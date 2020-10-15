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"Слуга народа" Богуцкая извинилась перед Качурой за слова о "тупом ботинке", иска в суд не будет

"Слуги народа" Елизавета Богуцкая и Александр Качура заявили об исчерпавшемся конфликте, в ходе которого Богуцкая назвала коллегу по фракции "тупым ботинком", а Качура подал на нардепа за это в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, Богуцкая на странице в сети Facebook сообщила, что созвонилась с Качурой и конфликт исчерпан.

Сегодня (14 октября. - Ред.) мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз. Я приношу извинения Александру за отдельные оскорбительные высказывания в эго адрес. Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги", - говорится в сообщении.

"Тем не менее, после извинений за "ботинок" хочу отметить, что я все-равно остаюсь против российской вакцины в любом ее исполнении - полуфабрикатном, готовом, или даже признанном в мире. Если Россия так заботится об украинцах, пусть вернет украденные территории. А вакцину мы подождем европейскую. Или американскую. Или израильскую", - подытожила Богуцкая.

В то же время Качура в Facebook сообщил: "В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Мы примирились. Иск в суд не подают! Слуга Народа - это самая большая фракция в истории Украины, в которую входят учителя, врачи, юристы, блогеры, предприниматели. Мы - разные, но в этом и есть наша сила. Благополучие, жизнь и здоровье наших граждан - это главный приоритет для власти!".

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.

Его коллега по фракции Лиза Богуцкая в Facebook отреагировала на это заявление и написала "Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат".

Качура в свою очередь подал на Богуцкую в суд.

После этого Богуцкая заявила, что готова явиться в суд и встречный иск подавать не будет.

Также читайте: Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко

Автор: 

Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2628) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+29
Два ботинка - оба валенки
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15.10.2020 17:15
+23
Два ботинка - пара.
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15.10.2020 17:13
+23
тупое ведро извинилось перед тупым ботинком.. как мило!!!
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15.10.2020 17:14
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Два ботинка - пара.
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15.10.2020 17:13 Ответить
Два ботинка - оба валенки
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15.10.2020 17:15 Ответить
Качура робив заяву за гроші, отже він корупціонер. Хтось проплатив Качурі за меседжі про необхідність використання російської вакцини проти коронавірусу. Тому Качуру потрібно було правильно називати - політичною проститукою!
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15.10.2020 17:18 Ответить
зачем ты нам навыбирал Зеленскава ?
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15.10.2020 17:36 Ответить
Такий тупий комент, що я навіть лайкну.
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16.10.2020 12:11 Ответить
У цьому випадку "спростування" виглядає як у старому єврейському анекдоті: КАЧУРА НЕ ЛАПОТЬ? Я ВИБАЧАЮСЬ...
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15.10.2020 17:24 Ответить
САМА ВЕЛИКА ФРАКЦІЯ КУДИ ЗАХОДЯТЬ БАГАТО В БОТИНКАХ.
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15.10.2020 19:07 Ответить
Милые бранятся-только тешатся !
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15.10.2020 19:24 Ответить
ех лізка лізка...
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15.10.2020 17:14 Ответить
тупое ведро извинилось перед тупым ботинком.. как мило!!!
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15.10.2020 17:14 Ответить
а ведро, это как у мотороллы жёнушку звали?
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15.10.2020 17:34 Ответить
ні, вона каністра.
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15.10.2020 19:19 Ответить
Он не ботинок. Он тупой валенок и угол дома.
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15.10.2020 17:59 Ответить
тупая туфля извинилась перед тупым ботинком . новости обувного магазина
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15.10.2020 17:16 Ответить
Калоша.
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15.10.2020 17:19 Ответить
Какие же плять нежные-чуть что- бегом в суд.Делом займитесь,доиграетесь.
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15.10.2020 17:18 Ответить
та накуй ви всрались обоє
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15.10.2020 17:18 Ответить
Люто плюсую.
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15.10.2020 18:57 Ответить
Без них не було б стільки радості у порохоботиків.
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16.10.2020 12:16 Ответить
Милые слуги бранятся, только тешатся.
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15.10.2020 17:19 Ответить
На что только не пойдешь ради пиара.
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15.10.2020 19:18 Ответить
Уважаемая редакция ЦН, пожалуйста, не называйте зелёных выкидышей "слугами народа", так как это совсем не соответствует действительности.
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15.10.2020 17:22 Ответить
ОБСЛУГА УРОДОВ - так правильнее? )))
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15.10.2020 17:23 Ответить
Я думаю, что форумчане подберут правильное название.
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15.10.2020 17:24 Ответить
Не називай порохоботів форумчанами, бо вони більш схожі на "ввічливих людей".
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16.10.2020 12:18 Ответить
Не извинилась - а опустилась до одного с ним уровня )))
Хотя если «0» умножить на «0» ....
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15.10.2020 17:22 Ответить
получится 00

так сральню обозначают
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15.10.2020 17:41 Ответить
"Тупой ботинок" научил "тупую овцу" не тупить.
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15.10.2020 17:25 Ответить
Лизке вставили пистон шоб не обижала мальчика от дяди Вити
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15.10.2020 17:25 Ответить
Лизе сняли ведро с головы.
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15.10.2020 17:27 Ответить
два сапога пара.
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15.10.2020 17:28 Ответить
Собчак красивая!
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15.10.2020 17:29 Ответить
а как извинилась то, сказала ой простите вы не тупой ботинок, а просто ботинок?
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15.10.2020 17:32 Ответить
насмеялся до не могу. блин, цирк и клоуны.реально зеленые дегенераты.
во на выбирали имбецилов
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15.10.2020 17:34 Ответить
"Слуга народа" Богуцкая извинилась перед Качурой за слова о "тупом ботинке", иска в суд не будет - Цензор.НЕТ 8492
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15.10.2020 17:34 Ответить
а классика - тупой как валенок, прошла бы за комплиман! )
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15.10.2020 17:45 Ответить
и все осталось на своих местах, тупой ботинок таковым и остался
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15.10.2020 17:46 Ответить
ну да... правильно, что извинилась. все таки тупой примат умнее "тупого ботинка"....
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15.10.2020 17:50 Ответить
Позову не буде,але з Богуцькою особисто я - згоден!
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15.10.2020 18:01 Ответить
Эх лиза..,так ты тупая подЛиза.
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15.10.2020 18:01 Ответить
Он такой и есть. Упоротый еще.
Ех Лиза, разочаровала ты меня....
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15.10.2020 18:25 Ответить
"Слуги народа" - это шобла тупых мудаков и шлюх. Нелох Зе собирал их по всем пивбарам и борделям.
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15.10.2020 19:01 Ответить
Вибачень тут мало..... Думай_ як .....
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15.10.2020 20:00 Ответить
Це глобальна новина? Давайте вже про Трампа...
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15.10.2020 20:01 Ответить
А фото яскраво говорить)), що Лізі таки вдягнули цеберку на макітру, яку вона на плечах носить))
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15.10.2020 20:40 Ответить
"Слуга народу" Богуцька вибачилася перед Качурою за слова про "тупий черевик", позову до суду не буде - Цензор.НЕТ 4157
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15.10.2020 20:44 Ответить
 
 