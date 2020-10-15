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Бахматюк: У Сытника разные законы для меня и для Клюева с Клименко

Бахматюк: У Сытника разные законы для меня и для Клюева с Клименко

Олег Бахматюк прокомментировал заявления о якобы затягивании принятия решения об экстрадиции и считает абсурдом, что НАБУ его разыскивает, хотя точно знает, где именно он находится, и заявляет о двойных стандартах следствия по делам против чиновников Януковича Клюева и Клименко и против него.

Экс собственник VAB Банка Олег Бахматюк прокомментировал "Украинской правде" новость о якобы затягивании с экстрадицией и заявил о двойных стандартах со стороны следствия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

"Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива": давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение. Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов", - заявил бизнесмен.

Он обращает внимание, что в других делах при идентичных обстоятельствах Антикоррупционный суд по представлению НАБУ отказывался арестовывать подозреваемых, например, чиновников времен Виктора Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко. Поэтому бизнесмен считает незаконным свой заочный арест. По мнению Бахматюка, "в апелляционной палате Антикоррупционного суда" есть тройка судей Сытника, которая принимает нужные директору НАБУ решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один год войны НАБУ против меня: 9000 уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Бахматюк

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания будто не известно НАБУ, - говорит бизнесмен. - Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где она находится".

Офис генпрокурора в свою очередь заявляет, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры "относительно обоснованности принятых процессуальных решений" не подтверждается "законность постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск". У генпрокурора Ирины Венедиктовой отметили, что ранее Антикоррупционное бюро пыталось объявить розыск Бахматюка через Интерпол. Но международная организация в этом НАБУ отказала.

Смотрите: Бахматюк вызвал Сытника на дебаты. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4218) Сытник (958) Бахматюк Олег (164) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+4
ну, в принципе, чувак сделал Украину экспортёром курятины.

всё ж лучше, чем за валюту закупать
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15.10.2020 18:40
+4
но через год мы вполне можем гордиться тем, что дёшево покупаем у Кацапии эту курятину и тем самым наполняем продовольственный рынок Украины.

с электричеством же такая фигня от Геруса Коломойского прокатывала )))
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15.10.2020 18:47
+3
для Бени у них вообще законов нет.

У Бени свободная от всех законов экономическая зона,

а хотелось бы для него просто зоны.
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15.10.2020 18:37
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для Бени у них вообще законов нет.

У Бени свободная от всех законов экономическая зона,

а хотелось бы для него просто зоны.
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15.10.2020 18:37 Ответить
на Дэлаверщину уповаю ...
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15.10.2020 18:38 Ответить
вуйко сЄм над цим працюе...
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15.10.2020 18:39 Ответить
Бахматюк- тебе просто "доять" - віджимають....- знаючи що робив ти ...- до чого тут апелювання до Правосуддя...
Такі Реаліїї при яких ти "Заробляв"...- а що, тепер хочеться Правової Держави...
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15.10.2020 18:38 Ответить
ну, в принципе, чувак сделал Украину экспортёром курятины.

всё ж лучше, чем за валюту закупать
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15.10.2020 18:40 Ответить
тут згоден )
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15.10.2020 18:42 Ответить
но через год мы вполне можем гордиться тем, что дёшево покупаем у Кацапии эту курятину и тем самым наполняем продовольственный рынок Украины.

с электричеством же такая фигня от Геруса Коломойского прокатывала )))
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15.10.2020 18:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/83125 Нехай віддасть мільярди гривень, до речі частину заборгованості Бахматюк сам визнав і конфлікт вирішиться
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15.10.2020 19:17 Ответить
Кому віддасть?
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16.10.2020 12:13 Ответить
Гугл в допомогу
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16.10.2020 12:32 Ответить
***
уж ты бы лучше помолчала бы !!!
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15.10.2020 18:45 Ответить
накрылась премия в квартал ?
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15.10.2020 18:48 Ответить
Бахматюк: У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком - Цензор.НЕТ 3809
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15.10.2020 18:57 Ответить
Ворюга бахматюк має сидіти пожиттєво!
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15.10.2020 19:58 Ответить
А шо він вкрав, ви вкурсі?
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16.10.2020 12:14 Ответить
Це реклама Бахматюка? Чому тоді немає позначки.
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16.10.2020 07:29 Ответить
 
 