Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет, - академик НАНУ Комисаренко
В Украине нет геномного центра и лабораторий, которые необходимы, чтобы наладить выпуск вакцины от COVID-19.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил академик Национальной академии наук Сергей Комисаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но потом этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения. У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", - сказал Комисаренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать вакцину от коронавируса до 2022 года, - ВОЗ
В качестве негативного примера академик привел разработку отечественных тестов.
"Печальный пример того, как в Институте молекулярной биологии НАНУ разработали тест-диагностику, который был даже введен в действие указом президента от 13 марта. Но так ничего и не было профинансировано, в результате этот тест так и не был внедрен. Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена - это совсем другой вопрос", - сказал Комисаренко.
Также на Цензор.НЕТ: Несколько человек в Черновцах заболели одновременно COVID-19 и гриппом, это ведет к смерти, - Ляшко
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
Через півроку розкажеш як все пройшло!
Каждый раз когда какой-то академик начинает причитать про "довели науку" - защищает миллиардные обороты.
https://twitter.com/pensiotyan pensiotyan
Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром. Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка. «Пік!» - робить термометром медсестричка.
- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад! І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте.
Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка.
Лікарка показує студентові кулака.
Поэтому все эти разговоры про "государство должно выделить денег" - совок. В нормальной стране деньги вкладывает частный инвестор.
меня реально уже достала эта политическая мразь, рвущаяся до корыта.опустили страну ниже плинтуса, набили офшоры баблом и держат граждан за безмолвный рабочий скот.
а вам не надоело то что вас постоянно делают опущеными лохами, правящие мрази?
так что начинаем с себя и нечего пенять на зеркало , когда рожа кривая.
если вы не наклоните политическую мразь, мразь наклонит вас. пример - лука мудищев в соседней республике.
Нужно полностью запретить магистратуру в институтах.