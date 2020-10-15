Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group
Политика президента Украины Владимира Зеленского направлена против развития "зеленой" энергетики в Украине, что приводит к оттоку инвестиций из страны.
Об этом заявил президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в интервью "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.
"Президент Зеленский призывал инвесторов вкладывать деньги в "зеленую" энергетику. Так что, мы видим, что он имеет положительное мнение на счет возобновляемых источников энергии, но вся его политика построена против выполнения этих целей", - сказал Фелл.
Он подчеркнул, что решение власти о ретроспективном уменьшении "зеленого" тарифа является негативным сигналом для всех инвесторов как украинских, так и зарубежных. В такой ситуации инвесторы могут надолго уйти из Украины, причем не только те, кто вкладывает в развитие энергетики, но и инвестирующие в другие сферы.
"Сокращение "зеленых тарифов" задним числом — это сигнал для инвесторов во всех других сферах - сельском хозяйстве и так далее. То есть, это сигнал о том, что Украина – страна, в которой нет стабильных законов, их могут поправить задним числом и это может привести к катастрофе. Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл.
По его мнению, установленные сейчас размеры "зеленых" тарифов, не являются стабильными, и инвесторы не уверены, что в будущем их вновь не изменят. Поэтому риск инвестирования в Украину для них достиг критической отметки.
"Новые "зеленые" тарифы также нестабильны, они закреплены даже не на 20 лет, а до 2029 года. И эта причина, по которой никто не захочет инвестировать в Украину. Это слишком короткий промежуток времени, который не дает уверенности в стабильности для инвестиций", - констатировал Фелл.
Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы проектов зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.
По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года.
По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.
Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.
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2 способи.
1.ТИ -Ахмєтов.
Домовляєшся з Президентом ПЄтєю ,він організовує "схему",і він через свого ВОВКА встановлює тариф більший,яку у Німеччині.
2. Ти -не АХмєтов. Ти просто іноземець..
Береш кредит,можна навіть в в українському банку.
ЗАкуповуєш електростанцію.Оплачуєш хабарі місцевій владі..
Бабло йде,вистачає... навіть на "джинсу" на Цензорі...
Так ещё и недовольны, что их контракты пересматривают.
под них тариф раздуть для других видов ветро-енергетики и тем более малых ГЕС тарифы трогать нельзя иначе похерим перспекитвную и главное благородную отрась - зеленую энергетику.
А це що було? Не схоже на сарказм. І руду гниду ніхто в Україні не назве "рінатліанідичь". І яких "інвесторів" ти ще чекаєшь?
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий
2) У нас раздуто кол-во тепловых эл.станции - они не нужны стране они нужны олигархам
3) У нас загоняют зеленую энергетику под ковер, при этом сам олигарх ее же и развивают но свои проекты на будущее
4) .Основной бенифициар этих процесо Р. Ахзметов.
Если вы не солгласны потрудитесь писать понятней, а то пишите как буд-то у вас растройстов мышления или специально манипулируете.
Технологія видобутку вугілля однакова в світі і вона збиткова. Інша справа, що в розвинутих країнах існують правивла безпечного видубутку.
2. АЕС і ГЕС - джерело найдешевшої енергетики. Треба тільки слідкувати за їх технічним станом. І олігархам, (як твій володар десятка обленерго) вони потрібні тільки для того, що б продавати копійчану електроенергію за "зеленим тарифом".
3. Див. пункт 2. А вкладають тому, що демонтувати сонячні панелі і вітряки можна за тиждень і продати їх десь в Зімбвабве чи Габоні Де ще лохи непугані живуть, але без промислових потужностей.
4. Ага.
За зелёный тариф плачу не только я, но и вы платите в лице государства, которое обязано согласно подписанным контрактам выкупать производимую разными производителями зелёную электроэнергию. А контракты там долгосрочные.
Потому меня волнует не опыт Испании, которая по сути из себя ничего не представляет, а опыт США, Германии, Британии и многих других, которые прошли через высокие Зеленые тарифы, а сегодня уже собирают сливки с порой более 50% доли ВИЭ по низким ценам, загоняющие порой оптовые цены на электроэнергию в минус.
И ничего ты никому не платишь по Зеленому тарифу. Ни на копейку твой тариф не снизится если даже совсем отменить Зеленый. Потому что тариф этот выплачивается с чистой прибыли производителей энергии гос компаний, которой с тобой никто не делился все равно.
Тебя лучше бы волновал тот факт, что на субсидирование государство теряет в разы больше чем выплачивает по Зеленому тарифу. Один только нищий субсидиант Коломойский наносит официально убытков под миллиард получая энергию по заниженным тарифам. А еще бы тебя волновало сколько неофициальных убытков через воровские схемы вроде "Золотого ключика" Геруса.
"Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл."
Ой... біда-біда... Так прямо Чехія І Іспанія загнулись без спекулянтів-шмаровозників.
Источник: https://censor.net/ru/n3225007
У нас это зелёная энергетика какая-то особенная?
"Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group"
Це він зробив. А основним «інвестором» був Клюєв.
Після 2014 Клюєв продав свій зелений бізнес іноземцям.
Не брешіть, дуже не красиво.
З вас інвестори як із х@я молоток. Ці «інвестиціі» тупий грабунок бюджету, тобто нас громадян.
Нема тут ніякоі політики. Просто «нету денег но ви держитесь». Нема чим платити за нікому не потрібну зелену енергетику.
Скоро вже пенсіі не буде чим платити.