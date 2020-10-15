"Слуга народа" Богуцкая извинилась перед Качурой за слова о "тупом ботинке", иска в суд не будет
"Слуги народа" Елизавета Богуцкая и Александр Качура заявили об исчерпавшемся конфликте, в ходе которого Богуцкая назвала коллегу по фракции "тупым ботинком", а Качура подал на нардепа за это в суд.
Как передает Цензор.НЕТ, Богуцкая на странице в сети Facebook сообщила, что созвонилась с Качурой и конфликт исчерпан.
Сегодня (14 октября. - Ред.) мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз. Я приношу извинения Александру за отдельные оскорбительные высказывания в эго адрес. Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги", - говорится в сообщении.
"Тем не менее, после извинений за "ботинок" хочу отметить, что я все-равно остаюсь против российской вакцины в любом ее исполнении - полуфабрикатном, готовом, или даже признанном в мире. Если Россия так заботится об украинцах, пусть вернет украденные территории. А вакцину мы подождем европейскую. Или американскую. Или израильскую", - подытожила Богуцкая.
В то же время Качура в Facebook сообщил: "В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Мы примирились. Иск в суд не подают! Слуга Народа - это самая большая фракция в истории Украины, в которую входят учителя, врачи, юристы, блогеры, предприниматели. Мы - разные, но в этом и есть наша сила. Благополучие, жизнь и здоровье наших граждан - это главный приоритет для власти!".
Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.
Его коллега по фракции Лиза Богуцкая в Facebook отреагировала на это заявление и написала "Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат".
Качура в свою очередь подал на Богуцкую в суд.
После этого Богуцкая заявила, что готова явиться в суд и встречный иск подавать не будет.
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Хотя если «0» умножить на «0» ....
так сральню обозначают
во на выбирали имбецилов
Ех Лиза, разочаровала ты меня....