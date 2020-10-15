Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH17.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - отметил Кулеба.
Ключевой темой разговора глав МИД стало взаимодействие в привлечении виновных в гибели МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.
Кулеба подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию властям Нидерландов по указанному делу.
Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшно будет на параше, аж жуть! -- лет 20 тихого ужаса... ...очень тихого.
нация на Земле, руцкая нация тяжело больна слабоумием. Очевидно, что это их сегодняшнее слабоумие
как-то связано с размыванием телевизором таких качеств, как честь, совесть и порядочность и заменой их великодержавным шовинизмом и мнимым величием. С
какого перепугу их облезлую и осатаневшую от скотства державу они называют великой? От великого чувства неполноценности перед другими равными народами?
Как злобная, на весь мир обозлившаяся рвань «бобиков-победителей» может быть
великой? Что им придает величие? Сожженные дети Беслана? Разорванные на
куски дети Чечни? Может быть раздавленные гусеницами танков грузинские дети? Или сбитый ими гражданский "Боинг" на украинском Донбассе? Или те награды, которые их разномастные ряженые "герои" за эти "подвиги" получили, равно как и их мамы-бабы, которые толучили рубли за молчание и "ещёнарожают" ? С
какого бодуна, генетические уроды, внуки вертухаев, остатки чекистского экспериментального
отстрела руцкого народа, стали великими и божественными? В стране едва со сто
миллионным населением, пять миллионов беспризорников. То есть, 5% всего
населения - это неприкаянные, голодные детишки без крыши над головой! И руцкую
нацию мавзолейных воров и проходимцев это не волнует. Ни руцкое правительство, ни руцкую думу, ни
богатых руцких олигархов, хранящих украденные миллиарды в ЕС и США, подальше от своих "великих" рабов и лаптеногой голытьбы, у которых они это отняли, пообещав вместо спокойной человеческой жизни- сраное "величие" в окопах, с автоматами, стреляя в себе подобных…
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!