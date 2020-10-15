Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет, - академик НАНУ Комисаренко

В Украине нет геномного центра и лабораторий, которые необходимы, чтобы наладить выпуск вакцины от COVID-19.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил академик Национальной академии наук Сергей Комисаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но потом этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения. У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", - сказал Комисаренко.

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В качестве негативного примера академик привел разработку отечественных тестов.

"Печальный пример того, как в Институте молекулярной биологии НАНУ разработали тест-диагностику, который был даже введен в действие указом президента от 13 марта. Но так ничего и не было профинансировано, в результате этот тест так и не был внедрен. Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена - это совсем другой вопрос", - сказал Комисаренко.

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