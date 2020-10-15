Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH17.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - отметил Кулеба.

Ключевой темой разговора глав МИД стало взаимодействие в привлечении виновных в гибели МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Кулеба подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию властям Нидерландов по указанному делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ

Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.