артилерійським озброєнням! Чим хвалиться КБ Луч? Що вони розробили зброю 80-х років минулого століття? Де надзвукові швикості, де складна траєкторія, де ******* засоби наведення, де наведення по даним БПЛА та супутників?
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15.10.2020 19:42 Ответить
П Р У Ф про «4 мільярди грн. авансом у 2018 на «Нептун», Б У Д Е ? !
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15.10.2020 20:08 Ответить
В 2018 році уряд виділив додаткові 4 млрд грн на закупівлю ракетних систем Нептун та Вільха-М і ці гроші отримали АВАНСОМ за непоставлену продукцію та послуги і роздерибанили в КБ Луч.
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15.10.2020 23:53 Ответить
П Р У Ф
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16.10.2020 10:45 Ответить
Зебіл він місцевий за фахом.
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15.10.2020 18:43 Ответить
Нептун нептуном, а мене от цікавить чи є той ігорьок в реальності?
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15.10.2020 23:16 Ответить
Та ні! Це Арахамія вже військо скорочує.. Для "прискорення" треба один екземпляр запустити в ту контору...
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15.10.2020 17:30 Ответить
это зеленая диверсия Офиса перЗедента и МинОбороны против обороноспособности страны и нашей Армии.. Зеленых нужно вешать!!!
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15.10.2020 17:04 Ответить
При этой плесени и не получите...
Проект способен сохранить лишь только экспорт. На него вся надежда
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15.10.2020 17:08 Ответить
А зачем? Моральный урод из краснодарского края Парашной *********, выкинутый в роддоме головой вниз, прямо на кафельный пол, некто Арахамия ВСУ сокращать будет. Во время войны.
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
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15.10.2020 17:08 Ответить
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев - Цензор.НЕТ 3033
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15.10.2020 17:33 Ответить
Тут повне інтерв'ю
https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/
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15.10.2020 17:27 Ответить
На рояли скоро получите заказ.
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15.10.2020 17:29 Ответить
Що і треба було довести.
Як я тут писав, що насправді нема ніх√я, то мене миттєво банили і позначали, як спам.
Подавіться тепер своїми банами.
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15.10.2020 17:30 Ответить
При Порохе уже бы все кричали зрада...
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15.10.2020 17:42 Ответить
ничего удивительного, горный козел ара хам ия озвучил доктрину зеленый мразей, - сокращение армии. похоже пора разгонять этих зебаранов и даешь досрочные!!
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15.10.2020 17:47 Ответить
В идеале выборы очередные должны быть раз в год - нельзя никому доверять такие должности на 5 лет!
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15.10.2020 18:29 Ответить
в принципе на сколько срок не важно. важна процедура реального импичмента презика и реальная процедура отправки в небытие говнопарламента. а не сидеть и ждать пока правящие мрази нажрутся и решат сами свалить по забугорным вилам.
хотя в такой ситуации как у нас в стране наверно 2 года вполне хватит что бы видно было что собой представляют говнополитики волею случая попавшите во власть.
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15.10.2020 19:10 Ответить
в принципе на сколько срок не важно.

Важно. Именно в этом суть: не надо импичмента, Майдана и т.д.
И точное знание, что выборы уже скоро, заставит не оскотиниваться избранных.
Если проще объяснить( ), вот местные выборы, в быдлохарькове усиленно чинят во всех дворах дороги, как и каждые гепины 5 лет. А так сволочь будет вынуждена чинить дороги каждый год.
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15.10.2020 20:19 Ответить
Україна має бути парламентською республікою. Не було і не буде у нас достойного президента, бо кожен українець - сам собі гетьман. Це історична правда нашого народу. Тому потрібно враховувати менталітет українців, реформувати парламент відповідно до ******** потреб держави і обрати його. А про інститут президенства згадувати як невдалий експеримент у підручниках історії України.
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15.10.2020 19:15 Ответить
Не принципиально, если каденция тех же депутатов тоже будет год. Кроме того, по Конституции мы и так парламентская страна, Рада главнее президента.
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15.10.2020 20:21 Ответить
На ракетах не наворуешь а вот в асфальт закатать это да
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15.10.2020 17:56 Ответить
та про які гроші на оборону ви говорите? вони краще клістрони з комплексів ппо повитягують щоб навіть старі ракети не полетіли
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15.10.2020 17:58 Ответить
Навіщо замовляти,для малороссів війни РФ проти України не існує.
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15.10.2020 18:00 Ответить
Важно, что предприятия отечественного ОПК смогли реализовать этот проект и доказали, что мы способны конкурировать в такой высокотехнологичной сфере.
-- именно поэтому:
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали
Это как же, вашу мать -- извиняюсь, понимать? (с)
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15.10.2020 18:02 Ответить
На МКС знайшли місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю

Російський ЦУП порадив космонавтам заклеїти скотчем місце розгерметизації, коли у них з'явиться вільний час, а також надіслати фото і відео можливого місця витоку.
https://techno.24tv.ua/mks-znayshli-mistse-vitoku-povitrya-za-dopomogoyu-novini-tehnologiy_n1436396
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15.10.2020 20:00 Ответить
Це вже не просто дно. Це повний пи##дець...
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15.10.2020 20:17 Ответить
Наверное у Зе стратега вы заказа так и не получите. Они вот уже про сокращение начали говорить...
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15.10.2020 21:12 Ответить
Это потому, что мартышка Арахамия ещё не выпал из окна.
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18.10.2020 22:22 Ответить
 
 