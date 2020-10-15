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Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group

Политика Зеленского ведется против инвесторов в

Политика президента Украины Владимира Зеленского направлена против развития "зеленой" энергетики в Украине, что приводит к оттоку инвестиций из страны.

Об этом заявил президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в интервью "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.

"Президент Зеленский призывал инвесторов вкладывать деньги в "зеленую" энергетику. Так что, мы видим, что он имеет положительное мнение на счет возобновляемых источников энергии, но вся его политика построена против выполнения этих целей", - сказал Фелл.

Он подчеркнул, что решение власти о ретроспективном уменьшении "зеленого" тарифа является негативным сигналом для всех инвесторов как украинских, так и зарубежных. В такой ситуации инвесторы могут надолго уйти из Украины, причем не только те, кто вкладывает в развитие энергетики, но и инвестирующие в другие сферы.

"Сокращение "зеленых тарифов" задним числом — это сигнал для инвесторов во всех других сферах - сельском хозяйстве и так далее. То есть, это сигнал о том, что Украина – страна, в которой нет стабильных законов, их могут поправить задним числом и это может привести к катастрофе. Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл.

По его мнению, установленные сейчас размеры "зеленых" тарифов, не являются стабильными, и инвесторы не уверены, что в будущем их вновь не изменят. Поэтому риск инвестирования в Украину для них достиг критической отметки.

"Новые "зеленые" тарифы также нестабильны, они закреплены даже не на 20 лет, а до 2029 года. И эта причина, по которой никто не захочет инвестировать в Украину. Это слишком короткий промежуток времени, который не дает уверенности в стабильности для инвестиций", - констатировал Фелл.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы проектов зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Автор: 

энергетика (2551) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+8
Та вы шо? Народу так нужна зелёная энергетика по семь гривень за кв,народ богатый,может заплатить
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15.10.2020 17:09
+5
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 9509
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15.10.2020 17:11
+5
Инвесторам зелёной энергетики все равно, что за эту энергетику мы платим дороже за электроэнергию. Я помню в Испании слушала по тв, что государство предложило ивестировать в зелёную энергетику людям, те вложились, а потом Испания отказалась от этого проекта ввиду нецелесообразности. Так мы зато вляпались. Теперь эта экологичность , которая к тому же нуждается в регуляторе неэкологичном от тепловых электростанций на угле- проблема , да ещё и по огромной цене, не имеющей аналогов в мире! И кто, интересно, нам все это устроил?
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15.10.2020 17:13
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Правила форума Совет форумчан
Зелёные против зелёных - это как пчелы против меда.
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15.10.2020 17:09 Ответить
ИДИТЕ В СРАКУ ИНВЕСТОРЫ !!! Гниды-- это не инвестиции а развод Украины !!! За такую зелень нужно садить с конфискацией до 3 го колена !!! Какие ублюдки пропихнули этот закон всех нужно под следствие и без разницы какие должности
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15.10.2020 19:58 Ответить
"зелений" енергетичний бізнес в Україні.

2 способи.
1.ТИ -Ахмєтов.
Домовляєшся з Президентом ПЄтєю ,він організовує "схему",і він через свого ВОВКА встановлює тариф більший,яку у Німеччині.
2. Ти -не АХмєтов. Ти просто іноземець..
Береш кредит,можна навіть в в українському банку.
ЗАкуповуєш електростанцію.Оплачуєш хабарі місцевій владі..
Бабло йде,вистачає... навіть на "джинсу" на Цензорі...
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15.10.2020 20:45 Ответить
Лолка, в Германии зелёный тариф на старте был 0,7 евро за квт
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15.10.2020 21:43 Ответить
А у нас при Овоще 051 евро!!!! Эту схему Чивокуня сделал под Клюева, но тут власть поменяли и туда полезли все кому не лень.
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15.10.2020 22:45 Ответить
Ага, и заодно ЕС и МВФ посади с конфискацией. Только долги сначала верни)))
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15.10.2020 21:42 Ответить
Та вы шо? Народу так нужна зелёная энергетика по семь гривень за кв,народ богатый,может заплатить
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15.10.2020 17:09 Ответить
Политика Зеленского ведется против иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику Ахметова
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15.10.2020 18:46 Ответить
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 9509
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15.10.2020 17:11 Ответить
Инвесторам зелёной энергетики все равно, что за эту энергетику мы платим дороже за электроэнергию. Я помню в Испании слушала по тв, что государство предложило ивестировать в зелёную энергетику людям, те вложились, а потом Испания отказалась от этого проекта ввиду нецелесообразности. Так мы зато вляпались. Теперь эта экологичность , которая к тому же нуждается в регуляторе неэкологичном от тепловых электростанций на угле- проблема , да ещё и по огромной цене, не имеющей аналогов в мире! И кто, интересно, нам все это устроил?
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15.10.2020 17:13 Ответить
Не знаєте хто влаштував? Тю, так це відомо! Захмарні зелені тарифи ввели при Янику - спеціально для братів Клюєвих, в яких був бізнес по виробництву сонячних батарей...
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15.10.2020 17:16 Ответить
Клюева нет, а дело его живет?

Так ещё и недовольны, что их контракты пересматривают.
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15.10.2020 17:20 Ответить
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 7350
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15.10.2020 17:28 Ответить
Там ахмєтка головний "інвестор" ну і пару іноземних лижних інструкторів. Клюєві, як всігда, смотрящі.
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15.10.2020 17:29 Ответить
Попередники, начиная с овоща.
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15.10.2020 17:17 Ответить
Вот не надо, вы что за Ахметова масть тянете? такое ощущение что это его менеджер написал. НАм вообще не нужные тепловые станции, для регуляции, достаточно гидроэнергетики поэтому их в совке так много и построили. чтобы регулировать ночное и дневное потребление. . Это раз. Во вторых Украина не выполняет обязательств преред ЕС по внедрению зеленых электростенаций, сейчас точных цифр уже не помню хотя с ними в руках когда то выступал, но в несколько раз меньше чем планировалось. Это два. Клюев действительно раздул "зеленый тариф" потому что строил масово СЭС (солн.эл. станции)
под них тариф раздуть для других видов ветро-енергетики и тем более малых ГЕС тарифы трогать нельзя иначе похерим перспекитвную и главное благородную отрась - зеленую энергетику.
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15.10.2020 17:20 Ответить
Так ахметов и есть одним из инвесторов в зелёную энергетику. После его полей необъятных с солнечными батареями, где порошенко ленточку перерезал, предпринимателям запретили размещать эти объекты на земле. По-видимому, этот бизнес не для всех
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15.10.2020 17:26 Ответить
ДА, знаем, только у него больше все таки ветроеэнергетика. Так правильно, он же не дурак .пока такие как вы поливают отрасль и отпугивают инвесторов Ренат Леонидович кует будущий энергобизнес для детей и внуков.
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15.10.2020 17:29 Ответить
А деньги при этом зарабатывает на угле для тепловых станций и на отоплении населения. При этом наши угольные технологии одни из самых грязных и вредных в мире. Помните в том году пятно из космоса над Украниой, (смог) вот это оно и есть и имя этому смогу Ахметов Ринат Леонидович (один он)
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15.10.2020 17:34 Ответить
де вас роблять таких розумово обдарованих? "Ренат Леонидович" мабуть тобі прямо в палаті сматфон подарив (і це показали по ТРК "Україна"), що б ти могло на кнопки тицять.
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15.10.2020 17:37 Ответить
Розумово обдароване. шо ты хочешь конкретней? какие у вас претензии по существу. Лижем жопу ахметову - лижи и дальше, мразь.
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15.10.2020 17:39 Ответить
"пока такие как вы поливают отрасль и отпугивают инвесторов Ренат Леонидович кует будущий энергобизнес для детей и внуков."

А це що було? Не схоже на сарказм. І руду гниду ніхто в Україні не назве "рінатліанідичь". І яких "інвесторів" ти ще чекаєшь?
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15.10.2020 17:45 Ответить
НЕ понимаю что вы хотите. Все четко написано это не сарказм коенчно - это правда.
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий
2) У нас раздуто кол-во тепловых эл.станции - они не нужны стране они нужны олигархам
3) У нас загоняют зеленую энергетику под ковер, при этом сам олигарх ее же и развивают но свои проекты на будущее
4) .Основной бенифициар этих процесо Р. Ахзметов.
Если вы не солгласны потрудитесь писать понятней, а то пишите как буд-то у вас растройстов мышления или специально манипулируете.
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15.10.2020 17:52 Ответить
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий

Технологія видобутку вугілля однакова в світі і вона збиткова. Інша справа, що в розвинутих країнах існують правивла безпечного видубутку.
2. АЕС і ГЕС - джерело найдешевшої енергетики. Треба тільки слідкувати за їх технічним станом. І олігархам, (як твій володар десятка обленерго) вони потрібні тільки для того, що б продавати копійчану електроенергію за "зеленим тарифом".
3. Див. пункт 2. А вкладають тому, що демонтувати сонячні панелі і вітряки можна за тиждень і продати їх десь в Зімбвабве чи Габоні Де ще лохи непугані живуть, але без промислових потужностей.
4. Ага.
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15.10.2020 18:13 Ответить
А бабушки на лавочке тебе ничего рассказывали? И где ты там и кому платила за зелёный тариф?)))
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15.10.2020 21:45 Ответить
Если вы не слышали о том, что Испания отказалась от зелёного тарифа, то это не означает, что этого не было. Там тоже инвесторы забомбили государство исками, но, тем не менее, это оказалось более выгодным, чем его принятие.

За зелёный тариф плачу не только я, но и вы платите в лице государства, которое обязано согласно подписанным контрактам выкупать производимую разными производителями зелёную электроэнергию. А контракты там долгосрочные.
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15.10.2020 23:11 Ответить
Успешные люди слушают и следуют позитивным примерам, а неудачники оправдывают свою бедность и никчемность негативными.
Потому меня волнует не опыт Испании, которая по сути из себя ничего не представляет, а опыт США, Германии, Британии и многих других, которые прошли через высокие Зеленые тарифы, а сегодня уже собирают сливки с порой более 50% доли ВИЭ по низким ценам, загоняющие порой оптовые цены на электроэнергию в минус.
И ничего ты никому не платишь по Зеленому тарифу. Ни на копейку твой тариф не снизится если даже совсем отменить Зеленый. Потому что тариф этот выплачивается с чистой прибыли производителей энергии гос компаний, которой с тобой никто не делился все равно.

Тебя лучше бы волновал тот факт, что на субсидирование государство теряет в разы больше чем выплачивает по Зеленому тарифу. Один только нищий субсидиант Коломойский наносит официально убытков под миллиард получая энергию по заниженным тарифам. А еще бы тебя волновало сколько неофициальных убытков через воровские схемы вроде "Золотого ключика" Геруса.
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16.10.2020 22:19 Ответить
Прогресс должен улучшать жизнь народа, а не превращать его в источник доходов хитрых бизнесменов.
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15.10.2020 17:15 Ответить
Тут хай "зелені" інвестори (в морді рудої гниди) йдуть лісом. В країні АЕС, ГЕС -електроенергія копіки вартує.
"Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл."
Ой... біда-біда... Так прямо Чехія І Іспанія загнулись без спекулянтів-шмаровозників.
Источник: https://censor.net/ru/n3225007
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15.10.2020 17:18 Ответить
Политика президента Украины Владимира Зеленского направлена против развития "зеленой" энергетики в Украине, что приводит к оттоку инвестиций из страны.Источник: https://censor.net/ru/n3225007Да оттокнули бы вы уже все в страны с дешевой зеленной электроэнергией! Дешевая энергия украинских (государственных) атомных электростанций не востребована, а вы, гады, сидите на шее у народа Украины и еще возмущаетесь.
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15.10.2020 17:20 Ответить
При наличии "инвесторов", ради которых, закрывают АЭС, бульдозер на поля с панелями.
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15.10.2020 17:26 Ответить
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Не сдавать же пианисту своих кормильцев и благодетелей.
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15.10.2020 17:30 Ответить
На кой ляяд нам нужна такая энергетика !!!!
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15.10.2020 17:31 Ответить
Кацапы вчера хвастали, что у них цена себестоимости электроэнергии практически сравнялась для разных источников генерации.
У нас это зелёная энергетика какая-то особенная?
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15.10.2020 17:35 Ответить
Она не особенная. Она принята для "особых" людишек, вхожих в ОП.
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15.10.2020 17:52 Ответить
Пусть этот Ганс расскажет, что в Германии, например, зеленый тариф почти в два раза меньше тарифа для населения! "Европейские" и китайские Ахметовы вместе с нашим рыжим и братьями Клюевыми решили не слабо нагреть украинцев.
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15.10.2020 17:39 Ответить
Політика зеленського спрямована не лише проти зеленої енергетики, аона спрямована проти України...
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15.10.2020 17:43 Ответить
Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у "зелену" енергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 774
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15.10.2020 17:50 Ответить
В жопу всех этих "зеленых инвесторов". При всех президентах это была кормушка для банды избранных кому было позволено грабить страну. Это, пожалуй, единственный вопрос с чем я согласен с зеленым недоумком.
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15.10.2020 17:50 Ответить
Единственное, за что Зелю можно похвалить:
"Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group"
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15.10.2020 18:02 Ответить
Я не осуждаю Зеленского за отмену излишних выплат "инвесторам". Эту аферу (иначе это назвать лельзя) с зелёной энергетикой провернул барыга за счёт государства(народа). Позолотили ручку ему за это конкретные олигархи. Зеленский с этого ничего не имел и поэтому эту комедию прекратил. То есть олигархи получают за зелёную энергетику все равно приличные деньги, но уже без тех сверхбарышей которые ожидали Ахметов и Коломойский. "Зарубежные инвесторы"- дочерние офшорные фирмы наших олигархов. Сначачала они вывели деньги за границу, а потом они снова включили эти деньги как зарубежные инвестиции.
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15.10.2020 18:05 Ответить
Якщо під баригою ви маєте на увазі Януковича, тоді Ви праві.
Це він зробив. А основним «інвестором» був Клюєв.
Після 2014 Клюєв продав свій зелений бізнес іноземцям.
Не брешіть, дуже не красиво.
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15.10.2020 20:40 Ответить
Пусть по зелёному тарифу покупает рашн и ахмет.
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15.10.2020 19:02 Ответить
Йдіть ви дядьку в самісіньку дупу разом зі своєю зеленою енергетикою.
З вас інвестори як із х@я молоток. Ці «інвестиціі» тупий грабунок бюджету, тобто нас громадян.
Нема тут ніякоі політики. Просто «нету денег но ви держитесь». Нема чим платити за нікому не потрібну зелену енергетику.
Скоро вже пенсіі не буде чим платити.
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15.10.2020 20:36 Ответить
Расскажи Германии, США и тд, что это грабеж. С такими дураками как ты, в стране всегда пенсии платить будет нечем
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15.10.2020 21:47 Ответить
Треба взяти за жо... того, хто придумав цю аферу й хто прийняв рішення. А держава повинна викупити всі ці станції й погасити кредити. Бо далі буде гірше. Зелена енергетика повинна бути рентабельною при нинішніх звичайних тарифах. Інакше нехай ці хитрож... інвестори йдуть у еротичну прогулянку.
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15.10.2020 21:33 Ответить
Нафіг цю "зеленуе енергетику" .Януковичевські посіпаки зробили собі годівницю.
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16.10.2020 07:40 Ответить
 
 