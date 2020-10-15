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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС

Оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в ночное время суток враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Наши защитники огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение задокументировано на Приазовье, где в районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы около полутора гектаров территории и переданы на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Украинские защитники соблюдают условия режима прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также читайте: На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС

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обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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"Це наша перемог! Дякую! Дуждякую!" Віслак Оманський
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15.10.2020 17:53 Ответить
А він і не бреше. Ц справді їхня перемога.
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15.10.2020 18:01 Ответить
То ли враги мазилы и пуляют холостыми, то ли украинского Войска нет на передовой? -- бред лютый...
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15.10.2020 17:57 Ответить
Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2484
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15.10.2020 17:58 Ответить
Ну и дайте им мзды! Предупредите, а потом рубаните из РСЗО. Путин записяет, в такой ситуации, шо-то сделать.
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15.10.2020 18:01 Ответить
Об этом сообщили на http://smila-rada.gov.ua/content/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC официальном сайте Смелянского городского совета, передает https://censor.net/ru.
"При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк - солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", - сказано в сообщении.
В горсовете уточнили, что прощание с погибшим бойцом состоялось в районном центре в среду, 14 октября. Похоронен он был в соседнем Шполянском районе, в селе Матусив.
Об обстоятельствах гибели солдата Руслана Панченко в сообщении не говорится. Источник: https://censor.net/ru/n3225018
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15.10.2020 18:02 Ответить
Если надежно зачистить тылы, то и на фронтах тогда ситуация улучшиться.
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15.10.2020 18:56 Ответить
Обстреливали а не "нарушали" и обстреливали наших парней, которым даже отвечать зеленое чмо запретило!
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15.10.2020 20:44 Ответить
 
 