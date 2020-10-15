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Новости Агрессия России против Украины
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Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня военнослужащим, выполняющим боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, по поручению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова были вручены награды СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины 01

Руководитель службы СНБО Украины полковник Сергей Заболотный поздравил воинов с Днем защитника, поблагодарил их за добросовестную службу и вручил ведомственные награды - нагрудные знаки "Защитнику Украины", медали "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" I и III степеней.

Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины 02

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Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины 03
Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины 04
Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины 05

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Автор: 

армия (8492) награда (1796) СНБО (4430) операция Объединенных сил (6766)


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...предатели награждают героев...
Страшнэ...
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15.10.2020 17:52 Ответить
ЗСУ воює з ворогом, тушить пожежі замість МНС і Нацгвардії, а їх нагороджують дармоїди з тупого РНБО, яке пофукало всю оборонну програму розвалило Укроборонпром. Як мило, треба те ЗСУ перейменувати в багатоверстатні війська.
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16.10.2020 06:24 Ответить
 
 