Воины Объединенных сил получили ведомственные награды от СНБО Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня военнослужащим, выполняющим боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, по поручению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова были вручены награды СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Руководитель службы СНБО Украины полковник Сергей Заболотный поздравил воинов с Днем защитника, поблагодарил их за добросовестную службу и вручил ведомственные награды - нагрудные знаки "Защитнику Украины", медали "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" I и III степеней.

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