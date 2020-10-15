Оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в ночное время суток враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Наши защитники огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение задокументировано на Приазовье, где в районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы около полутора гектаров территории и переданы на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Украинские защитники соблюдают условия режима прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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