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Новости Коронавирус и карантин
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Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет, - академик НАНУ Комисаренко

Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет, - академик НАНУ Комисаренко

В Украине нет геномного центра и лабораторий, которые необходимы, чтобы наладить выпуск вакцины от COVID-19.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил академик Национальной академии наук Сергей Комисаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но потом этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения. У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", - сказал Комисаренко.

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В качестве негативного примера академик привел разработку отечественных тестов.

"Печальный пример того, как в Институте молекулярной биологии НАНУ разработали тест-диагностику, который был даже введен в действие указом президента от 13 марта. Но так ничего и не было профинансировано, в результате этот тест так и не был внедрен. Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена - это совсем другой вопрос", - сказал Комисаренко.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://twitter.com/pensiotyan pensiotyan

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром. Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка. «Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад! І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент

- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.

- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!

Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.

- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте.
Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка.
Лікарка показує студентові кулака.
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15.10.2020 19:07
+5
Какие тесты???? Какие вакцины???? Там беня голодает!!! А это б...ло про вакцины! Совсем совесть потерялию
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15.10.2020 18:56
+4
В Одесі в протичумному інституті є лабораторії обладнані американцями найвищого рівня біологічної безпеки з активними біофільтрами, там можна і перевіряти і розробляти будь які віруси та вакцини, це фактично завод біологічної зброї з часів СРСР! Тому поважний академік трохи не правий, в нас є більше ніж ми показуємо і навіть влада та офіційні науковці не знають про всі наші можливості, але це не використовується за призначенням! Потрібно побудувати новий завод - це півроку максимум, зараз заводи будуються в полі з нуля з будь якою інфраструктурою з півроку! Потрібне державне фінансування і потрібна державна програма і потрібна державна політика в питанні біологічної безпеки держави! Віруси тепер будуть атакувати кожен рік і на всі вакцини грошей не напасешся. Через 100 років виживуть тільки ті нації які будуть мати власні центри розробки та виробництва вакцин - решта народів просто вимруть від вірусів та інфекцій.
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15.10.2020 18:58
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В Одесі в протичумному інституті є лабораторії обладнані американцями найвищого рівня біологічної безпеки з активними біофільтрами, там можна і перевіряти і розробляти будь які віруси та вакцини, це фактично завод біологічної зброї з часів СРСР! Тому поважний академік трохи не правий, в нас є більше ніж ми показуємо і навіть влада та офіційні науковці не знають про всі наші можливості, але це не використовується за призначенням! Потрібно побудувати новий завод - це півроку максимум, зараз заводи будуються в полі з нуля з будь якою інфраструктурою з півроку! Потрібне державне фінансування і потрібна державна програма і потрібна державна політика в питанні біологічної безпеки держави! Віруси тепер будуть атакувати кожен рік і на всі вакцини грошей не напасешся. Через 100 років виживуть тільки ті нації які будуть мати власні центри розробки та виробництва вакцин - решта народів просто вимруть від вірусів та інфекцій.
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15.10.2020 18:58 Ответить
Вакцины из Одессы звучит очень угрожающе)). Зебилы не могут всеобщую вакцинацию для населения обеспечить, 99% закупленных вакцин от гриппа уйдет на вакцинацию аваковских псов и остальной шушеры. не хватит вакцинировать даже всех врачей и учителей. не говоря уже про продавцов, про которых вообще никто не позаботится, хотя они в группе риска находятся.
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15.10.2020 19:05 Ответить
Якщо буде ******** завод для виробництва вакцин, то не буде проблем з жодними вакцинами, ані з протикоронавірусною, ані з протигрипозною. Сьогодні ми спожваємо вакицини індійські, дешеві і неякісні, які заточені під азіатів, тому і багато побочних ефектів під час вакцинації. А європейські вакцини для дорогі і тому ми калічимо себе і дітей дешевим індійським фуфлом.
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15.10.2020 19:07 Ответить
Україна має надвичайно потужну історії в плані вірусології та боротьби з інфекціями. Найперша протичумна станція в Європі була відкрита в Одесі раніше ніж Парижська і була центром протичумної вакцинації росії. До речі першу протичумну станцію будували приватним коштом одеситів і це був революційний прорив в плані біологічного захисту східного причорномор'я, Молдови, Бесарабії і навіть Криму. Ми маємо надзвичайно потужну історію боротьби з різноманітними вірусами та інфекціями і просто зобов'язані долучитись до розробки та виробництва вакцини проти коронавірусу. Це не тільки вимога безпеки України, це ще й величезні гроші від продажу вакцини, за якою стоять величезні черги на світовому ринку! Якщо наша вакцина буде дешевою і якісною, ми на цьому заробимо мільярди і в це потрібно вкладати гроші, а не в закатування асфальтом кривих доріг!
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15.10.2020 19:05 Ответить
В сесесере небыло вакцин от гриппа, ваша хваленая совковая медицина не могла производить сложные вакцины. вакцины от гриппа впервые появились в начале 90ых и они все были импортные.
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15.10.2020 19:09 Ответить
Так ми ж не в сесесері зараз, нам сьогодні доступні будь які технології та обладнання, потрібно лише купити його за гроші та запросити фахівців для роботи в Україні! В росії є багато вчених готових виїхати в Україну для роботи - це величезний трудовий ресурс який може за лічені роки побудувати в Україні потужну індустрію виробництва вакцин!
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15.10.2020 19:11 Ответить
Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко - Цензор.НЕТ 8887
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15.10.2020 20:02 Ответить
Зачем ученым из России ехсть работать в Украину?
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15.10.2020 20:37 Ответить
Щоб не жити без імпортних ліків та продуктів.
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16.10.2020 09:51 Ответить
Та все уже! не ріпайтесь там в Харькове!
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
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15.10.2020 19:19 Ответить
Починай будувати, дозволяємо!
Через півроку розкажеш як все пройшло!
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16.10.2020 12:05 Ответить
Какие тесты???? Какие вакцины???? Там беня голодает!!! А это б...ло про вакцины! Совсем совесть потерялию
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15.10.2020 18:56 Ответить
30 лет развала медицины, вот вам и результат. Наши политики лечиться мотаются на загнивающий Запад, самое смешное, что и коммунисты с русскомирными тоже, а на пипл им глубоко плевать. Выживай как можешь
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15.10.2020 18:59 Ответить
А при совке была медицина? Серьезно? Скоко тебе лет, болезный? Элементарной стоматологии не было, бормашин с высокими оборотами. Все кто мог "достать" - лечились исключительно импортными лекарствами
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16.10.2020 12:09 Ответить
от так потрошки - за 30-ть років, із "плацкартного" і у "загальний" - країни 3-го...., і "загнали"...
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15.10.2020 19:00 Ответить
Нашелся адекватный специалист, знающий ситуацию в национальной фармакологии. наши фармпроизводители максимум способны закупать бочки с готовыми порошками в Китае и Индии и штамповать из них простейшие лекарства с сомнительным качеством.
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15.10.2020 19:00 Ответить
Да, к фармапроизводителям есть претензии. А к 150 академикам в Украине, которые ничего практического для Украины за 30 лет не сделали? И могут только в аренду площади сдавать, да землей в центре Киева торговать.
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15.10.2020 19:20 Ответить
там земля не только в центре КИева. У них земли есть и в области, причем в очень даже неплохих местах. Оборот от "сдачи в аренду" и продажи земель - огромный.
Каждый раз когда какой-то академик начинает причитать про "довели науку" - защищает миллиардные обороты.
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15.10.2020 20:40 Ответить
В раше, у коммерсов от науки отобрали право распоряжатся недвижимостью. Шоб академики занимались не арендой, а своими прямыми обязанностями. У нас еще хуже. Просто бюрократы от науки производят для виду ворохи бумаги, получают нехилые зарплаты из госбюджета да еще и взятки за недвигу.
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15.10.2020 21:08 Ответить
обещаный мульён накрылся (( перекинут на ямковый ремонт дорог тротуарной плиткой.
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15.10.2020 19:00 Ответить
Зелень та Медведчук не дадуть, тому шо є *********** яку хочуть тестувати на Українцях шоб зменшить кількість Українського населення, а пляшечки теж розмальовані в прапор расєї і тут натяк ,треба і нам кришечки жовті та блакитні і на росєю, так пуйло не візьме ,а у нас готові зрадники взяти
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15.10.2020 19:07 Ответить
https://twitter.com/pensiotyan

https://twitter.com/pensiotyan pensiotyan

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром. Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка. «Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад! І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент

- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.

- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!

Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.

- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте.
Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка.
Лікарка показує студентові кулака.
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15.10.2020 19:07 Ответить
Классная миниатюра, прямо в стиле Поддеревьянского.
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15.10.2020 19:19 Ответить
-- но Зеле лимончик за Идею отстегнётся? *)
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15.10.2020 19:11 Ответить
почему в расии вышло запустить какая бы вакцина не была? мощности побольше чем у нас?
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15.10.2020 19:14 Ответить
Так у них и Фобос-грунт вышло запустить. Прямо в морской грунт.
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15.10.2020 19:20 Ответить
"Какую бы не была" и мы можем запустить. Но нахуа?
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15.10.2020 19:24 Ответить
зато на кладбище по асфальту!!!
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15.10.2020 19:31 Ответить
Поважний академік якби тонко, натякає, що від кацапської вакцини нікуди не дітися
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15.10.2020 20:05 Ответить
Зачем Украине разрабатывать свою вакцину? зачем свое производство? зачем свои разработки и их внедрение? зачем все эти головняки? когда можно просто, "за откаты" на свои швейцарские счета, закупить все это из-за бугра, а на сэкономленное бабло купить своих депутатов, снять сериалы про ЗЕ-голобородька на лисапеде для тупорылого "лохтората" и рулить этим тупым быдлом десятки лет, изредка подсыпая им гречки за месяц перед выборами...
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15.10.2020 20:14 Ответить
Вакцины от кови в Украине не будет !!!!Препаратов для лечения тоже не будет Надеяться на препараты иэ евро не стоит Остается надежда на Рос-ю людей надо спасать !!
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15.10.2020 20:16 Ответить
Cнова яйца мешают.
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15.10.2020 20:18 Ответить
Ради бога, не трогайте вакцины! Щас рукожопые создадут еще одно чудо. Пусть разрабатывают цивилизованные страны!
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15.10.2020 20:24 Ответить
В нормальных странах вакцины - это индустрия, их создают мощные частные корпорации. И только в тоталитарных странах тпа Раши и Китая - делает государство.
Поэтому все эти разговоры про "государство должно выделить денег" - совок. В нормальной стране деньги вкладывает частный инвестор.
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15.10.2020 20:48 Ответить
В нас нухера немає - лише шопинг - молі є.
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15.10.2020 20:54 Ответить
пока в стране правят дегенераты, так и будет , пока в стране дегенераты будут выбирать имбецилов типа слуг народа, так и будет. начинаем с себя. включаем мозги, изучаем будущих кандидатов всесторонне, анализируем их житейский путь и если будущий кандидат дерьмо то просто не идем голосовать. игнорируем говнополитиков. причем посылаем эту политическую мразь в пеший эротический поход .если нет достойных кандидатов, не фиг ходить на выборы. как только кандидаты пролетели на выборах, они навсегда должны лишатся права выдвигаться.заносите их в черный список.

меня реально уже достала эта политическая мразь, рвущаяся до корыта.опустили страну ниже плинтуса, набили офшоры баблом и держат граждан за безмолвный рабочий скот.
а вам не надоело то что вас постоянно делают опущеными лохами, правящие мрази?
так что начинаем с себя и нечего пенять на зеркало , когда рожа кривая.
если вы не наклоните политическую мразь, мразь наклонит вас. пример - лука мудищев в соседней республике.
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15.10.2020 21:05 Ответить
Треба меньше красти і розвивати все,що стосується медицини,а чиновникам заборонити їздити лікуватись за кордон,Феофанію відати у вільний доступ українців.
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15.10.2020 21:33 Ответить
А на кой куй у нас столько профессоров если они ничего не могут.
Нужно полностью запретить магистратуру в институтах.
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15.10.2020 22:06 Ответить
А куда же все это делось? а придурки. за 29 лет все что было просрали? и ничево нового не сделали......
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16.10.2020 00:11 Ответить
скучили за совком? Нові економічні тигри "лнр та днр", очікують вашого приїзду.
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16.10.2020 00:23 Ответить
НАН України перетворена в секту де її очільники сидять як патріархи церков пожиттєво, доки ногами вперед не винесуть, це вже не наукова а релігійна організація, яка вірить в науку там а не в Україні. Чомусь Пакистан зумів створити ядерний щит, чомусь Китай зумів полетіти в космос зі своєю ракетою і зі свого космодрома, а не бігав по Філіпінах, Бразилії, не був членом різних морських стартів. З всього, що спромоглась та НАН це виготовляти непогані зварочні інвертори і все! Навіть обладання для очистки і знезараження води купують на захлоді, хоч був і свій профільний інститут, і електроніку Китай виробляє а еліти України все профукали.
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16.10.2020 06:31 Ответить
какой геномный центр, у нас страной правят барыги и их холуй, а население состоит на 2/3 из овец.
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16.10.2020 09:21 Ответить
я о том как все что было можно было просрать.
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16.10.2020 09:39 Ответить
Нашей науке Слава!, а правителям - предателям ПОЗОР и Презрение!!!
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16.10.2020 09:44 Ответить
 
 