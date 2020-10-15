Оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС
С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в ночное время суток враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Наши защитники огонь в ответ не открывали.
Еще одно нарушение задокументировано на Приазовье, где в районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы около полутора гектаров территории и переданы на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.
Украинские защитники соблюдают условия режима прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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"При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк - солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", - сказано в сообщении.
В горсовете уточнили, что прощание с погибшим бойцом состоялось в районном центре в среду, 14 октября. Похоронен он был в соседнем Шполянском районе, в селе Матусив.
Об обстоятельствах гибели солдата Руслана Панченко в сообщении не говорится. Источник: https://censor.net/ru/n3225018