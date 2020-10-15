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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба

Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH17.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - отметил Кулеба.

Ключевой темой разговора глав МИД стало взаимодействие в привлечении виновных в гибели МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Кулеба подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию властям Нидерландов по указанному делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ

Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

Автор: 

Нидерланды (1570) россия (95365) Кулеба Дмитрий (2880) Блок Стеф (21)


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Топ комментарии
+8
Неужели тайные переговоры рашки с Нидерландами и Австралией в Вене не удались? Хотели по-тихому порешать, выплатить денежек и концы в воду? А вообще смешно звучит "консультации с государственным террористом", надо Оруэлла почитать
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15.10.2020 19:11
+8
Выход России из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 690
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15.10.2020 19:22
+7
Просто у русни теперь своя, отдельная от Мира, пещера.
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15.10.2020 19:37
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Неужели тайные переговоры рашки с Нидерландами и Австралией в Вене не удались? Хотели по-тихому порешать, выплатить денежек и концы в воду? А вообще смешно звучит "консультации с государственным террористом", надо Оруэлла почитать
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15.10.2020 19:11 Ответить
Это то, что она клала на всех с прибором.
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15.10.2020 19:14 Ответить
Просто у русни теперь своя, отдельная от Мира, пещера.
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15.10.2020 19:37 Ответить
Серливый кот чувствует, что будет натыкан рылом в свое же дерьмо
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15.10.2020 19:18 Ответить
Выход России из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 690
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15.10.2020 19:22 Ответить
это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой
Страшно будет на параше, аж жуть! -- лет 20 тихого ужаса... ...очень тихого.
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15.10.2020 19:29 Ответить
руцкие сегодня - самая бестолковая и аморальная
нация на Земле, руцкая нация тяжело больна слабоумием. Очевидно, что это их сегодняшнее слабоумие
как-то связано с размыванием телевизором таких качеств, как честь, совесть и порядочность и заменой их великодержавным шовинизмом и мнимым величием. С
какого перепугу их облезлую и осатаневшую от скотства державу они называют великой? От великого чувства неполноценности перед другими равными народами?
Как злобная, на весь мир обозлившаяся рвань «бобиков-победителей» может быть
великой? Что им придает величие? Сожженные дети Беслана? Разорванные на
куски дети Чечни? Может быть раздавленные гусеницами танков грузинские дети? Или сбитый ими гражданский "Боинг" на украинском Донбассе? Или те награды, которые их разномастные ряженые "герои" за эти "подвиги" получили, равно как и их мамы-бабы, которые толучили рубли за молчание и "ещёнарожают" ? С
какого бодуна, генетические уроды, внуки вертухаев, остатки чекистского экспериментального
отстрела руцкого народа, стали великими и божественными? В стране едва со сто
миллионным населением, пять миллионов беспризорников. То есть, 5% всего
населения - это неприкаянные, голодные детишки без крыши над головой! И руцкую
нацию мавзолейных воров и проходимцев это не волнует. Ни руцкое правительство, ни руцкую думу, ни
богатых руцких олигархов, хранящих украденные миллиарды в ЕС и США, подальше от своих "великих" рабов и лаптеногой голытьбы, у которых они это отняли, пообещав вместо спокойной человеческой жизни- сраное "величие" в окопах, с автоматами, стреляя в себе подобных…
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15.10.2020 19:42 Ответить
"Великая" на всех славянских языках (которым рузский не является) означает всего лишь "большая". Как и "Родина" - это "семья". В масковском языке ложь заложена на уровне понятий, терминов и определений.
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16.10.2020 11:30 Ответить
Какой страх?! Они не боятся применять боевые отравляющие вещества против гражданских лиц и даже за пределами страны.
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15.10.2020 19:56 Ответить
Это и есть страх. Нормальный человек для чего такое будет творить?
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16.10.2020 11:31 Ответить
Это у европейских руководителей наблюдается страх и заигрывание перед путлером . У них наверняка есть разведка и все они знают ,***** оборзело , когда поляки согласились замять убийство президента и политиков !
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15.10.2020 20:09 Ответить
это были те самые секретные консультации по поводу компенсации, участие в которых рф отрицала.
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15.10.2020 20:34 Ответить
Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6817
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15.10.2020 20:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.10.2020 20:49 Ответить
кулеба, а зачем нужна рашка на расследовании ?? мы ж уже решили тащить ее в гаагу. Ну давайте, тащите уже. Ну хоть где то чтото сделайте. кроме переговоров
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15.10.2020 21:34 Ответить
тобто платить не будуть взагал1?
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16.10.2020 00:26 Ответить
 
 