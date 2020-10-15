Бахматюк: У Сытника разные законы для меня и для Клюева с Клименко

Олег Бахматюк прокомментировал заявления о якобы затягивании принятия решения об экстрадиции и считает абсурдом, что НАБУ его разыскивает, хотя точно знает, где именно он находится, и заявляет о двойных стандартах следствия по делам против чиновников Януковича Клюева и Клименко и против него.

Экс собственник VAB Банка Олег Бахматюк прокомментировал "Украинской правде" новость о якобы затягивании с экстрадицией и заявил о двойных стандартах со стороны следствия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

"Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива": давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение. Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов", - заявил бизнесмен.

Он обращает внимание, что в других делах при идентичных обстоятельствах Антикоррупционный суд по представлению НАБУ отказывался арестовывать подозреваемых, например, чиновников времен Виктора Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко. Поэтому бизнесмен считает незаконным свой заочный арест. По мнению Бахматюка, "в апелляционной палате Антикоррупционного суда" есть тройка судей Сытника, которая принимает нужные директору НАБУ решения".

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"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания будто не известно НАБУ, - говорит бизнесмен. - Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где она находится".

Офис генпрокурора в свою очередь заявляет, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры "относительно обоснованности принятых процессуальных решений" не подтверждается "законность постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск". У генпрокурора Ирины Венедиктовой отметили, что ранее Антикоррупционное бюро пыталось объявить розыск Бахматюка через Интерпол. Но международная организация в этом НАБУ отказала.

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